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Антиправительственная демонстрация в КишиневеФото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS
ПолитикаМолдова

Министр обороны Молдовы обвинил Россию в гибридной войне

Сергей Куприков
1 ч. назад

Используя социальную напряженность в Молдове, Россия пытается изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть, считает глава молдавского Минобороны Анатолий Носатый.

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Молдова пока не сталкивается с "непосредственной военной опасностью", но является объектом "гибридной войны", начатой Россией. Об этом заявил в интервью агентству AFP в понедельник, 13 марта, молдавский министр обороны Анатолий Носатый.

"Прямой военной угрозы для Молдовы пока нет, но есть другие виды угроз, которые влияют на безопасность страны - гибридная война", - сказал Носатый. "Генерируя дезинформацию, напряженность внутри нашего общества, Россия пытается изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть", - пояснил глава Минобороны Молдовы. По его словам, "наибольшим вызовом сейчас является ряд провокаций, которые Российская Федерация пытается использовать для дестабилизации ситуации".

Накануне руководитель генерального комиссариата полиции Молдовы Виорел Чернэуцану обвинил российские спецслужбы в подготовке акций по дестабилизации в ходе оппозиционных протестов. "В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", - заявил Чернэуцану. В тот же день в Кишиневе прошла антиправительственная демонстрация, организованная партией "Шор".

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