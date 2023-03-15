Дебаты в Европарламенте: РФ действует в Молдове методами КГБ

ЕС должен открыть переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в этом году, чтобы защитить ее от влияния РФ. А властям Грузии следует воспользоваться "окном возможностей" для сближения с Европой, считают евродепутаты.

Ситуация в Грузии и вызовы, с которыми столкнулись власти Молдовы, стали предметом дебатов, состоявшихся вечером во вторник, 14 марта, в Европарламенте. Парламентарии обеспокоены последними событиями в Грузии, где после нескольких дней массовых протестов был отозван законопроект об "иноагентах", и в Молдове, где, по словам президента Майи Санду, недавно удалось предотвратить сценарий по свержению правительства. По мнению евродепутатов, ко всему происходящему в этих двух странах непосредственно причастен Кремль, пытающийся активно препятствовать интеграции Тбилиси и Кишинева в ЕС.

Москва хочет не пустить Молдову в ЕС

Российская власть начала предпринимать попытки дестабилизации ситуации в Молдове сразу же после начала широкомасштабного вторжения в Украину. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Варгеи, открывший дебаты. "Молдова в полной мере чувствует на себе все тяготы войны, которая идет всего в нескольких километрах от ее границ: растущая инфляция, высокие цены на энергоносители, инсценированные протесты", - перечислил еврокомиссар, отметив, что все трудности Молдове удается преодолевать при твердой поддержке и солидарности со стороны ЕС. И, несмотря на эти проблемы, "Молдова продолжает работать над реформами и сближением с ЕС".

Часть Молдовы - Приднестровье - уже длительное время пребывает под российской оккупацией, и было бы наивно считать, что сейчас Россия сконцентрирует свои действия только на Украине, считает хорватский депутат-социалист Тонино Пицула. "Тревожно то, что Россия пытается дестабилизировать политическое руководство страны. И то, что российские и молдавские олигархи пытаются внедрить сценарий, который собьет Молдову с ее европейского пути", - отметил евродепутат.

Пророссийские протесты в Кишиневе 12 марта 2023 года Фото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS

Никто из выступающих не высказывал сомнений по поводу намерений российской власти расшатать внутриполитическую ситуацию в Молдове, чтобы таким образом остановить ее евроинтеграционный курс. "Майя Санду и сами молдаване выбрали свой путь и общество, построенное на основе свободы и демократии, но эта модель резко контрастирует с видением Путина", - отметил румынский депутат от группы либералов Драгош Тудораке.

Расшатать Молдову "по сценарию КГБ"

По мнению евродепутата из Германии от "зеленых" Виолы фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel), "на всем сценарии по свержению молдавского правительства видны отпечатки пальцев Путина". "Это старый прием КГБ: воспользуйся моментом, когда людям тяжело живется, пришли своих обученных титушек и управляй процессом свержения правительства. Потому что Путин больше всего боится демократического, прозападного правительства", - заявила фон Крамон-Таубадель и призвала ускорить евроинтеграцию Молдовы, "чтобы люди могли пользоваться всеми свободами ЕС".

Как известно, в июне прошлого года Молдова, как и Украина, получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС. При этом Еврокомиссия, также как и Киеву, представила Кишиневу для выполнения список рекомендаций. Многие выступающие высказывались за то, чтобы Брюссель как можно быстрее открыл переговоры о вступлении Молдовы в ЕС.

"Чтобы помочь Украине, мы должна давать ей оружие. Чтобы помочь Молдове, мы должны применить наше самое эффективное геополитическое оружие – начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году. Нужно показать Кремлю, что он потерпит поражение в обоих случаях: и в Украине, и в Молдове", - заявил литовский депутат от "Европейской народной партии" Андрюс Кубилюс.

"Окно возможностей" для Грузии может закрыться

Протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах" Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Ситуация в Грузии вызывает все большое беспокойство Европарламента, хотя протестующим в Тбилиси удалось остановить принятие скандального антидемократического законопроекта об "иноагентах". "Мы должны быть бдительны: борьба не окончилась", - констатировала евродепутат из Латвии от консервативно-центристских сил Сандра Калниете. Она призвала грузин "усиливать давление на свою власть и требовать от нее смены политики, чтобы Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС".

Для получения статуса кандидата Еврокомиссия выдвинула Тбилиси 12 условий. Литовский депутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс призвал грузинские власти как можно скорее выполнить эти условия. При этом он напомнил, что "сохранение здоровья и жизни отравленного и заключенного в тюрьму" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили является частью этих условий.

Многие евродепутаты с возмущением высказывались о заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в котором он обвинил Европарламент и Украину в попытке втянуть Тбилиси в войну. "Мы никогда не втянем вас в ни одну войну. Мы помним события 2008 года и никогда не признаем российскую оккупацию", - обратилась к грузинам с трибуны евродепутат от Эстонии из группы социалистов Марина Кальюранд. Она также отметила, что война в Украине "открыла окно возможностей для Грузии". "Украина борется за будущее. Это также и ваше будущее. Окно возможностей не будет открыто вечно. Грузинская власть должна делать то, что от нее ожидает ее народ", - завила Кальюранд.

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