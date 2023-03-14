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Война девальвировала кремлевскую "мягкую силу"

Иван Преображенский
Иван Преображенский
Комментарий
53 мин. назад

Примеры Грузии и Молдовы показывают, что у России проблемы с "мягкой силой", которую она применяет для продвижения своих интересов. Но сбрасывать Кремль со счетов не стоит, предупреждает Иван Преображенский.

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Москва, вид на Кремль
Москва, вид на Кремль Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

Молдавская полиция заявляет, что ей удалось помешать России и ее агентам в минувшие выходные превратить массовые социальные протесты в государственный переворот . В то же время массовые протесты в Грузии, которые заставили власти этой республики отказаться от идеи принятия аналога российского закона об "иностранных агентах", немецкие медиа называют "плохими новостями" для Кремля. Получается, хорошие известия совсем перестали приходить в Москву с постсоветского пространства, а жесткие заявления коллективной Маргариты Симоньян, грозящей бомбить Тбилиси - это не угрозы, а реакция на собственное бессилие?

"Отбрыкаться" от Кремля

Десятилетиями Молдова находится в зоне кремлевского влияния и отойти от нее, несмотря на наличие соседней, родственной Румынии, входящей сейчас в Евросоюз и НАТО, пока никак не получается. Похоже, Россия держит молдаван за непризнанную "Приднестровскую молдавскую республику" - преимущественно русскоязычный регион, на территории которого российские военные еще в начале 1990-х заняли и контролируют гигантские склады советского еще оружия.

Иван Преображенский
Иван ПреображенскийФото: Peter Steinmetz/DW

Уже на протяжении трех десятилетий, как только "испепеляющее око" Кремля отвлекается от Молдовы, там к власти приходят силы, выступающие за европейскую интеграцию. Потом снова  возвращаются пророссийские партии. Сейчас это партия "Шор" и социалисты, которые выступают с радикальными популистскими лозунгами, вроде требований к правительству заплатить за население за три зимних месяца коммунальные платежи.

Но это внешняя сторона актуального молдавского протеста. Изнанка - обыски с изъятием ввезенных из-за границы, как заявляет полиция, денег на "подрывную работу" и эмиссары из Москвы, в том числе, из ЧВК "Вагнер", которых молдаванам в этот раз удалось отправить восвояси или задержать за подготовку групп боевиков. Которых, предположительно, готовили захватывать парламент и другие правительственные здания.

В итоге, на этот раз российское вмешательство в Молдовеимело, на выходе, для Кремля скорее обратный эффект. Молдавские власти начали еще активнее помогать Украине, а президент Майя Санду съездила в Варшаву, встретилась там с президентом США Джо Байденом и получила поддержку, в том числе и финансовую, на более чем 250 млн долларов.  

Грузинские "мечтатели"

Грузия была когда-то первой буквой в давно забытом блоке ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), который должен был стать противовесом России на постсоветском пространстве. Сейчас же ненавистный Кремлю экс-президент Михаил Саакашвили медленно умирает в заключении, а правительство партии "Грузинская мечта" называют подконтрольным миллиардеру Бидзине Иванишвили, сделавшим капиталы на сотрудничестве с Россией. Российских же оппозиционеров и журналистов, скрывающихся в этой стране от преследований со стороны Кремля, хоть и не выдают на родину, но периодически отказываются пускать в Грузию.

Закрепить свою монополию на власть грузинские правители попытались принятием аналога российского закона об "иностранных агентах", чтобы подавить в стране оппозицию и негосударственный гражданский сектор. Однако им это не удалось - против выступила даже президент Саломе Зурабишвили. Несмотря на слухи про российских "советников" (Кремль и сами грузинские власти их отвергали), протесты начали разрастаться, в Тбилиси поехали люди из других городов и законопроект об "иноагентах", уже принятый в первом чтении, был отклонен.

Двойное поражение

Отступление ориентирующихся на российский опыт властей Грузии, подавление социальных по форме, но пророссийских по сути протестов в Молдове - два впечатляющих сбоя в действии кремлевской "мягкой силы" практически за несколько дней. Это повод говорить о том, что в последнее время то, за что берется Владимир Путин и его окружение, превращается во что-то совсем другое, чем было задумано.

Главный пример, конечно, это преступная война РФ против Украины. Попытка организовать там зимой гуманитарную катастрофу привела к еще большему сплочению украинского народа и к поставкам союзниками из НАТО тяжелой военной техники, о которых еще осенью 2022 года, казалось, и речи быть не могло.

Ну, а на другие страны Украина действует как отрезвляющий пример. Быть в зоне влияния Кремля значит рисковать, понимая, что в любой момент Путин и сотоварищи решит поглотить вашу страну. За "мягкой силой" России всегда могут прийти танки. Это обессиливает всех агентов влияния Кремля, что в Грузии, что в Молдове. Даже рядовые граждане не хотят "как в Украине".

Впрочем, это не повод расслабляться. Если Путин хочет воевать в Украине "вдолгую", то и в давлении на другие постсоветские государства просматривается та же стратегия. Первый же просчет - и Кремль возобновит наступление на свободу и независимость тех стран, которые он считает независимыми разве что по ошибке.

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