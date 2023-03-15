В ФРГ напомнили о важности европейской перспективы Молдовы

В Берлине на фоне сообщений СМИ о плане Кремля вернуть контроль над Молдовой указали на неослабевающую поддержку этой страны, пострадавшей в том числе от войны России против Украины.

Молдова как непосредственный сосед Украины уже в значительной мере пострадала от войны, развязанной Россией, поэтому Германия с начала российского вторжения уделяет большое внимание и поддержке этой страны, в том числе ее европейской перспективы. Об этом заявила заместитель официального представителя правительства Германии Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann), отвечая на вопрос корреспондента DW в Берлине в ходе правительственной пресс-конференции во вторник, 15 марта. Вопрос был задан в связи с сообщения СМИ о предполагаемом плане Кремля вернуть Молдову в сферу влияния России.

В свою очередь представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) напомнила, что глава этого министерства Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прилагает большие усилия для поддержки Молдовы, в частности, в прошлом году она посетила Кишинев. Кроме того, после нападения России на Украину были проведены несколько конференций, на которых целый ряд государств согласовали различные меры помощи Молдове. "Разумеется, эту помощь мы продолжим и далее", - добавила Зассе.

На просьбу DW прокомментировать инцидент с американским дроном над Черным морем 14 марта Хоффман указала, что в Берлине приняли эти сообщения к сведению. При этом правительство Германии не располагает собственными данными о случившемся, добавила она. Андреа Зассе уточнила, что ФРГ была проинформирована об инциденте в рамках НАТО. Другие подробности они не сообщили.

СМИ о плане РФ в отношении Молдовы

Ранее в тот же день немецкие медиакомпании WDR, NDR и газета Süddeutsche Zeitung сообщили, что в их распоряжении имеется копия плана Кремля в отношении Молдовы от лета 2021 года, из которого следует, что Россия преследует стратегическую цель вернуть эту страну в сферу своего влияния. В документе описываются конкретные пути поддержки пророссийских настроений в Молдове и предотвращения ориентации этой страны на Запад. Центральной задачей Москвы на ближайшие десять лет провозглашено "пресечение попыток внешних акторов вмешиваться во внутренние дела" этой страны.

Инцидент над Черным морем

Накануне в Командовании вооруженными силами США в Европе (EUROCOM) заявили об инциденте с двумя российскими истребителями Су-27 и американским беспилотником над Черным морем. По данным EUROCOM, они совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотного летательного аппарата разведки, наблюдения и рекогносцировки MQ-9 ВВС США в международном воздушном пространстве. Один из них задел пропеллер дрона, после чего американские силы были вынуждены затопить летательный аппарат в международных водах. В командовании заявили о "безрассудных, экологически небезопасных и непрофессиональных" действиях россиян.

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