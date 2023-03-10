В ЕС рассказали, откуда будут брать боеприпасы для Украины

В Евросоюзе придумали, как поставлять Украине дефицитные боеприпасы. План будет утвержден в ближайшее время: страны должны передать Киеву все, что у них есть, а первые заказы на новые поставки сделать до начала мая.

Миллиона артиллерийских снарядов 155-го калибра Украине должно хватить на срок от трех до пяти месяцев войны, сказал высокопоставленный чиновник Европейского Союза на брифинге в Брюсселе в пятницу, 10 марта. Эта оценка расходится с официальной оценкой Киева, где полагают, что миллион снарядов будет израсходован за два месяца. Чиновник ЕС отметил, что он принимает в расчет достаточно скорый выход Украины из нынешней фазы войны, в которой артиллерия играет решающую роль. "Чем более оборонительную позицию занимает сторона вооруженного конфликта, тем больше снарядов ей требуется. Однако с мировой поддержкой Украина выйдет из этой позиции", - пояснил он.

Но до того, как Украина сможет перейти в контрнаступление с полученными от союзников системами вооружений, ей срочно нужны боеприпасы. Сколько резервов остается у стран Евросоюза, неизвестно, потому что это засекреченная информация, однако в Брюсселе говорят, что у некоторых стран не осталось уже почти ничего. Тем не менее авторы плана надеются, что все имеющиеся в наличии снаряды страны-члены ЕС передадут Киеву, и готовы гарантировать им восполнение.

"Трехколейный" план ЕС

Проект совместных закупок боеприпасов для Украины рассчитан на три "колеи". На первой Брюссель выделит 1 миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы как можно быстрее передать Украине свои боеприпасы. Речь идет об артиллерийских снарядах, необязательно производства ЕС и не только калибра 155 мм. На этом этапе Евросоюз готов компенсировать странам от 50 до 60 процентов их расходов.

Вторая колея: использовать Европейское оборонное агентство как платформу для совместных закупок боеприпасов с привлечением экспертного опыта стран ЕС. Предполагается, что контракты должны заключаться только с оборонными компаниями стран Евросоюза. На эти цели хотят выделить еще 1 миллиард евро из ЕФМ, однако компенсироваться странам из этого фонда будут только закупки снарядов для передачи Украине. Те закупки, которые предназначаются для собственных армий стран ЕС, они должны оплачивать сами.

Крупные заказы на коллективной основе должны способствовать снижению цен на боеприпасы и сокращению сроков их доставки. Сейчас это один год. В Еврокомиссии надеются, что первые заказы удастся сделать еще до начала мая.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий. Она неразрывно связана со второй, поскольку для запуска новых мощностей компаниям необходимы конкретные контракты и понимание новой ситуации на рынке, которая сильно отличается от довоенной.

"Оборонку" нужно поддержать

В Брюсселе осознают, что для того, чтобы европейская оборонная промышленность смогла удовлетворить спрос, ей нужны меры поддержки для срочного наращивания мощностей. Сама по себе промышленность не в состоянии удовлетворить чрезвычайные потребности, подчеркивают в Еврокомиссии.

Вопрос приобретения снарядов 155 калибра у США для Украины на повестке дня не стоит в принципе, поскольку, по словам высокопоставленных чиновников ЕС, производственные мощности Соединенных Штатов ниже европейских. Кроме того, Вашингтон поставляет снаряды напрямую украинцам и обещает новые поставки, он не делает на этом бизнес, продавая боеприпасы странам Евросоюза для Киева, подчеркивают в Брюсселе. В то же время на территории ЕС сейчас 15 компаний в 11 странах выпускают артиллерийские снаряды калибра 155-мм и Еврокомиссия будет общаться с каждой из них, чтобы достичь поставленной цели.

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