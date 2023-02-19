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Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции
Жозеп Боррель на Мюнхенской конференцииФото: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Евросоюз нарастит производство боеприпасов для Украины

Сергей Ромашенко
58 мин. назад

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что Украина крайне нуждается в боеприпасах для отражения российской агрессии. Для помощи Киеву Евросоюз планирует выделить масштабные средства на закупку боеприпасов.

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В связи с резкой нехваткой боеприпасов в Украине Евросоюз разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное производство и передать необходимое Киеву, подтвердил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности в воскресенье, 19 февраля.

"Мы находимся в состоянии войны, нужно быстро реагировать. Евросоюз - армия Украины, поскольку этот конфликт является экзистенциальной угрозой европейской безопасности", -сказал он.

По словам Борреля, Украина сейчас находится в критической ситуации с боеприпасами и военной техникой, поэтому новые поставки должны произойти как можно скорее - в течение ближайших недель. Он раскритиковал медлительность европейских стран в решении вопросов о поставках Украине танков и другого оружия и посоветовал перейти от слов к делу. Западным государствам следует "меньше аплодировать Зеленскому и давать ему больше снарядов", указал глава дипломатии ЕС.

Увеличить производственные мощности

Боррель призвал Евросоюз увеличить производственные мощности собственной военной промышленности, чтобы помочь Украине. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что Евросоюз планирует запустить процедуру, аналогичную той, которая позволила быстро получить вакцины во время пандемии COVID-19 - страны ЕС выделят финансовые средства, на которые будут скоординированно выдаваться крупные подряды для оборонной промышленности. Это позволит промышленности задействовать инвестиции, необходимые для наращивания производства.

"Россия ежедневно расходует столько артиллерийских снарядов, сколько в Европе производится за один месяц", - сказала Каллас, отметив, что российская военная промышленность сейчас работает в три смены. Евросоюз должен быстро нарастить собственное производство, без боеприпасов Украина не сможет выиграть войну, подчеркнула премьер Эстонии.

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