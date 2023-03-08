Новый план Борреля: ЕС ускорит поставки боеприпасов Украине

Поставки боеприпасов Украине необходимо увеличить и ускорить - с этим согласились все страны ЕС. Они поддержали новый план Борреля, который должен быть проработан и принят в течение двух недель.

На неформальной встрече министров обороны стран-членов Европейского Союза в Стокгольме в среду, 8 марта, было принято решение ускорить процесс предоставления Украине боеприпасов. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он представил министрам свое предложение на 2 миллиарда евро, которое они в целом поддержали.

В чем план Борреля

Предложение Борреля состоит из трех частей. Первая: выделить 1 миллиард евро из Европейского фонда мира (ЕФМ) на восполнение национальных резервов тех стран Евросоюза, которые готовы передать Украине боеприпасы. Вторая: выработать общий скоординированный подход к закупкам артиллерийских снарядов для восполнения собственных запасов и предоставления боеприпасов Украине в среднесрочной перспективе через Европейское оборонное агентство. По мнению Борреля, коллективный подход будет способствовать снижению цен на боеприпасы и сократит сроки их доставки. На эти цели предлагается выделить еще 1 миллиард евро из ЕФМ.

Третья часть плана заключается в наращивании мощностей оборонной промышленности в странах ЕС для покрытия нужд их армий. Детали нового пакета будут проработаны на совете глав МИД и Минобороны стран Евросоюза 20 и 21 марта в Брюсселе.

"Военный менталитет" или "военная экономика"?

"Мы живем во время войны и нам нужен военный менталитет, - заявил Боррель. - Нам придется говорить о боеприпасах, потому что в Украине продолжает бушевать война". Некоторые участники встречи в Стокгольме даже употребили словосочетание "экономика военного времени".

Борис Писториус на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Швеции Фото: Frandsen/EUC/ROPI/picture alliance

С ним категорически не согласился глава Минобороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius): "Ни ЕС, ни Германия не воюют. "Военная экономика" означает, что мы все подчиняем производству оружия и боеприпасов, а это был бы совершенно неверный сигнал".

Среди сторонников подобного подхода - еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон. "Сейчас решающий момент с точки зрения поддержки Украины. Нам совершенно необходимо двигаться в сторону своего рода режима военной экономики в плане снабжения и оборонной промышленности. Мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечивать Украину, в особенности - боеприпасами", - подчеркнул он.

Бретон выразил надежду, что финансовый сектор Евросоюза согласится с тем, насколько важно сейчас поддержать оборонную промышленность и пообещал в ближайшие дни и недели объездить все 15 компаний оборонпрома ЕС "чтобы убедиться, что все настроены на достижение этой цели". "Для того, чтобы страны продолжали поставлять Украине боеприпасы из своих запасов, они должны быть уверены, что промышленность сможет им их компенсировать", - пояснил еврокомиссар.

Решающие недели на поле боя

Между тем следующие недели на поле боя в Украине будут критическими. Об этом сообщил коллегам министр обороны Украины Алексей Резников. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что украинский Бахмут может пасть уже в ближайшие дни. "Это не обязательно отражает какой-либо поворотный момент войны. Но это лишь подчеркивает, что нам не следует недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине", - заявил он перед встречей с главами Минобороны стран ЕС.

Алексей Резников на встрече министров обороны стран-членов ЕС в Швеции Фото: Christine Olsson/TT/IMAGO

По его словам, уже предприняты важные шаги: союзники по НАТО подписали контракты на наращивание производства боеприпасов, некоторые организовали совместные инициативы по закупке и складированию снарядов. "Но нам нужно сделать больше: обеспечить Украину необходимыми боеприпасами и пополнить собственные запасы", - резюмировал генсек НАТО.

До конца года в учебной миссии Евросоюза пройдут подготовку 30 тысяч украинских военных, из которых 11 тысяч - до конца марта. Работы прибавится, когда в Украину прибудут танки и нужно будет обучать экипажи, сказал Боррель. По данным главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, восемнадцать танков Leopard 2 из Германии и три - из Португалии прибудут на поле боя до конца месяца с уже обученными экипажами.

"Боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы - нам нужен миллион артиллерийских снарядов калибра 155-мм", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников перед встречей в Стокгольме. Среди других приоритетов Киева - получить системы ПВО, танки от "танковой коалиции", боевые машины пехоты. "И тогда мы будем готовы переходить в контрнаступление", - сказал он.

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