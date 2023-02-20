Писториус - за поставки "Леопардов" Киеву и другими странами

"Если другие страны осуществят поставки танков, я буду это приветствовать, особенно в плане моделей Leopard 2A6", - сказал Борис Писториус во время визита в Мунстер, где обучают украинских военных.

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) приветствовал бы решение других западных стран осуществить поставки Украине танков немецкого производства Leopard. Об этом политик рассказал журналистам в понедельник, 20 февраля, во время визита в город Мунстер, где украинские военные проходят обучение управлению боевыми танками Leopard 2 и БМП Marder.

"Что касается количества танков, то, как я уже неоднократно говорил, в Рамштайне сложилась ситуация, которая отличалась от того впечатления, которое получила общественность, - указал он в эфире телеканала n-tv. - Не все представленные там страны считали, что Германия блокирует поставки. Было несколько стран, которые выразили мнение: мы хотим, чтобы Германия освободила путь (для поставок танков Украине. - Ред.). И вот, когда мы освободили путь, а это было 3,5 недели назад, мы увидели, что не все страны, которые этого требовали, так же быстро действуют. Поэтому мне меньше нравится быть чемпионом заявлений, нежели реализации. (…) Конечно, если другие страны еще осуществят поставки, а возможно это случится, я буду это приветствовать - в первую очередь, в плане модели 2A6, но я не могу получить их (танки. - Ред.) мановением волшебной палочки".

Обучение украинских военных в Германии

Комментируя в той же связи потенциальную возможность заранее обучить большее число украинских военных обращению с танками Leopard, чем нужно для того количества боевых машин, поставки которых сейчас возможны, Писториус подчеркнул: "Мы проводим обучение всех, на кого поступает запрос от Украины, всех, кого мы можем обучить в рамках наших возможностей. Поэтому мы эти возможности расширяем".

Внося ясность относительно возможных поставок танков Leopard 2A6 Нидерландами, глава Минобороны ФРГ указал: "У нидерландцев нет танков Leopard 2A6. У них есть только танки в нашей дивизии, в совместной бригаде, и об их поставке речь не идет. Запросов на тему того, чтобы предоставить (Украине. - Ред.) эти танки, не было". При этом Писториус добавил, что эту тему он отдельно обсудил и с министром обороны Нидерландов в Брюсселе.

О расширении оборонного производства в Германии

Отвечая на вопрос о том, что он собирается предпринять, чтобы в будущем Германия обладала большими запасами танков и боеприпасов и имела возможность более свободно осуществлять их поставки, Писториус отметил, что "получение танков и боеприпасов - не тот заказ, который можно оформить онлайн".

"Производство танка с момента заказа длится около 2-2,5 лет, - добавил он. - Это означает, что замену всему, что мы отдадим сейчас, мы сможем иметь в распоряжении лишь через 2-2,5 года. (…) С боеприпасами проще, но и там есть различные процессы в зависимости от их типа. Как я уже говорил, мы ведем интенсивные переговоры с оборонной промышленностью о повышении ею объемов производства. Мы принимаем на себя обязательства (по заказам. - Ред.), и думаем, что в соответствии с этим объемы производства вскоре заметно возрастут. Однако для этого все равно потребуется время".

Как указал Писториус далее журналистам, он также собирается принять участие в обсуждении федерального бюджета и рассказать в ходе этих дебатов о нуждах министерства обороны, требующих дополнительных расходов.

Кроме Бориса Писториуса, полигон в Мунстере, где проходят обучение украинские военные, посетили председатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), эксперт оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) по теме обороны Хеннинг Отте (Henning Otte), посол Украины в Германии Алексей Макеев и экс-чемпион мира по боксу, брат мэра Киева Владимир Кличко.

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