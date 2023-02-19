Задержка с танками для Киева и другие итоги 361-го дня войны

Воздушная тревога в восьми регионах Украины, в Белгородской области при обстреле погиб ребенок, роль Китая в войне в Украине, задержка с поставками танков Киеву.

На 361-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в воскресенье, 19 февраля, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Украина расширила санкционный список по России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции в отношении 333 человек, среди которых граждане России, Австрии, Азербайджана, Беларуси и Франции. Указ о введении экономических и других ограничительных мер опубликован на сайте главы украинского государства. Среди россиян в список попавших под санкции лиц вошли финансисты, топ-менеджеры и руководители ряда российских банков. По данным СМИ, речь идет, в частности, о представителях "Альфа-банка", Сбербанка и ВТБ. Кроме того, в перечне присутствуют чиновники и другие сотрудники госструктур, а также одно юрлицо - Мосбиржа.

Ход боевых действий

В Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях Украины утром 19 февраля прозвучала воздушная тревога. Всего за сутки россияне нанесли 9 ракетных и 11 авиаударов, а также осуществили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Утром российские войска нанесли ракетный удар по городу Дружковка в Краматорском районе Донецкой области. По данным главы региональной администрации Павла Кириленко, под обстрел попали два многоэтажных дома и автомобили, были ранены двое жителей.

Днем ракетный удар был нанесен по промышленной зоне Краматорска. "Без пострадавших, но есть разрушение. Также ударной волной частично выбило окна в многоквартирном доме", - сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. В Днепропетровской области под обстрел сил РФ попал Никополь, написал глава региональной военной администрации Сергей Лысак в соцсетях. По его словам, в результате были повреждены четыре многоэтажных здания, одноэтажный дом и частное предприятие.

В селе Бургунка Херсонской области в результате обстрела был ранен ребенок, его госпитализировали. Еще один снаряд попал во двор частного дома - ранен подросток, его родители и дядя погибли, сообщили местные власти.

Между тем на юго-западе Белгородской области в результате артиллерийского обстрела ВСУ Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Кроме того, девять артиллерийских снарядов повредили три частных дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль, добавил глава региона.

Обсуждение роли Китая в войне России с Украиной

Роль Китая в качестве посредника в конфликте Москвы и Киева может послужить сдерживающим фактором для России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "Мы считаем, что Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессивных намерений действий России с учетом сложившихся отношений между Китаем и Россией", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что Китай рассматривает возможность предоставления России оружия для войны против Украины. "Обеспокоенность, которую мы сейчас испытываем, основана на имеющейся у нас информации о том, что они (китайские власти. - Ред.) рассматривают возможность оказания летальной поддержки", - сказал Блинкен. На вопрос о том, что именно может включать эта летальная поддержка, глава американской дипломатии ответил: "Все, от боеприпасов до самого оружия".

Вашингтон также вновь предостерег Пекин от оказания помощи России, включая помощь в обходе наложенных странами Запада санкций. "Я предостерег Китай от оказания материальной поддержки России. Я также подчеркнул важность поддержания открытых линий связи", - написал Блинкен в Twitter.

"Мы никогда не приемлем, когда США указывают на нас пальцем и даже оказывают давление, направленное на китайско-российские отношения", - прокомментировали эти заявления в МИД Китая.

Украина может получить к весне лишь четверть обещанных танков

Зачем Украине западные танки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Менее четверти современных боевых танков, обещанных Западом Украине, по всей видимости, будут доставлены Киеву к ожидаемому весеннему наступлению России, подсчитала британская газета The Times. В общей сложности Киев рассчитывает получить от союзников до 320 танков, но, по оценкам экспертов, к началу апреля на передовую попадут лишь 50. Это вызывает опасения, что техники будет недостаточно для оказания существенного влияния на ход боевых действий, пишет издание.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), заявил, что члены его кабинета пытались в ходе Мюнхенской конференции по безопасности убедить партнеров предоставить Киеву больше танков Leopard 2.

Франция начнет поставку новой партии бронетехники Киеву до 26 февраля

Франция начнет поставку бронетехники, которую она обещала Украине, в ближайшие дни. Как передает агентство AFP, речь идет, в частности, о французских тяжелых бронеавтомобилях AMX-10. По словам министра обороны Франции Себастьена Лекорню, первые машины будут отправлены в Украину "к концу следующей недели", 26 февраля.

Лекорню отказался уточнить количество машин в первой партии, заявив, что не хочет предоставлять России "стратегическую информацию". По данным министерства обороны Франции, AMX-10 отличаются высокой мобильностью, "мощным вооружением" и обеспечивают защиту от огня легкой пехоты.

До конца года обучение в ЕС пройдут 30 тысяч украинских солдат

До конца 2023 года 30 тысяч украинских солдат пройдут тренировки в странах Евросоюза, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Мы - важнейшие тренеры украинской армии. Но еще многое предстоит сделать. Мы должны быть быстрее. Мы должны увеличить и ускорить нашу военную помощь Украине", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Кроме того, Боррель поддержал идею единых закупок боеприпасов Евросоюзом для помощи Украине.

В связи с резкой нехваткой боеприпасов в Украине Евросоюз разрабатывает новую программу финансирования, которая позволит ЕС нарастить собственное производство и передать необходимое Киеву, сообщил Боррель.

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