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Владимир ПутинФото: Adrien Fillon/Zuma/picture alliance
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Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Александра Иванова
41 мин. назад

Международный уголовный суд полагает, что президент РФ несет личную ответственность за военные преступления, в том числе незаконную депортацию украинских детей в Россию.

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Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, сообщается на сайте МУС в пятницу, 17 марта. Суд подозревает Путина в военных преступлениях, в частности насильственной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Имеются достаточные основания считать, что президент России несет персональную уголовную ответственность за эти преступления - непосредственно, вместе с другими лицами или через других лиц, - а также за то, что он "не осуществлял надлежащего контроля над гражданскими и военными подчиненными, которые совершили эти деяния или допустили их и которые находились под его действенной властью и контролем", говорится в сообщении.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В постановлении МУС указывается, что у суда в Гааге "имеются достаточные основания полагать, что она несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, поскольку совершила эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц".

Москва отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям, совершенным в Украине после военного нападения РФ на эту страну 24 февраля 2022 года. Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и не участвует в его работе. С 2016 года она не является участником Римского статута, который определяет действия суда. В свою очередь МУС не признает иммунитет глав государств в случае расследования военных преступлений и наказания за них.

Кулеба - о депортации украинских детей: Это - геноцид

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 февраля нынешнего года, заявил, что в Россию за время войны были принудительно вывезены тысячи украинских детей, и назвал случившееся геноцидом. "Это геноцид. Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня", - подчеркнул Кулеба. Москва называет вывоз украинцев в Россию "эвакуацией из зоны боевых действий". Кроме того, она отрицает депортацию детей, говоря об их поездках "на лечение и отдых".

О принудительной депортации женщин и детей на территорию России в ходе войны говорил и президент Украины Владимир Зеленский во время январской встречи в Киеве с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Республики Северная Македония Буяром Османи.

Путин становится невыездным?

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ордер на арест Путина, выданный МУС, "не имеет никакого значения" для РФ. "Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными", - сказала Захарова. 

"Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем выдача Международным уголовным судом ордера на арест Путина означает, что президент России больше не сможет въезжать в страны, ратифицировавшие Римский статут, а также признающие юрисдикцию МУС, пояснил в комментарии Telegram-каналу "Можем объяснить" адвокат Сергей Голубок, допущенный к практике в Международном уголовном суде. "В случае визита Путина в одну из этих стран местные власти должны будут арестовать его", - сказал Голубок. Речь идет о 123 государствах, в том числе всех странах Европы, Южной Америки, а также Таджикистане, ЮАР, Афганистане, ЦАР и Нигерии.

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Пресс-релиз МУС по ордеру на арест президента РФ Владимира Путина

Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
www.icc-cpi.int
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