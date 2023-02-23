Глава МИД Украины назвал геноцидом депортацию детей в РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в геноциде, ссылаясь на массовый вывоз украинцев в соседнюю страну. По словам Кулебы, российская сторона принудительно вывезла из Украины тысячи детей с целью их усыновления в российских семьях и перевоспитания как россиян. "Это геноцид. Это то, с чем мы сталкиваемся сегодня", - заявил глава украинского внешнеполитического ведомства на открытии чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 22 февраля.

Москва отвергает подобные обвинения, объясняя перемещение украинцев в Россию эвакуацией из зоны боевых действий. Кроме того, российская сторона отрицает и депортацию детей, в то же время говоря о поездках на лечение или отдых.

Кулеба о мирном плане Китая: "Дьявол - в деталях"

В то же время глава МИД Украины сдержанно высказался о возможном плане Китая по мирному урегулированию войны. Кулеба объяснил, что он знаком с ключевыми положениями, однако должен изучить документ полностью. "Дьявол кроется в деталях", - добавил украинский министр. У Киева есть собственный план, который остается приоритетом, указал Кулеба. Но украинская сторона готова "разговаривать с теми, у кого есть идеи", отметил он.

Несколькими днями ранее глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И объявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Пекин представит план политического урегулирования конфликта в Украине. По его словам, в документе будет указана необходимость соблюдать цели и принципы Устава ООН и уважать территориальную целостность всех стран.

Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН проходит накануне годовщины военного вторжения России в соседнюю страну. Глава МИД Украины представил резолюцию с призывом к миру и выводу российских войск. Голосование по документу пройдет 23 февраля.

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