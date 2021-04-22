Министерство иностранных дел Украины

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Контекст
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом
Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика
28.01.2024
28 января 2024 г.
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ
О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты
27.09.2023
27 сентября 2023 г.
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной
Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты
28.04.2023
28 апреля 2023 г.
Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь
Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь
По словам Кулебы, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.
Политика
05.07.2021
5 июля 2021 г.
Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала
Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала
Верит ли Киев, что Запад вступится за Украину в случае открытого военного конфликта с РФ? Дмитрий Кулеба в интервью DW.
Политика
16.05.2021
16 мая 2021 г.
Глава МИД Украины призвал отключить РФ от SWIFT
Глава МИД Украины призвал отключить РФ от SWIFT
Дмитрий Кулеба призвал Запад перейти от слов к делу, чтобы удержать Россию от военного вмешательства.
Политика
22.04.2021
22 апреля 2021 г.
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Всего 256 публикаций (-ия, -ии) на эту тему
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