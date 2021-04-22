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Министерство иностранных дел Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины.

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Контекст

Министры иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто и Дмитрий Кулеба на встрече в Ужгороде в сентябре 2020 года

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Ждать ли смягчения отношений между Киевом и Будапештом

Главы МИД Украины и Венгрии Кулеба и Сийярто встретятся в Ужгороде. DW выясняла, смягчится ли тон между двумя странами.
Политика28 января 2024 г.
Павел Климкин

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

Климкин: Путин вторжением в Украину уничтожил уважение к РФ

О войне в Украине и перспективах Киева вступить в НАТО и ЕС - в интервью DW экс-главы украинского МИД Павла Климкина.
Конфликты27 сентября 2023 г.
Павел Климкин

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Павел Климкин: Победа над РФ может быть только комплексной

Впервые с 2021 лидеры Украины и КНР поговорили лично. Значение разговора Зеленского и Си оценил Павел Климкин.
Конфликты28 апреля 2023 г.
Дмитрий Кулеба

Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

Киев опроверг версию Лукашенко о поставках оружия в Беларусь

По словам Кулебы, утверждения Лукашенко "о контрабанде оружия из Украины в Беларусь" не пройдут ни один фактчекинг.
Политика5 июля 2021 г.
Отвод российских войск после учений в Крыму, апрель 2021 года

Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала

Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала

Верит ли Киев, что Запад вступится за Украину в случае открытого военного конфликта с РФ? Дмитрий Кулеба в интервью DW.
Политика16 мая 2021 г.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (фото из архива)

Глава МИД Украины призвал отключить РФ от SWIFT

Глава МИД Украины призвал отключить РФ от SWIFT

Дмитрий Кулеба призвал Запад перейти от слов к делу, чтобы удержать Россию от военного вмешательства.
Политика22 апреля 2021 г.
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