Какие преступления можно определить как геноцид

Термин "геноцид", обозначающий преступные действия, совершаемые против какой-либо группы людей с целью ее уничтожения, впервые был применен по отношению к преступлениям Холокоста, совершенным во время Второй мировой войны. В 1943 году юрист польско-еврейского происхождения Рафаэль Лемкин соединил греческое слово "genos", означающее "род, племя" с латинским "caedo" - убиваю, определив новым термином нацистскую политику систематического уничтожения евреев. В годы Холокоста Лемкин потерял почти всю семью - погибли 49 его родственников, включая родителей. Сам он и его брат чудом остались в живых.

Спустя год Международный военный трибунал в Нюрнберге на процессе против нацистских лидеров, обвиненных в преступлениях против человечности, включил слово "геноцид" в обвинительный акт - но как описательный, а не правовой термин. Усилия Лемкина, направленные на признание геноцида преступлением в соответствии с международным правом, способствовали тому, что в 1948 году ООН принял Конвенцию о предупреждении геноцида и наказании за него. Документ вступил в силу в 1951 году.

Вторая статья конвенции ООН определяет геноцид как любые действия, "совершенные с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу". Такие действия могут включать убийство членов такой группы, причинение им серьезного физического или психического вреда, умышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение людей, относящихся к этой группе, меры, рассчитанные на предотвращение деторождения и насильственную передачу детей в другие группы.

Кто может быть привлечен к ответственности?

Конвенция о геноциде гласит, что виновные в нем могут быть привлечены к ответственности вне зависимости от занимаемых ими постов - от частного или должностного лица до государственного деятеля.

Понятие "геноцид" образовано от греческого слова "genos" (род, племя) и латинского слова "caedo" (убиваю)

У Международного уголовного суда (МУС) есть мандат на расследование и преследование геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. Согласно уставу МУС, любое лицо, совершающее, приказывающее, помогающее и даже подстрекающее к геноциду, может подвергаться судебному преследованию.

Рассмотрение межгосударственных споров и принятие решений об ответственности за геноцид государств находятся в юрисдикции другого судебного органа - Международного суда в Гааге.

Доказать геноцид нелегко

"Очень часто термин "геноцид" в повседневной речи используется людьми для обозначения самого большого и тяжкого преступления, потому что это звучит гораздо хуже, чем военные преступления или преступления против человечности, - говорит DW соучредитель юридической консалтинговой компании UpRights, эксперт по международному праву из Гааги Валери Габард. - Но, с юридической точки зрения, определение геноцида очень узкое". Критерием того, действительно ли определенные действия попадают под понятие "геноцид", является не число убитых людей, продолжает Габард: "Намерение физически уничтожить целую группу - вот основной признак этого преступления". Но эксперты говорят, что доказать это "особое намерение" нелегко, потому что часто отсутствуют прямые доказательства.

"Геноцид сложно доказать, прежде всего, потому, что от преступников не удается добиться прямого признания в суде, - говорит DW профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. - Поэтому судам приходится делать вывод о намерениях преступников на основании их поведения. Приходится полагаться на косвенные улики. А правило гласит, что они не должны вызывать ни малейших сомнений. И это усложняет задачу".

Судебное преследование может длиться долгие годы

Эксперт по международному праву Валери Габард, работавшая в международных уголовных трибуналах по Камбодже, Руанде и бывшей Югославии, говорит, что судебное преследование геноцида может длиться долгие годы.

"Это занимает очень много времени, в том числе, из-за масштабов преступлений, - объясняет она. - Обычно, когда речь идет о геноциде, это предполагает, что жертв было много, и требуется немало времени, чтобы расследовать преступления и доказать не только намерение убить, а убить их именно потому, что они принадлежали к определенной группе".

Геноцид или нет?

В последние годы термин "геноцид" часто используется политическими лидерами для описания преступлений в Китае, Мьянме, Сирии и с недавнего времени - в Украине.

В середине апреля президент США Джо Байден выдвинул обвинение в геноциде против президента России Владимира Путина за зверства, совершенные его войсками в Украине.

В прошлом году правительства США, Канады и Нидерландов обвинили Китай в совершении геноцида против уйгурского национального меньшинства в Синьцзяне, а несколько других стран приняли парламентские резолюции с аналогичными обвинениями.

Однако со времен Холокоста международные компетентные судебные органы признали геноцидом три события: убийство в Руанде в 1994 году 800 тысяч человек из племени тутси и умеренных представителей племени хуту; резню в боснийской Сребренице в 1995 году; убийства красными кхмерами в Камбодже в 1970-х годах представителей национальных меньшинств в этой стране - мусульман, вьетнамцев и чамов.

По поводу последнего события существуют разногласия: некоторые эксперты считают, что многие жертвы красных кхмеров были выбраны в качестве мишеней из-за своего политического или социального статуса, что не подпадает под рамки определения геноцида, установленного ООН.

В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре, где, как утверждается, проводились этнические чистки. Это стало первым случаем, когда орган международной юстиции выдвинул обвинение в геноциде против действующего главы государства.

"Есть юридическое определение геноцида, которое используется в делах Международного суда ООН и в приговорах Международного уголовного трибунала по Руанде. Есть очень четко установленный закон о том, что такое геноцид", - говорит профессор международного права Уильям Шабас. Убийства и гонения уйгуров в Китае или массовые убийства в ходе войны в Украине, при всей их чудовищности, не соответствуют юридическому определению геноцида, считает эксперт.

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