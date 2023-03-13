Международный суд в Гааге намерен возбудить 2 дела против РФ

МУС будет запрашивать ордера на арест нескольких россиян, сообщили газета The New York Times и агентство Reuters. Проведение процесса эксперты однако сочли маловероятным.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге намерен возбудить два дела о военных преступлениях, связанных с российским вторжениемв Украину, и будет запрашивать ордера на арест нескольких человек, сообщили в понедельник, 13 марта, американская газета The New York Times (NYT) и агентство Reuters со ссылкой на источники. В самом суде официально отказались комментировать эту информацию.

Одно из дел связано с похищением украинских детей и подростков и их принудительной отправкой в российские лагеря "перевоспитания". Второе - с намеренными ударами по гражданской инфраструктуре Украины.

Как пишет NYT, первоначально прокурор МУС Карим Хан предоставит собранные свидетельства преступлений группе по досудебному производству. Та должна решить, достаточно ли оснований для выдачи ордеров на арест, или же обвинителям необходимо собрать дополнительные доказательства. Если обвинения будут выдвинуты, это станет первой попыткой привлечь российских официальных лиц в международном суде к ответственности за возможные преступления в Украине.

Кому именно предъявят обвинения, пока неясно. Некоторые эксперты и дипломаты в комментариях NYT допустили, что обвиняемым может стать лично президент РФ Владимир Путин, поскольку МУС не признает иммунитет главы государства в делах, связанных с военными преступлениями. При этом проведение процесса опрошенные NYT эксперты сочли маловероятным - МУС не может рассматривать дела заочно, а Россия вряд ли выдаст своих чиновников.

Россия не является участником Международного уголовного суда суда и не признает его компетенцию.

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