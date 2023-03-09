Глава ЕК: Новые удары РФ по Украине - военное преступление

На 380-й день полномасштабноговоенного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 10 марта (время московское).

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Австрийская компания Swarovski, заморозившая свою деятельность в России, но окончательно не разорвавшая деловые связи с этой страной, теперь полностью закрывает свой бизнес в РФ. Об этом сообщил в интервью австрийскому изданию Trend генеральный директор Swarovski Алексис Назард. Он не назвал конкретный срок ухода компании из России, но уточнил, что эта процедура пройдет "согласованно и в соответствии со всеми действующими законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения". В России у Swarovski были открыты 12 филиалов и онлайн-магазин, работа которых была приостановлена вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Глава Еврокомиссии: Умышленные удары РФ по гражданскому населению - это военное преступление

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Россия вечером 9 мая несколько раз подвергла ракетному обстрелу объекты критической инфраструктуры Запорожской области, продолжая терроризировать гражданское население, сообщила областная военная администрация. Она уточнила, что люди не пострадали и что соответствующие подразделения экстренных служб уже работают на местах. После первого вечернего обстрела в Запорожье прервалось электроснабжение, но энергетикам удалось вернуть электричество примерно трети потребителей.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyer) резко осудила ракетные удары, нанесенные Россией по гражданским объектам Украины ночью 9 марта. "Целенаправленные удары России по гражданскому населению и энергосистеме являются военным преступлением", - написала фон дер Ляйен в микроблоге Twitter. В то же время она подчеркнула, что подобные противозаконные действия лишь укрепляют общую решимость Брюсселя и Киева "продолжать продвижение реформ в Украине на ее европейском пути".

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Белый дом назвал "жестоким" и "неоправданным" массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, который нанесла 9 марта российская армия. "Ужасно видеть эти жестокие, необоснованные нападения на гражданскую инфраструктуру по всей Украине", - заявила журналистам на борту Air Force One первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, российские военные осуществили как минимум 81 ракетный пуск, используя в том числе крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал". В результате обстрела погибли по меньшей мере шесть человек.

Польша укрепляет свою границу с Беларусью

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Польша укрепляет свою границу с Беларусью, устанавливая противотанковые ежи. Об этом сообщил в микроблоге Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак. Он напомнил, что в феврале такие заграждения возводились и на границе с Калининградской областью. Блащак назвал укрепление границы с Россией и Беларусью "частью стратегии обороны и сдерживания".

Хроника событий 9 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 9 марта 00.00 - 13.59 >>>

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