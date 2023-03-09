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Истребители МиГ-29 на аэродроме в ПольшеФото: Cuneyt Karadag/AA/picture alliance
КонфликтыУкраина

Президент Польши: Мы готовы передать Украине истребители МиГ

Екатерина Венкина
3 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 9 марта.

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На 379-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий четверга, 9 марта (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что провел совещание из-за российского обстрела инфраструктуры. В совещании участвовали представители Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, МВД, Генштаба, концерна "Укроборонпром", военной разведки и других ведомств. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков до этого назвал атаки "массированным ударом возмездия" в ответ на "террористические акции" в Брянской области. По утверждению оборонного ведомства РФ, российские войска применяли гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Президент Польши: Мы готовы передать Украине МиГи

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Анджей Дуда
Анджей Дуда (Ints Kalnins/REUTERS)Фото: Ints Kalnins/REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN заявил, что Варшава хочет направить ряд МиГ-29, которые находятся на вооружении ВВС страны, Киеву. "Мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова использовать их немедленно", - звучат его слова в переводе на английский. Министр обороны Словакии Ярослав Надь ранее написал в Facebook, что пришло время принять решение по поставкам истребителей МиГ Украине. По словам главы ведомства, Польша выразила готовность к совместным действиям на этом направлении. "Думаю, что пришло время принять решение", - отметил Надь. "Люди умирают в Украине, мы можем реально помочь им", - сказал он, добавив, что не должно быть места политиканству.

Лавров: Договоренность об обмене военнопленными между РФ и Украиной была достигнута при содействии Саудовской Аравии

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Договоренность об обмене военнопленными 7 марта между Россией и Украиной была достигнута в значительной степени при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. "В значительной степени договоренности, которые позволили это  (обмен. - Ред.) реализовать, были достигнуты при содействии Саудовской Аравии и ряда других арабских государств. Мы за это признательны и считаем, что это важно продолжать", - сказал Лавров. 

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Кремль способен и хочет продолжать войну в Украине в этом году, а также может мобилизовать для этого все ресурсы государства. Такая оценка содержится в ежегодном докладе военной разведки и контрразведки Литвы. Выдержки из него привело агентство Reuters. По данным литовских спецслужб, РФ будет уделять приоритетное внимание скорейшему восстановлению военного потенциала в регионе Балтийского моря. В докладе также констатируется, что хакеры, связанные с Россией и Китаем, неоднократно пытались проникнуть в компьютеры литовского правительства. "Наиболее активные кибергруппы, действующие против Литвы, связаны с РФ и КНР", - указывается в отчете. "Их приоритетом остается постоянный долгосрочный сбор, связанной с внутренними и внешними делами Литвы", - говорится в докладе далее.

Хроника событий 9 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 8 марта 14.00 - 23.59 >>>

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