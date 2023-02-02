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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард
Глава Европейского центрального банка Кристин ЛагардФото: Michael Probst/AP Photo/picture alliance
Экономика и бизнесЕвропа

ЕЦБ повысил ключевые ставки на 0,5 процента

Сергей Гуща
18 мин. назад

Европейский центральный банк увеличил ставку по кредитам до 3%, по депозитам - до 2,5%, маржинальным кредитам - до 3,25%. Он также анонсировал следующее повышение ставок на 0,5 процента в марте.

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3%, ставка по депозитам - до 2,5%, ставка по маржинальным кредитам - до 3,25%, говорится в сообщении ЕЦБ по итогам заседания в четверг, 2 февраля. В последний раз на таком уровне эти показатели находились в 2008 году.

Кроме того, банк объявил о намерении "поднять ставки еще на 50 базисных пунктов на заседании в марте". ЕЦБ не закончил с повышением ключевых процентных ставок и намерен продолжать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции.

"При любых сценариях развития ситуации потребуется дальнейший существенный подъем ставок, чтобы добиться возврата инфляции в еврозоне к двухпроцентному целевому показателю, - сказала она. - Нам придется поднять ставки до уровней, значительно ограничивающих экономическую активность, и это повышение будет происходить устойчивыми темпами". Лагард отметила, что баланс рисков как для экономического роста в еврозоне, так и для инфляции стал более благоприятным.

Инфляция в еврозоне замедляется

Инфляция в еврозоне в январе замедлилась в очередной раз до 8,5%, сообщило 1 февраля европейское статистическое ведомство Eurostat. Однако она по-прежнему является достаточно высокой. Но, поскольку экономическая ситуация в Европе оказалась лучше, чем прогнозировалось, а компании способны работать в условиях выросших процентов по кредитам, ЕЦБ считает свой курс оправданным.

"В целом экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось, и, согласно прогнозам, она восстановится в ближайшие кварталы", - заявила Кристин Лагард, отметив оптимизм предпринимателей, снижение перебоев в снабжении комплектующими и стабильные поставки газа в Европу.

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