Федеральная резервная система США повысила базовую ставку

Одной из целей повышения базовой ставки в США является достижение в долгосрочной перспективе инфляции на уровне 2 процентов, говорится в заявлении Федрезерва.

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25-4,5% до 4,5-4,75% годовых. О соответствующем решении Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) сообщается в пресс-релизе , обнародованном в среду, 1 февраля.

Целью подобной политики является достижение максимальной занятости и инфляции на уровне 2 процентов в долгосрочной перспективе, говорится в документе. Это - первое повышение базовой ставки ФРС США в текущем году."Война России против Украины приводит к огромным человеческим и экономическим трудностям и способствует повышению глобальной неопределенности. Комитет уделяет большое внимание инфляционным рискам", - подчеркивают в ФРС.

Высокая инфляция в США

В декабре 2022 года на фоне несколько замедлившихся темпов инфляции и опасений возможной рецессии ФРС США замедлила темп ужесточения денежно-кредитной политики, увеличив ставку на 50 базисных пунктов. До этого, по итогам предыдущих четырех заседаний FOMC, ее подняли на 75 базисных пунктов.

В июне 2022 года под влиянием последствий пандемии COVID-19 и войны в Украине инфляция в США достигла 40-летнего максимума в 9,1%.

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