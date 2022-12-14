В США базовая учетная ставка поднята до 4,25 процента

Учетная ставка в США вновь повышена, однако темпы ее роста замедлились в связи со снижением темпа инфляции.

Федеральная резервная система США во вторник, 14 декабря, как и ожидалось, повысила базовую учетную ставку на 50 базисных пунктов с 3,75-4% годовых до 4,25-4,5% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). До сих пор ФРС повышала учетную ставку четыре раза подряд на 75 б.п. из-за высокого ростаинфляции в США. Однако в связи с замедлением роста цен было решено снизить темпы повышения учетной ставки.

Всего с начала годаучетная ставка повышалась Федеральной резервной системой США семь раз.

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