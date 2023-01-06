  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Символ евро
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Инфляция в еврозоне сократилась больше, чем ожидалось

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

Темпы инфляции в зоне евро к концу года вновь снизились до однозначного числа. В то же время базовая инфляция (без учена цен на продукты и энергию) повысилась до максимума за все время существования евро.

https://p.dw.com/p/4LolN

Инфляция в еврозоне в декабре сократилась сильнее, чем ожидалось - в сравнении с декабрем 2021 года цены выросли на 9,2 процента, сообщило в пятницу, 6 января, европейское статистическое агентство Eurostat, отметив, что только в ноябре темпы инфляции в годовом исчислении составляли около 10,1 процента.

Эксперты прогнозировали на декабрь роста цен на уровне 9,5 процента. В октябре темпы инфляции повысились до рекордного уровня - 10,6 процента. В сравнении с ноябрем потребительские цены в еврозоне в декабре снизились на 0,3 процента.

Пик базовой инфляции

В то же время базовая инфляция (без учета цен на продовольствие и энергоносители) выросли в декабре в годовом исчислении с 5,0 до 5,2 процента. Это максимальный показатель за все время существования единой европейской валюты. Экономисты прогнозировали 5,1 процента.

Цены на энергоносители в декабре по-прежнему росли быстрее всех, но темпы прироста все же заметно снизились. По сравнению с декабрем 2021 года цены на энергию повысились на 25,7 процента. В ноябре прирост в годовом исчислении составлял 34,9 процента.

Смотрите также:

Шокирующий рост цен в Эстонии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Рост инфляции в Германии: кто пострадает больше всех? (02.09.2022)

Стоимость энергии и продуктов питания в Германии растет, а зима уже на подходе. Некоторые делают все возможное, чтобы сократить расходы, в то время как другие пытаются понять, как они могут сэкономить.
Экономика и бизнес2 сентября 2022 г.02:26 мин.
external

Западные эксперты о слабеющем евро и перспективах европейской экономики

Западные эксперты о слабеющем евро и перспективах европейской экономики

Курс евро по отношению к доллару находится на 20-летнем минимуме - отличная новость для туристов, приезжающих в ЕС из-за рубежа. Но для жителей еврозоны наоборот - слабеющий евро на фоне роста инфляции и цен на энергоносители вызывает тревогу у экспертов.
Экономика и бизнес7 сентября 2022 г.03:18 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Сепаратист в Луганской области Украины, март 2022 года

Британская разведка: "ДНР" и "ЛНР" дорого обойдутся России

Конфликты8 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: Владимир Путин катится вниз по стрелке с надписью "цена на газ"

Цены на газ в ЕС упали: что это значит для Путина?

Цены на газ в ЕС упали: что это значит для Путина?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Мобилизованные в Батайске перед отправкой, 26 сентября 2022 года

Вторая волна мобилизации в России: что известно о подготовке

Вторая волна мобилизации в России: что известно о подготовке

Конфликты23 ч. назад
Электромобили VW ID.3 и VW ID.4 на заводе Volkswagen в Вольфсбурге

Авторынок ФРГ вырос в 2022 благодаря буму электромобилей

Авторынок ФРГ вырос в 2022 благодаря буму электромобилей

Экономика и бизнес9 ч. назад
Пророссийская демонстрация в Кельне, декабрь 2022 года

"Фан-клуб Путина": кто в ФРГ организует поддержку Кремля

"Фан-клуб Путина": кто в ФРГ организует поддержку Кремля

Политика10 ч. назад
Бахмут в Донецкой области

Путинское прекращение огня и другие события 316-го дня войны

Путинское прекращение огня и другие события 316-го дня войны

Конфликты16 ч. назад
Перевернутый в ходе массовых беспорядков в Алматы автомобиль (5 января 2022 года)

Массовые беспорядки в Казахстане. Что выяснили год спустя

Массовые беспорядки в Казахстане. Что выяснили год спустя

Политика16 ч. назад
На главную страницу