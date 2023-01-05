Инфляция в ФРГ замедляется, автомобилисты это уже чувствуют

Пик роста цен в Германии пройден, энергоносители быстро дешевеют, но продовольственные товары остаются дорогими. DW проанализировала свежую статистику и собрала прогнозы экспертов.
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Рекордный рост цен стал для жителей Германии главной экономической проблемой прошедшего 2022 года. Однако пик инфляции в ФРГ уже пройден, в 2023 году ее темпы явно будут замедляться, хотя все еще окажутся существенно выше нормальных и привычных. Таков практически единодушный вывод немецких экспертов, комментирующих свежую статистику об удорожании жизни в стране.
Потребительская инфляция и импортные цены замедлили рост
"После публикации данных за декабрь предположение, что пик инфляции позади, превратилось в уверенность", - констатировал аналитик банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch) после того, как Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) представило 3 января предварительную оценку темпов роста розничных цен в минувшем месяце. Инфляция в годовом выражении снизилась в декабре до 8,6%. В ноябре 2022 данный показатель составлял 10,0%, в октябре - даже 10,4%.
День спустя, 4 января, статистическое ведомство сообщило о резком замедлении роста оптовых импортных цен. В ноябре 2022-го они были на 14,5% выше, чем в ноябре предыдущего года. В октябре данный показатель составил 23,5%, в сентябре - 29,8%. За изменением оптовых цен в течение нескольких месяцев обычно следует корректировка розничных цен на соответствующие товары.
В Германии крупной статьей импорта являются энергоносители, их основным поставщиком до начала широкомасштабной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года была Россия. Именно скачок цен на энергоносители стал в прошлом году главной причиной инфляции во всем Евросоюзе. В ФРГ ее особенно сильно разогнал природный газ, поставки которого Россия начала ограничивать еще осенью 2021 года, в июне 2022-го существенно сократила, а 31 августа полностью прекратила.
Цены на газ и другие энергоносители падают
В результате природный газ в ноябре 2022 года был на 42,7% дороже, чем в том же месяце год назад. Однако по сравнению с октябрем 2022 года (всего за месяц!) оптовые цены на него упали сразу на 23,9%. А ведь в ноябре Германия уже третий месяц не получала российский трубопроводный газ и компенсировала это путем усиленного импорта сжиженного газа через Нидерланды, Бельгию и Францию (первые два немецких СПГ-терминала заработали лишь в конце декабря).
В свою очередь цены на импортируемый каменный уголь всего за месяц снизились на 19,5%, нефтепродукты стоили по сравнению с октябрем 2022-го на 11,2% меньше, а сырая нефть, с июня неуклонно терявшая в цене, подешевела еще на 2,4%. Если же взять весь импорт, включая сырье, компоненты для промышленного производства и потребительские товары, то, согласно сообщению Destatis от 4 января, оптовые импортные цены упали в ноябре по сравнению с октябрем сразу на 4,5%.
Ведомство подчеркивает, что никогда еще не фиксировало такого резкого удешевления импорта в течение одного месяца. Иными словами, маятник, резко качнувшийся в прошлом году в сторону запредельных цен, теперь начал движение в противоположном направлении. Сколько оно продлится и когда это ощутимо скажется на ценах в немецких супермаркетах и магазинах, пока неясно.
Горючее на автозаправках ощутимо подешевело
Однако макроэкономическая статистика уже зафиксировала явный тренд, и это важно хотя бы потому, что снижает инфляционные ожидания бизнеса. Если они высокие, это обычно подталкивает предпринимателей к повышению цен. К тому же, тренд этот - общеевропейский. В тот же день, 4 января, французское статистическое ведомство Insee сообщило, что годовые темпы инфляции, составившие в ноябре во второй после немецкой экономике Евросоюза 7,1%, в декабре неожиданно снизились до 6,7%. Французские статистики объяснили это замедлившимся удорожанием энергоносителей и различных услуг в годовом выражении.
Впрочем, одна категория жителей Германии, причем весьма многочисленная, тренд к замедлению инфляции и даже снижению цен уже заметила. Это автомобилисты. Они платят сейчас за бензин и дизель меньше, чем в сентябре 2022 года, когда закончилось временное антикризисное снижение налога на топливо, и существенно меньше, чем весной сразу после российского нападения на Украину.
Общегерманский автомобильный клуб ADAC, еженедельно публикующий сводки о динамике цен на автозаправках ФРГ, сообщил 4 января, что литр 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10), стоивший четыре месяца назад в среднем 2,023 евро, сейчас, в начале нового года, продается за 1,743 евро. Дизельное горючее за тот же период подешевело с 2,173 евро до 1,850 евро. Подчеркнем, что ADAC публикует усредненный показатель для всей страны, цены в разных регионах отличаются друг от друга и в течение суток сильно колеблются.
В середине прошлого месяца бензин и дизель стоили несколько меньше, что, как подчеркивают немецкие эксперты, и стало одной из двух основных причин замедления потребительской инфляции в последний месяц 2022 года. На другую причину указывает в своем сообщении Destatis: правительство ФРГ в качестве одноразовой меры взяло на себя оплату декабрьского счета домашних хозяйств за газ и тепло. Иными словами, отопление в течение месяца было для жителей ФРГ бесплатным.
Эксперт: "Возвращение к стабильным ценам в этом году невозможно"
Немецкие эксперты в целом одобряют эту меру (за которой вскоре последует "тормоз цен" - механизм длительной компенсации населению и бизнесу высоких цен на тепло и электроэнергию), однако разделяют мнение уже упоминавшегося Йенса-Оливера Никлаша, что "субсидии не могут быть постоянным ответом на инфляционное давление".
Еще одну причину замедления инфляции профессор Фридрих Хайнеман (Friedrich Heinemann), возглавляющий один из отделов Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, видит в значительном повышении базовой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Это способствовало росту курса евро к доллару и тем самым несколько удешевило импорт в Германию энергоносителей и закупку на мировом рынке других товаров.
"Тем не менее возвращение к стабильным ценам в этом году невозможно, - подчеркивает профессор Хайнеман. - Инфляция в Германии давно уже связана не только с ценами на энергию, она охватила почти все товары и услуги". Отметим, что в экспертных кругах стабильными ценами обычно считается уровень годовой инфляции чуть ниже 2%.
По мнению главного экономиста DekaBank Ульриха Катера (Ulrich Kater), "вопрос уже не в том, будут ли темпы инфляции снижаться, а в скорости этого снижения". Его прогноз: "Для достижения подлинной стабильности цен потребуются по меньшей мере один-два года".
Министр ФРГ: "Пока идет война, продовольствие не подешевеет"
В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) из партии "зеленых" в интервью газете Rheinische Post 3 января подчеркнул, что рост цен на продукты питания стал следствием "войны Путина", а потому не следует ждать их снижения, "пока российский президент ведет свою ужасную агрессивную войну против Украины". Напомним, что Украина до войны была очень крупным поставщиком зерна и других видов продовольствия на мировой рынок.
Сообщение Destatis от 4 января об уровне оптовых импортных цен в ноябре 2022 года вновь подтверждает, что удорожание сельскохозяйственной продукции и продовольствия остается одной из основных причин высокой потребительской инфляции в Германии. Так, закупаемые на мировом рынке живые свиньи стоили на 91,9% больше, чем год назад, яйца подорожали на 57,5%, молоко и молочные продукты - на 29,5%, мясо и мясные изделия - на 25,8%, животные и растительные жиры - на 19,4%.
Правда, по сравнению с октябрем 2022-го многие продукты питания подешевели, отмечает Destatis, что полностью вписывается в общую картину замедления инфляции. Однако это снижение оказалось далеко не столь значительным, как у энергоносителей. Так, цены на зерно снизились за месяц на 3,2%, а живые свиньи стоили всего на 1,1% меньше.