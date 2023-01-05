Инфляция в ФРГ замедляется, автомобилисты это уже чувствуют

Рекордный рост цен стал для жителей Германии главной экономической проблемой прошедшего 2022 года. Однако пик инфляции в ФРГ уже пройден, в 2023 году ее темпы явно будут замедляться, хотя все еще окажутся существенно выше нормальных и привычных. Таков практически единодушный вывод немецких экспертов, комментирующих свежую статистику об удорожании жизни в стране.

Потребительская инфляция и импортные цены замедлили рост

"После публикации данных за декабрь предположение, что пик инфляции позади, превратилось в уверенность", - констатировал аналитик банка LBBW Йенс-Оливер Никлаш (Jens-Oliver Niklasch) после того, как Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) представило 3 января предварительную оценку темпов роста розничных цен в минувшем месяце. Инфляция в годовом выражении снизилась в декабре до 8,6%. В ноябре 2022 данный показатель составлял 10,0%, в октябре - даже 10,4%.

Сайт Федерального статистического ведомства ФРГ Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

День спустя, 4 января, статистическое ведомство сообщило о резком замедлении роста оптовых импортных цен. В ноябре 2022-го они были на 14,5% выше, чем в ноябре предыдущего года. В октябре данный показатель составил 23,5%, в сентябре - 29,8%. За изменением оптовых цен в течение нескольких месяцев обычно следует корректировка розничных цен на соответствующие товары.

В Германии крупной статьей импорта являются энергоносители, их основным поставщиком до начала широкомасштабной агрессии против Украины 24 февраля 2022 года была Россия. Именно скачок цен на энергоносители стал в прошлом году главной причиной инфляции во всем Евросоюзе. В ФРГ ее особенно сильно разогнал природный газ, поставки которого Россия начала ограничивать еще осенью 2021 года, в июне 2022-го существенно сократила, а 31 августа полностью прекратила.

Цены на газ и другие энергоносители падают

В результате природный газ в ноябре 2022 года был на 42,7% дороже, чем в том же месяце год назад. Однако по сравнению с октябрем 2022 года (всего за месяц!) оптовые цены на него упали сразу на 23,9%. А ведь в ноябре Германия уже третий месяц не получала российский трубопроводный газ и компенсировала это путем усиленного импорта сжиженного газа через Нидерланды, Бельгию и Францию (первые два немецких СПГ-терминала заработали лишь в конце декабря).

Несмотря на усиленные закупки СПГ, оптовые цены на природный газ в Германии снизились Фото: Michael Weber/Imagebroker/picture alliance

В свою очередь цены на импортируемый каменный уголь всего за месяц снизились на 19,5%, нефтепродукты стоили по сравнению с октябрем 2022-го на 11,2% меньше, а сырая нефть, с июня неуклонно терявшая в цене, подешевела еще на 2,4%. Если же взять весь импорт, включая сырье, компоненты для промышленного производства и потребительские товары, то, согласно сообщению Destatis от 4 января, оптовые импортные цены упали в ноябре по сравнению с октябрем сразу на 4,5%.

Ведомство подчеркивает, что никогда еще не фиксировало такого резкого удешевления импорта в течение одного месяца. Иными словами, маятник, резко качнувшийся в прошлом году в сторону запредельных цен, теперь начал движение в противоположном направлении. Сколько оно продлится и когда это ощутимо скажется на ценах в немецких супермаркетах и магазинах, пока неясно.

Горючее на автозаправках ощутимо подешевело

Однако макроэкономическая статистика уже зафиксировала явный тренд, и это важно хотя бы потому, что снижает инфляционные ожидания бизнеса. Если они высокие, это обычно подталкивает предпринимателей к повышению цен. К тому же, тренд этот - общеевропейский. В тот же день, 4 января, французское статистическое ведомство Insee сообщило, что годовые темпы инфляции, составившие в ноябре во второй после немецкой экономике Евросоюза 7,1%, в декабре неожиданно снизились до 6,7%. Французские статистики объяснили это замедлившимся удорожанием энергоносителей и различных услуг в годовом выражении.

Столько стоило горючее 4 марта 2022 года на заправке на автобане близ Зиндельфингена Фото: Arnulf Hettrich/imago images

Впрочем, одна категория жителей Германии, причем весьма многочисленная, тренд к замедлению инфляции и даже снижению цен уже заметила. Это автомобилисты. Они платят сейчас за бензин и дизель меньше, чем в сентябре 2022 года, когда закончилось временное антикризисное снижение налога на топливо, и существенно меньше, чем весной сразу после российского нападения на Украину.

Общегерманский автомобильный клуб ADAC, еженедельно публикующий сводки о динамике цен на автозаправках ФРГ, сообщил 4 января, что литр 95-го бензина с 10% этанола (сорт Super E10), стоивший четыре месяца назад в среднем 2,023 евро, сейчас, в начале нового года, продается за 1,743 евро. Дизельное горючее за тот же период подешевело с 2,173 евро до 1,850 евро. Подчеркнем, что ADAC публикует усредненный показатель для всей страны, цены в разных регионах отличаются друг от друга и в течение суток сильно колеблются.

В середине прошлого месяца бензин и дизель стоили несколько меньше, что, как подчеркивают немецкие эксперты, и стало одной из двух основных причин замедления потребительской инфляции в последний месяц 2022 года. На другую причину указывает в своем сообщении Destatis: правительство ФРГ в качестве одноразовой меры взяло на себя оплату декабрьского счета домашних хозяйств за газ и тепло. Иными словами, отопление в течение месяца было для жителей ФРГ бесплатным.

Эксперт: "Возвращение к стабильным ценам в этом году невозможно"

Немецкие эксперты в целом одобряют эту меру (за которой вскоре последует "тормоз цен" - механизм длительной компенсации населению и бизнесу высоких цен на тепло и электроэнергию), однако разделяют мнение уже упоминавшегося Йенса-Оливера Никлаша, что "субсидии не могут быть постоянным ответом на инфляционное давление".

Профессор Фридрих Хайнеман, Центр европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме Фото: ZEW Anna Logue Fotografie

Еще одну причину замедления инфляции профессор Фридрих Хайнеман (Friedrich Heinemann), возглавляющий один из отделов Центра европейских экономических исследований (ZEW) в Мангейме, видит в значительном повышении базовой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ). Это способствовало росту курса евро к доллару и тем самым несколько удешевило импорт в Германию энергоносителей и закупку на мировом рынке других товаров.

"Тем не менее возвращение к стабильным ценам в этом году невозможно, - подчеркивает профессор Хайнеман. - Инфляция в Германии давно уже связана не только с ценами на энергию, она охватила почти все товары и услуги". Отметим, что в экспертных кругах стабильными ценами обычно считается уровень годовой инфляции чуть ниже 2%.

По мнению главного экономиста DekaBank Ульриха Катера (Ulrich Kater), "вопрос уже не в том, будут ли темпы инфляции снижаться, а в скорости этого снижения". Его прогноз: "Для достижения подлинной стабильности цен потребуются по меньшей мере один-два года".

Министр ФРГ: "Пока идет война, продовольствие не подешевеет"

В свою очередь министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Джем Оздемир (Cem Özdemir) из партии "зеленых" в интервью газете Rheinische Post 3 января подчеркнул, что рост цен на продукты питания стал следствием "войны Путина", а потому не следует ждать их снижения, "пока российский президент ведет свою ужасную агрессивную войну против Украины". Напомним, что Украина до войны была очень крупным поставщиком зерна и других видов продовольствия на мировой рынок.

Министр сельского хозяйства и продовольствия ФРГ Джем Оздемир Фото: Metodi Popow/IMAGO

Сообщение Destatis от 4 января об уровне оптовых импортных цен в ноябре 2022 года вновь подтверждает, что удорожание сельскохозяйственной продукции и продовольствия остается одной из основных причин высокой потребительской инфляции в Германии. Так, закупаемые на мировом рынке живые свиньи стоили на 91,9% больше, чем год назад, яйца подорожали на 57,5%, молоко и молочные продукты - на 29,5%, мясо и мясные изделия - на 25,8%, животные и растительные жиры - на 19,4%.

Правда, по сравнению с октябрем 2022-го многие продукты питания подешевели, отмечает Destatis, что полностью вписывается в общую картину замедления инфляции. Однако это снижение оказалось далеко не столь значительным, как у энергоносителей. Так, цены на зерно снизились за месяц на 3,2%, а живые свиньи стоили всего на 1,1% меньше.

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