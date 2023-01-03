Годовая инфляция в ФРГ составила рекордные 7,9 процента

По предварительным оценкам, инфляция в ФРГ в 2022 году стала рекордной, но к концу года ситуация стала улучшаться.

Годовая инфляция в Германии по итогам 2022 года составила 7,9 процента, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 3 января. Это предварительные оценки ведомства, но уровень в 7,9 процента стал рекордным показателем за всю историю страны, отмечает агентство dpa. Окончательные результаты ведомство опубликует 17 января.

Последний раз цены росли так же сильно в 1951 году - уровень инфляции тогда составил 7,6 процента. Однако с тех пор метод расчета изменился, а с момента объединения Германии инфляция никогда не достигала подобных значений, пишет агентство. В 2021 году потребительские цены в Германии выросли в среднем на 3,1 процента.

Основной движущей силой роста стали подорожавшая энергия и продукты питания, цены на которые взлетели из-за российского вторжения в Украину, говорится в отчете ведомства.

В декабре инфляция в ФРГ замедлилась

В декабре 2022 года инфляция в Германии "неожиданно резко упала", отмечает агентство Reuters. Потребительские цены выросли в среднем на 8,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста до 9,1 процента. Федеральное статистическое ведомство связывает более хорошие показатели в декабре с разовой экстренной помощью со стороны правительства для потребителей газа и теплоэнергии.

Ранее мюнхенский Институт экономических исследований ifo также предсказал, что по итогам декабря темпы инфляции значительно сократятся в связи с решением федерального правительства возместить из бюджета декабрьские платежи за газ потребителям. В 2023 году, по прогнозу ifo, потребительские цены в Германии увеличатся на 6,4 процента. В 2024 году инфляция составит 2,8 процента, подсчитали эксперты ifo.

В результате принятия пакетов государственной помощи потребительские цены в этом году вырастут на 5,8 процента, предсказали в Рейнско-Вестфальском институте экономических исследований RWI в Эссене. "Ценовой тормоз" на электроэнергию и газ, решение о котором приняли власти ФРГ, сократит темпы инфляции значительно больше, чем на один процентный пункт, уверены эксперты RWI. На 2024 год они прогнозируют инфляцию на уровне 2,5 процента.

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