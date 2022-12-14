В Германии ожидают замедления инфляции в декабре

По итогам декабря инфляция составит менее 10 процентов, а в 2023 году ожидается замедление ее темпов до 6,4 процента, заявил Институт экономических исследований ifo.

Темпы инфляции в Германии по итогам текущего месяца значительно сократятся в связи с решением федерального правительства возместить из бюджета декабрьские платежи за газ потребителям, считают немецкие экономисты. Показатель роста потребительских цен в декабре, по всей вероятности, вернется к уровню ниже 10 процентов после уровня в 10,4 процента в октябре и 10,0 процента в ноябре, заявил мюнхенский Институт экономических исследований ifo в среду, 14 декабря.

В 2023 году инфляция может оказаться ниже, чем в 2022-м

В 2023 году, по прогнозу ifo, потребительские цены в Германии увеличатся на 6,4 процента, что будет более низким показателем, чем ожидаемое значение за текущий год - 7,8 процента. Кроме того, ifo снизил показатель ожидаемой в наступающем году рецессии. В 2024 году инфляция составит 2,8 процента, подсчитали эксперты ifo. По его мнению, объем ВВП Германии в 2023 году сократится не на 0,3 процента, как предполагалось ранее, а лишь на 0,1 процента.

Между тем в частном банке в Commerzbank ожидают, что инфляция по итогам декабря составит лишь 7,0 процента в сравнении с тем же месяцем 2021 года.

Октябрьский показатель роста потребительских цен в Германии - 10,4 процента - стал самым высоким с 1951 года. Высокая инфляция наблюдается на фоне резкого роста цен на энергоносители и войны РФ против Украины.

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