Главы Украины и ООН за продление "зерновой сделки"

На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 8 марта (время московское).

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Спецслужбы США полагают, что в войне против Украины президент России Владимир Путин играет на время. "Мы не думаем, что российские военные в текущем году восстановятся в достаточной степени, чтобы захватить крупные территории. При этом Путин, по всей видимости, рассчитывает на то, что время играет на него и что продление войны, включая возможные паузы в боевых действиях, лучший из оставшихся для него путей, чтобы защитить российские стратегические интересы в Украине, даже если на это потребуются годы", - заявила координатор спецслужб США Эврил Хейнз на слушаниях в американском Сенате. По ее мнению, Путин, вероятно, теперь лучше видит пределы возможностей своих военных и пока что сосредоточен на достижении скромных военных успехов.

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Латвия передает Украине 8 первых автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Автомобили будут переданы армейским частям Минобороны Украины, Винницкой региональной клинической больнице и территориальному медобъединению Купянского совета, пишет издание Delfi. Для того, чтобы осуществить этот проект, депутаты латвийского Сейма единогласно поддержали поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил выделить еще 1 миллиард евро из средств Евросоюза на совместную закупку боеприпасов для Украины и восполнение собственных запасов странами ЕС. Это заявление он сделал после встречи министров обороны стран ЕС в Стокгольме. Между тем украинский министр обороны Алексей Резников уже заявил, что этого "недостаточно": стране для продолжения обороны от российской агрессии необходим 1 миллион артиллерийских снарядов общей стоимостью примерно в 4 миллиарда евро.

Президент Украины и генсек ООН за продление "зерновой сделки"

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Фото: Ukrainian Presidential Office/UPI Photo/IMAGO

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем согласился с важностью продления "Зерновой сделки" и после 18 марта. Оба политика признали сделку "критически необходимой для мира". Сделка представляет собой договоренность между ООН, Турцией, Россией и Украиной, которая была заключена в июле 2022 года. Украина до сих пор не вступила в прямые переговоры с Россией о продлении истекающей 18 марта сделки.

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Оккупационные власти Энергодара сообщают о мощном пожаре, который якобы возник из-за удара украинских дронов с зажигательными боеприпасами. По информации РИА Новости, площадь пожара составляет 4 гектара. Местные паблики пишут, что пожар происходит в районе управления СБУ. Другая версия - огонь распространяется вдоль ЛЭП, питающей город и насосную станцию. Для тушения пожара привлечены военные и Росгвардия.

++18.00++

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, во время визита в Киев, назвал "шокирующим" распространившееся в соцсетях видео, на котором украинского военнопленного расстреливают после произнесения им слов "Слава Украине". "Недавние шокирующие кадры убийства украинского солдата, по-видимому, совершенного без надлежащего судебного разбирательства, - это еще одно трагическое напоминание о том, что законы войны должны строго соблюдаться", - сказал Гутерриш во время визита в Киев. Ранее в ООН объявили, что после предварительного исследования считают это видео подлинным.

++17.30++

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем телеграм-канале видео встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который посетил Киев уже в третий раз с начала полномасштабной российской военной агрессии в Украине. "Очень важно, что именно в Киеве мы говорим о том, как вернуть мир, международную безопасность и полную силу Устава ООН - тех норм, которые одинаково важны для всех народов на земле", - написал Зеленский. Гутерриш обсудит с Зеленским продление так называемой "зерновой сделки" - договоренности между ООН, Турцией, Россией и Украиной, заключенной в июле 2022 года. Она предусматривает создание морских коридоров для безопасного вывоза из портов Украины зерна и сопутствующих продуктов.

++17.00++

Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) заявил, находясь в Стокгольме, что 18 немецких танков типа Leopard 2A6 и 3 таких же танка из Португалии будут доставлены в Украину еще в этом месяце. При этом 3 португальских танка, по словам министра обороны Португалии Хелены Каррейрас, уже находятся в Германии - они отправятся в Украину одновременно с немецкими. В Стокгольме в среду проходит встреча министров обороны стран ЕС.

++16.36++

ООН считает распространившееся в соцсетях видео расстрела украинского военного после сказанных им слов "Слава Украине" подлинным. "На основании предварительного изучения мы считаем, что видео может быть подлинным", - сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека агентству AFP.

"После вооруженного нападения России на Украину более года назад Управление верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе случаи казней как российских, так и украинских военнопленных", - заявила представительница ООН. "По всем этим обвинениям должно быть проведено беспристрастное и эффективное расследование, а виновные привлечены к ответственности", - подчеркнула она.

Отряды ЧВК "Вагнер", вероятно, захватили восточную часть Бахмута

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Боевые действия в Бахмуте продолжаются Фото: Libkos/AP/dpa/picture alliance

Отряды ЧВК "Вагнер", вероятно, взяли под контроль восточную часть города Бахмут в Донецкой области Украины, то есть все городские районы восточнее реки Бахмутки. Об этом в среду сообщили как в сводке американского Института изучения войны (ISW), так и непосредственно основатель ЧВК Евгений Пригожин. "Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК "Вагнер"", - заявил Пригожин в аудиосообщении.



В сводке ISW оцениваются сценарии развития российского наступления после возможного занятия Бахмута. Россия, вероятно, из-за недостатка механизированных соединений выбрала тактику использования тактических "штурмовых отрядов" для лобовых атак на укрепленные районы, которые чреваты большими потерями, и вряд ли способна на успешные наступательные маневры. Таким образом, отмечается в сводке ISW, даже захват Бахмута окажется лишь тактической победой. Дальнейшее успешное продвижение в тыл украинской армии представляется маловероятным.

++15.20++

В Цюрихе в среду начался процесс против четырех сотрудников швейцарской дочки "Газпромбанка", которые в 2014 году открыли несколько счетов для музыканта Сергея Ролдугина, которого пресса называет "кошельком Владимира Путина". "Вся имеющаяся информация противоречат утверждению, что именно Ролдугин был бенефициаром всего этого имущества", - отметил прокурор. На этих счетах содержалось около 30 миллионов евро, что, по мнению швейцарской прокуратуры, является суммой, неподъемной для обычного музыканта.

Sky News: Иран тайно поставил России миллионы боеприпасов

++14.30++

Два грузовых судна под российским флагом доставили в середине января через Каспийское море из Ирана в российский порт Астрахань 200 контейнеров с боеприпасами. Об этом сообщает Sky News , ссылаясь на высокопоставленный источник в американской разведке. Эти суда могли доставить 100 миллионов патронов для стрелкового оружия и около 300 тысяч снарядов, за которые Россия заплатила наличными. Сообщается, что Иран доставил в Россию патроны калибра 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм, а также гранаты для гранатометов, ракетные, минометные и артиллерийские снаряды. Кроме того, на борту могли находиться около 10 тысяч бронежилетов и шлемов.

++14.05++

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в интервью DW заявил, что информация о том, что за взрывами на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" может стоять проукраинская группировка, не ослабит поддержку Украины на Западе. "Это не меняет отношения Евросоюза в целом или отдельных стран к Украине. Напротив, они (жители Украины - Ред.) подвергаются нападению. Они ищут возможности помочь своему народу. Они действительно пытаются защитить свою территорию. На них нападают, а Россия - агрессор. И я думаю, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину", - отметил он, отвечая на вопрос корреспондента DW в Стокгольме.

Хроника событий 8 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 7 марта 14.00 - 23.59 >>>

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