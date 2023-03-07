Минобороны Украины о диверсии на "СП": Это не наши действия

На 378-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 8 марта (время московское).

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что приоритетными при поиске средств для закупки оружия для Украины должны стать уже существующие фонды. "Первое, что нужно сделать, - это использовать то, что у нас есть сейчас. Если государства-члены будут готовы предоставить больше, я буду рад. Но давайте сегодня будем реалистами и прагматиками и обсудим то, что можно использовать уже сегодня", - подчеркнул Боррель перед встречей с министрами обороны ЕС в Стокгольме.

Минобороны Украины о диверсии на "Северных потоках": Это не наши действия

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Министр обороны Украины Алексей Резников отверг обвинения в том, что за взрывами газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" могут стоять украинские власти. "Это не наши действия", - сказал он в Стокгольме перед встречей с министрами обороны ЕС. Накануне The New York Times написало, что за подрывом может стоять некая проукраинская группа, а осуществить эту акцию могли люди с украинскими или российскими паспортами.

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Министерство обороны Великобритании проанализировало редкий визит на фронт министра обороны России Сергея Шойгу, информация о котором появились 4 марта. В британской разведке отмечают, что это могло стать ответом армии на действия основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который постоянно позирует возле фронтовой линии. Шойгу, находящийся в конфликте с Пригожиным, чувствительно реагирует на сравнения двух силовиков, пишет британская разведка.

Единственным высокопоставленным командиром российских войск в Украине, который появился на видео вместе Шойгу, был генерал-полковник Рустам Мурадов. Он отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где российская армия в последние месяцы провела ряд безуспешных атак. Дилемма, стоящая перед российской армией, заключается в том, продолжить ли атаки под Угледаром или переместить их на более перспективное направление севернее Бахмута и Кременной, говорится в сводке.

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Российские войска утром 8 марта нанесли артиллерийский удар по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Враг накрыл огнем Марганецкую громаду", - написал он, указав, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что российские силы в захваченной Запорожской области отбирают у фермеров зерно. "В населенном пункте Уляновка Васильковского района временно занятой территории Запорожской области по приказу так называемой "российской оккупационной администрации" в местный ангар свозят зерно зерновых культур с прилегающих сельских хозяйств и ферм района. Оккупанты под видом покупки по значительно заниженным ценам просто конфискуют зерновые", - указывается в заявлении.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в столицу Украины с официальным визитом. В Киеве глава всемирной организации встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр обороны ФРГ прокомментировал расследование о диверсии на газопроводах "Северный поток"

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) предостерег от преждевременных обвинений в связи опубликованным накануне расследованием ряда СМИ о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Диверсия с подрывом трубопроводов могла быть также и специальной "операцией под прикрытием" - для того, чтобы позже обвинить в этом преступлении Украину, заявил министр в интервью радиостанции Deutschlandfunk в преддверии встречи глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Стокгольме.

Суд ЕС вынесет решение по санкциям Брюсселя против матери Евгения Пригожина

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Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду вынесет решение о законности санкций в отношении матери главы российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. 23 февраля 2022 года ЕС внес Виолетту Пригожину в санкционный список, указав, что Пригожина поддерживает действия, направленные против территориальной целостности Украины. Мать главы ЧВК в апреле обжаловала это решение. Пригожина, в частности, отрицает, что является владелицей двух компанияй, основанных ее сыном. Она также указывает, что ее родственные связи не означают, что она сама каким-либо образом посягает на территориальную целостность Украины.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки украинские защитники отбили более 100 вражеских атак на 5 направлениях. "Оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Дубово-Васильевки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области", - указывается в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ в Facebook . По этим данным, за сутки россияне нанесли 24 авиационных и 1 ракетный удар и совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь украинские силы авиации нанесли 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1-2", 5 районов сосредоточения живой силы противника, 3 склада горюче-смазочных материалов и 1 комплекс радиолокационной разведки и контроля "Зоопарк", заявил украинский Генштаб.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Границы государств нельзя отменить силой

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Границы государств нельзя изменять силой, и западные страны поддерживают Украину для того, чтобы та могла защищаться от российской агрессии, однако эта война может затянуться надолго, заявил канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) во время встречи с жителями немецкого города Котбус, пишет Berliner Zeitung. "Нам следует опасаться, что это продлится еще долго, хотя, конечно, мы каждый день желаем иного", - сказал глава правительства ФРГ. Война в Украине, по его словам, "сопряжена с невероятными потерями" с обеих сторон. Только Россия, согласно различным оценкам, потеряла от 30 000 до 40 000 или 100 000 военнослужащих. "И то, и другое является невообразимым количеством", - указал Шольц.

ISW - о проблемах армии России в случае продвижения за пределы Бахмута

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Российским военным, вероятно, не хватает механизированных сил, необходимых для продвижения за пределы Бахмута, а тактические "штурмовые отряды", использовавшиеся при атаках на этот город, вероятно, не способны вести маневренную войну, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. После захвата Бахмута российские силы могут попытаться продвинуться на запад в сторону Константиновки или на северо-запад в направлении района Славянск-Краматорск, указывают аналитики. Военным РФ, вероятно, придется отдать приоритет лишь одному из этих направлений, чтобы иметь "хоть какие-то шансы на успех", хотя российское командование неоднократно распыляло свои силы по нескольким направлениям наступления, отмечают эксперты ISW.

При этом украинские силы существенно укрепили оба маршрута, подчеркивают аналитики. Любая попытка России продвинуться по этим дорогам, вероятно, "обойдется очень дорого", говорится в сводке.

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Танк Leopard 2 в Швейцарии (фото из архива) Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images

Президент Швейцарии Ален Берсе сдержанно отреагировал на запрос Германии о выкупе танков Leopard 2. Существуют правила, не предусматривающие продажу вооружений и не имеющие законодательных исключений, заявил глава государства. "Мы хотим быть довольно консервативными и умеренными в этих вопросах", - добавил он. Берлин ранее заверил Берн, что при согласии парламента Швейцарии на поставки танков эти боевые машины не будут переданы Украине, а будут использованы для восполнения запасов военной техники в ФРГ или в государствах-партнерах по НАТО и Евросоюзу.

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В Госдепартаменте США назвали "ужасным" видеоролик с расстрелом бойца в украинской форме, очевидно, военнопленного. "Кадры с безоружным казненным украинцем … поражают с точки зрения варварства", - заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. "Мы считаем, что России должно быть стыдно", - добавил он.

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Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева и посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен подписали меморандум о восстановлении Николаевской области. Украинская сторона стремится не просто к восстановлению региона, а к двустороннему сотрудничеству, которое будет полезно как для Николаевской области, так и для Дании, подчеркнула Замазеева. "Для нас важно отстроить не только жилье, но и промышленность, поскольку это рабочие места, которые будут поощрять людей возвращаться в регион", - объяснила глава Николаевского облсовета.

Politico: Пентагон размышляет над установкой ракет AIM-120 на украинские боевые самолеты

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МиГ-29 на вооружении Воздушных сил Украины (фото из архива) Фото: Roman Pilipey/dpa/picture alliance

Военные в США изучают возможность установки ракет AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух" на украинские истребители МиГ советской конструкции, пишет издание Politico со ссылкой на двух представителей министерства обороны Соединенных Штатов и неназванное лицо, знакомое с ходом обсуждений. Основная трудность - заставить ракеты взаимодействовать с радарами стоящих на вооружении Украины самолетов, отмечают собеседники издания.

Самонаводящаяся ракета AMRAAM имеет дальность полета от 50 до 160 км, в зависимости от модификации, и скорость до 1372 м/с. У Украины уже есть такие ракеты, поставленные европейскими странами, однако прежде украинская сторона запускала их только из поставленных Западом систем противовоздушной обороны, указывает Politico.

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Поддержка Украины стала одной из тем телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Как передал Белый дом, Вашингтон и Париж обсудили свои обязательства по дальнейшему оказанию помощи Киеву в области безопасности.

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Канада продлевает миссию по обучению украинских военных инженеров до октября, заявил канадский премьер Джастин Трюдо на пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Эта миссия началась осенью 2022 года и проходит на территории Польши. Кроме того, Оттава направила 7 медицинских специалистов канадских Вооруженных сил в Польшу, где они будут обучать военнослужащих ВСУ навыкам, необходимым для эффективного спасения жизней в боевых условиях, указал Трюдо.

Оттава выделит 3 млн канадских долларов (2,07 млн евро) на программу разминирования Украины и вместе с ЕС поставит в страну генераторы, добавил глава правительства. "Канада будет стоять плечом к плечу с народом Украины столько, сколько потребуется", - подчеркнул Трюдо.

Президент Украины Зеленский объяснил важность обороны Бахмута

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Захват Бахмута откроет российским войскам дорогу к установлению контроля над ключевыми украинскими городами на востоке Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN, объясняя решение Киева продолжать защиту Бахмута и укрепление позиций в городе. По мнению украинской стороны, после Бахмута силы РФ могли бы пойти дальше - в Краматорск и Славянск. "Вот почему наши ребята стоят там", - резюмировал глава государства.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

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