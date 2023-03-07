"Слава Украине!": что известно о расстреле пленного

Видео казни бойца в украинской форме, очевидно, военнопленного, вызвало волну гнева украинцев. Командование ВСУ предварительно установило личность убитого. Что удалось выяснить, а чего нет - у DW.

На официальной странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook днем во вторник, 7 марта, появилось сообщение о том, что предварительно установлена личность бойца, видеозапись расстрела которого накануне распространили СМИ, а также многочисленные блогеры и Telegram-каналы.

В понедельник во второй половине дня украинцы в соцсетях постили видеоролик этой казни или скрин-шоты из видео, а затем и многочисленные коллажи и даже посвященные погибшему стихотворения. Бойца в украинской форме, судя по 11-секундному ролику, расстреляли из автоматов после того, как он сказал своим убийцам "Слава Украине!".

Кто на видео?

По предварительным данным, распространенным ВСУ, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады из Житомирской области Тимофей Николаевич Шадура, который с 3 февраля 2023 года считается пропавшим без вести в ходе боевых действий в районе Бахмута Донецкой области.

Украинские военные в районе Бахмута, 4 марта 2023 года Фото: Aris Messinis/AFP/Getty Images

"В настоящее время тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности возможно после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ. Шадуру, согласно информации ряда украинских журналистов, на видео опознали родственники.

В то же время известный военкор Юрий Бутусов обнародовал предположение, что на видео боец одного из подразделений территориальной обороны из Нежина. Его, по словам журналиста, узнали боевые товарищи. Бойца, о котором говорит Бутусов, похоронили еще 14 февраля в Нежине. Журналист отмечает, что результаты судебно-медицинской экспертизы соответствуют ранениям, которые видны на видео.

Откуда взялось видео?

Установить, какой именно ресурс первым обнародовал шокирующее видео казни, невозможно. По всей видимости, его распространение началось в Telegram. Причем его примерно одновременно обнародовали как российские, так и украинские Telegram-каналы, регулярно распространяющие без купюр кадры из зоны боевых действий: разрушения и погибших на поле боя. На многих российских Telegram-каналах, авторы которых поддерживают то, что в РФ называют "спецоперацией", наиболее распространенной реакцией на казнь является одобрение и злорадство.

Владимир Зеленский Фото: Presidential Office of Ukraine

В то же время украинцы в соцсетях видят в убитом героя и требуют его награждения высшей государственной наградой. Президент Владимир Зеленский в вечером 6 марта в своем регулярном видеообращении заявил: "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!".

Глава государства заверил, что убийцы украинского бойца будут найдены. В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал прокурора Международного уголовного суда Карима Хана немедленно начать расследование этого расстрела, который Кулеба назвал "ужасным военным преступлением" и очередным доказательством того, что Россия совершает геноцид против украинцев.

Москва не комментирует

Официальные лица и ведомства в Москве никак не отреагировали на вероятное совершение военного преступления. Отдельные военные блогеры из числа сторонников захватнической войны России против Украины вечером 6 марта обвинили украинскую сторону в "провокации" с целью "создания международного скандала".

На видео вероятной казни украинского военнопленного отреагировали и в Берлине. Представитель министерства иностранных дел Германии назвал видео "шокирующим". "Если это видео аутентично, то это военное преступление", - отметил он. И напомнил, что Германия поддерживает Украину в расследовании военных преступлений. В частности, с начала широкомасштабного российского вторжения немецкие правоохранительные органы передали украинским коллегам средства для работы судмедэкспертов.

Аутентичное ли видео?

Журналисты DW провели анализ видеоматериала на предмет манипуляций и не выявили оснований для сомнений в подлинности видео. Правда, геолокация материала на местности невозможна, ведь оно снято в пасмурную погоду в лесу. Не смогли верифицировать место и время съемки и журналисты британского вещателя ВВС. В то же время они взяли комментарий у сестры погибшего солдата, узнавшей брата.

Вероятно, видео было снято вблизи поселка Зализнянское на северных окраинах Бахмута Донецкой области. Российские военные подразделения уже несколько месяцев безуспешно пытаются захватить Бахмут, здесь ведутся наиболее кровавые бои. Именно Зализнянское было указано как место, где 3 февраля пропал без вести Тимофей Шадура. Соответствующее сообщение о его розыске обнародовали в соцсетях родственники пропавшего.

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