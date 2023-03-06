На 377-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 7 марта (время московское).

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В Луганске российские войска намерены разместить казарму в здании городской поликлиники, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ . "Чтобы обезопасить своих военнослужащих, во временно оккупированном Луганске российские захватчики решили использовать часть городской поликлиники как казарму, - утверждается в публикации. - В помещение уже завезены двухъярусные кровати для личного состава".

ISW: Битва за Бахмут - удар по "вагнеровцам"

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В очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины американский Институт изучения войны (ISW) указывает на заявление Киева о продолжении обороны Бахмута. Этот город не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане, напоминают аналитики свою сделанную ранее оценку. "Но борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе. Бахмутская битва фактически может серьезно подорвать лучшие силы ЧВК "Вагнер", лишив Россию нескольких из ее самых эффективных ударных частей, которые труднее всего заменить", - отмечается далее. При этом серьезное сокращение или уничтожение лучших боевых подразделений "Группы Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами фронта, добавили военные эксперты.

Парамедик "Тайра" стала лауреатом премии Госдепа США за храбрость

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Известный украинский парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" стала лауреатом премии за храбрость, вручаемой женщинам Госдепартаментом США. Паевская продемонстрировала "необычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от безжалостной российской агрессии", говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов. В 2022 году Паевская провела три месяца в российском плену. Ее задержали в марте вскоре после передачи журналистам AP уникальных кадров из осаждаемого войсками РФ Мариуполя.

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Китай не снабжает вооружениями ни Россию, ни Украину, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он особо выделил необходимость как можно скорее приступить к переговорам о мире.

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Комитет парламента Великобритании по вопросам обороны в свете регулярных поставок вооружений Украине предупредил об угрозе истощения собственных запасов. Соединенное Королевство и его союзники по НАТО "позволили своим запасам сократиться до опасно низкого уровня", приводит агентство PA выдержки из заявления комитета. Подобная ситуация угрожает не только дальнейшей передаче оружия Украине, но и собственной безопасности (стран-поставщиков. - Ред.), поскольку для восполнения запасов потребуются годы, указывается далее.

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Чехия выразила интерес в приобретении танков Leopard 2 у Швейцарии, рассказала глава федерального департамента обороны Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд в эфире телеканала SFR. Она не уточнила, о каком количестве боевых машин идет речь. Ранее с аналогичной просьбой к швейцарским властям обратились власти Германии. Берлин заверил Берн, что при согласии парламента Швейцарии на поставки танков эти боевые машины не будут переданы Украине, а будут использованы для восполнения запасов военной техники в ФРГ или ее партнеров по НАТО и Евросоюзу.

Между тем представитель чешского министерства обороны в беседе с агентством AFP подчеркнул, что речь не идет о покупке Leopard 2. Но если Швейцария решит передать танки в качестве награды за помощь Праги Украине, чешская сторона не будет против, отметил собеседник агентства.

Вашингтон пока не рассматривает возможную поставку Киеву истребителей F-16

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Истребитель F-16 (фото из архива) Фото: Robert Ghement/EPA/dpa/picture alliance

США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине многофункциональных истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден уже высказывался по этому поводу, добавила она. Ранее в США прибыли первые украинские летчики для оценки их навыков к обучению управлению штурмовыми самолетами.

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видеоролик с расстрелом предположительно украинского военнопленного, пообещав найти убийц. "Сегодня появилось видео, как оккупанты зверски убили воина, который храбро сказал им в глаза: "Слава Украине!". Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве ответили на его слова: "Герою слава!" - заявил глава государства. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана безотлагательно начать расследование.

Reuters: Украина просит у США кассетные боеприпасы для атак с дронами

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Украина непублично просит у США кассетные боеприпасы, которые хочет сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими силами, пишет агентство Reuters со ссылкой на конгрессменов-демократов Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, речь идет о кассетных бомбах MK-20. В феврале украинские официальные лица призывали американских законодателей на Мюнхенской конференции по безопасности добиваться от Белого дома соответствующего одобрения, добавили конгрессмены. Украинские военные намерены использовать для сброса с дронов не сами бомбы, а извлеченные из них снаряды, указывает агентство. Официальный Киев ранее публично не изъявлял желание получить эту модель вооружений.

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Мобилизованные из территориальной обороны Белгородской области заявили в видеообращении, что их "без всяких приказов и объяснений" перевезли в самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а там без обучения сразу отправили на передовую. Видеоролик с обращением опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости". По словам военных, их подразделение в начале марта перебросили в "ДНР" из Шебекино. Взвод уже понес потери, подчеркнули авторы обращения.

Киев: Бои за Бахмут приносят "большие результаты"

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Бои за Бахмут дают "один из самых больших результатов" за время войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Он указал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на необходимость "найти соответствующие силы, чтобы помочь ребятам" в этом городе Донецкой области. На заседании Ставки верховного главнокомандующего 6 марта было решено продолжать защиту Бахмута и укрепление позиций в городе. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.

Хроника событий 6 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

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