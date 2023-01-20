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Фото: picture-alliance/dpa/AP/A. Zemlianichenko
ПолитикаРоссия

В московском суде избит автор "Протестного МГУ" Иванов

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Конвоир нанес Дмитрию Иванову удары дубинкой по голове и угрожал изнасилованием. Иванов был арестован по делу о "фейках" про российскую армию.

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Автор Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрий Иванов, проходящий по делу о "фейках" про российскую армию, избит конвоиром после заседания Тимирязевского районного суда Москвы, сообщил Telegram-канал в поддержку активиста "Тюремный МГУ" в четверг, 19 января. "Конвоир нанес множественные удары дубинкой по голове и ребрам, сильно затянул наручники (остались гематомы на запястьях), угрожал изнасилованием", - говорится сообщении. Данную информацию подтвердила адвокат активиста Мария Эйсмонт.

По сведениям канала, формальной причиной для избиения стал отказ Иванова давать руки для заковывания в наручники в тот момент, когда Эйсмонт согласовывала с судьей даты следующих заседаний. Адвокат пишет, что молодой человек попросил сотрудника суда дать ему дослушать "две минуты", однако конвоир силой увел активиста из зала.

Избиение в суде

На следующий день Иванов рассказал адвокату, что конвоир, выйдя из зала суда, отключил видеорегистратор, отвел активиста в сторону туалета и попытался окунуть его головой в унитаз. Поскольку Иванов стал сопротивляться, конвоир положил его на пол и начал избивать, угрожая изнасиловать его с помощью дубинки.

Иванов также заявил, что за происходящим наблюдал второй сотрудник, но в происходящее не вмешивался. Избиение прекратилось лишь с появлением третьего сотрудника в звании старшего лейтенанта, который приказал конвоиру, избивавшему активиста, "заканчивать".

После избиения Иванова осмотрел врач в СИЗО, однако кроме гематом на запястьях он ничего не нашел. Эйсмонт в разговоре с "Медиазоной" предположила, что Иванова били так, чтобы "не оставить следов".

Дело о "фейках"

Дмитрий Иванов был арестован по делу о военных "фейках" в июне. По данным Sota, основанием для дела послужили посты "Протестного МГУ" об атаках России на Запорожскую АЭС и неназванный город в Украине, потерях российской авиации, убийствах мирных жителей в Буче и Ирпене, а также о том, что армия России ведет в Украине войну, а не "спецоперацию".

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