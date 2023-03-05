На 376-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 6 марта (время московское).

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Российская армия из-за потерь в боевой технике вынуждена снимать с консервации и использовать в боевых действиях танки Т-62 первого послевоенного поколения, которые производились в СССР в 1960-е - 1970-е годы, говорится в ежедневном отчете военной разведки британского министерства обороны. Около 800 танков этого типа были сняты с хранения в период с лета 2022 года, часть из них была модернизирована. Т-62, по данным британской разведки, могут быть направлены даже в части 1-й гвардейской танковой армии, которые ранее предполагалось вооружить современными танками типа "Армата". Кроме того, в последние дни на поле боя были замечены советские БТР-50, разработанные еще в начале 1950-х годов. Их производство было остановлено в 1970-е годы. Как Т-62, так и БТР-50 очень уязвимы в условиях современных боев - в частности, у них отсутствует современная реактивная броня, говорится в сводке.

Министр обороны Германии Писториус прибудет в Литву

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Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в понедельник вечером прибудет в Литву с двухдневным визитом. В программе визита - встреча с солдатами бундесвера, дислоцированными в этой стране в связи с войной в Украине, военно-политические переговоры с представителями Литовской Республики. Немецкие подразделения в составе сил оперативного реагирования НАТО с находятся на военной базе в городе Рукла . Германия возглавляет боевую группу альянса в странах Балтии для обеспечения безопасности его восточного фланга.

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По данным Telegram-канала ASTRA , в Курской области солдат срочной службы открыл огонь по своим сослуживцам, в результате один из них погиб. "Сегодня в 2 часа ночи в 37-ой мотострелковой бригаде в/ч 69647, временно дислоцирующейся на территории Суджанского района Курской области, военный-срочник открыл стрельбу", - сообщает издание со ссылкой на свои источники. 22-летний караульный Магомед М. услышал в зоне караульного поста звуки посторонних, а когда на его окрик никто не ответил, он открыл огонь на поражение, указывается далее. Погибший - 19-летний срочник из Татарстана Тамир Г., ранен 22-летний солдат срочной службы из Новосибирска Владислав К., пишет далее ASTRA.

Российские дроны атаковали Днепропетровскую область

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Российские беспилотники в ночь на 6 марта атаковали Днепропетровскую область. Об этом говорится в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака. "Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - говорится в сообщении. По словам Лысака, после 6.00 россияне нанесли артиллерийские удары по Никопольщине, последствия атаки выясняются.

Между тем официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что российские войска ночью атаковали Украину в общей сложности 15 дронами-камикадзе типа "Шахед". Украинская ПВО сбила 13 беспилотников.

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В Киев прибыли председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Немецкие политики приехали в украинскую столицу утром в понедельник на специальном поезде. Во время пребывания в Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады, сообщает агентство dpa. Более детальная программа визита не обнародована из соображений безопасности.

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В Минобороны РФ сообщили о визите 4 - 5 марта главы ведомства Сергея Шойгу в оккупированный Мариуполь. Как утверждается в сообщении, он "проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса" и "проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ". Минобороны распространило видеокадры, на которых Шойгу прилетел в Мариуполь на вертолете. Главу Минобороны сопровождал его заместитель Тимур Иванов, отвечающий за расквартирование и медицинское обеспечение вооруженных сил.

Генштаб ВСУ: Украинские войска отбили 95 атак россиян за сутки

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По данным Генштаба ВСУ, основные усилия российские силы сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. "За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Зализнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области", - сообщается в утренней оперативной сводке Генштаба в Facebook . Кроме того, по этим данным, за сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара, осуществил более 70 обстрелов из РСЗО. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны россиян.

Как отмечает украинский Генштаб, для введения в заблуждение украинских сил россияне маневрируют, передвигая колонны в районах Новой Каховки (Херсонская область) - Армянска (аннексированный Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров.

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что воюющие в Украине в составе российских войск добровольцы, придерживающиеся неонацистских взглядов, "исправились" по факту участия в войне. Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что в составе российских добровольческих формирований и ЧВК "Вагнер" воюют десятки граждан России, публично поддерживающие нацистскую идеологию

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В Новом Осколе Белгородской области сработала система ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладко в своем Telegram-канале. По его словам, сбито три ракеты. "Последствия на земле уточняются", - написал губернатор.

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В 2022 году экспорт вооружения из Южной Кореи вырос на 140% и достиг рекордного показателя в 17,3 млрд долларов, сообщает газета The New York Times . По ее сведениям, Сеул сосредоточился на заполнении "мирового пробела" в вооружении, образовавшегося на фоне масштабной военной поддержки Украины. При этом власти Южной Кореи отказались от поставок летального оружия в Украину и ввели строгие правила экспортного контроля, исключающие попадание южнокорейского оборонного экспорта в эту страну.

Глава МИД Венгрии: Первая цель - подписание соглашения о прекращении огня

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Конфликт в Украине может завершиться только после подписания соглашения о прекращении огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире шведского телеканала SVT . "Первая цель - прекратить убивать людей, а это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше", - сказал он. Министр заявил, что его страна не намерена осуществлять поставку Украине оружия.

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Воздушная тревога была объявлена в пяти областях Украины - Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черниговской, а также в подконтрольной Украине части Донецкой области. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, а также о работе систем ПВО в Киевской области.

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Командующий Вооруженными силами Финляндии генерал Тимо Кивинен считает необходимым для его страны вступить в НАТО с учетом агрессивной войны России против Украины. "Мы не хотим никому угрожать", - сказал он в эфире немецкого телеканала ZDF, отметив, однако, что Финляндия, став членом Североатлантического альянса, будет иметь больше "возможностей для сдерживания". "Мы все здесь знаем: наш сосед - сильная держава. И мы должны быть готовы защищать нашу страну", - подчеркнул Кивинен.

Зеленский: Битва в Донбассе - "мучительная и тяжелая"

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В Донецкой и Луганской областях идет одна из самых тяжелых битв, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. "Особо отмечу и сегодня храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются в Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - сказал Зеленский, поблагодарив украинских военных, которые "отбивали штурмы, уничтожали оккупанта, взрывали вражеские позиции и логистику, берегли наши границы и города". "Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил он.

Глава украинского государства отметил, что Россия и все причастные к российской агрессии против Украины должны быть наказаны. "Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашего государства, против наших людей. Должны быть наказаны все российские убийцы, каждый организатор этой агрессии, все, кто каким-либо образом обеспечивает войну против нашего государства и террор против наших людей", - заявил Зеленский, отметив, что "это не просто какая-то мечта о справедливости". "Это работа, которая уже ведется. Это договоренности, которых мы уже достигаем. Это институты, которые уже работают и будут работать еще активнее ради восстановления справедливости", - сказал он.

По мнению Зеленского, "мир достаточно силен, чтобы наказать Россию за войну". "И мы дадим миру достаточную смелость и достаточный инструментарий, чтобы наказание произошло", - подчеркнул президент. Он поблагодарил партнеров Украины, которые "помогают строить сеть юридического взаимодействия, чтобы соответствующие приговоры все же прозвучали и были реализованы".

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 5 марта 00.00 - 13.59 >>>

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