В Киев приехали лидеры немецких социал-демократов

В Киев приехали сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Ранним утром в понедельник, 6 марта, они прибыли на специальном поезде в украинскую столицу, где в ходе дня проведут переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады.

Фракция СДПГ опубликовала фото с киевского вокзала в Twitter. Более детальная программа визита не была обнародована из соображений безопасности. Ряд ведущих представителейСДПГ за последний год уже приезжали в Киев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетил Украину в июне, а новый министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) приезжал в Киев спустя несколько дней после вступления на пост.

Позиция СДПГ в отношении РФ

Входящая в правящую коалицию Германии СДПГ оказалась под резкой критикой после начала полномасштабной войны РФ против Украины из-за своей позиции в отношении России на протяжении многих лет. Многих ее нынешних и прошлых ведущих представителей обвиняют в том, что они неверно оценивали президента РФ Владимира Путина и слишком сильно полагались на сотрудничество с Россией. Как Клингбайль, так и Мютцених уже публично признали свои ошибки в этой связи.

СДПГ намерена выработать новую концепцию внешнеполитической стратегии и тем самым по-новому определить свою позицию в отношении РФ. Как предполагается, данные изменения будут приняты на партийном съезде в декабре.

Смотрите также: