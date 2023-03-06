В Киев приехали лидеры немецких социал-демократов

Председатель СДПГ Ларс Клингбайль и глава фракции Рольф Мютцених встретятся с представителями украинского правительства и Верховной рады.
https://p.dw.com/p/4OHvW
Реклама
В Киев приехали сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich). Ранним утром в понедельник, 6 марта, они прибыли на специальном поезде в украинскую столицу, где в ходе дня проведут переговоры с представителями украинского правительства и Верховной рады.
Фракция СДПГ опубликовала фото с киевского вокзала в Twitter. Более детальная программа визита не была обнародована из соображений безопасности. Ряд ведущих представителейСДПГ за последний год уже приезжали в Киев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) посетил Украину в июне, а новый министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius) приезжал в Киев спустя несколько дней после вступления на пост.