  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Флажок с надписью "SPD" (СДПГ)
СДПГ заявила о повороте во внешнеполитической стратегииФото: Tobias Schwarz/AFP/Getty Images
КонфликтыГермания

Социал-демократы ФРГ заявили о развороте в отношении РФ

Ольга Лебедева
33 мин. назад

До начала войны в Украине СДПГ считала, что мир в Европе возможен только с Россией, но сейчас Европа должна позаботиться о своей безопасности от России, заявил лидер немецких социал-демократов.

https://p.dw.com/p/4Maxl

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию ФРГ, представило позиционный документ о развороте во внешнеполитической стратегии и отношениях с Россией. Германия слишком долго руководствовалась "политикой кооперации" с РФ, но война, развязанная этой страной против Украины, означает, что Европа должна заботиться о своей безопасности от России, заявил в понедельник, 23 января, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil).

Отход от принципа "мир в Европе - только с Россией"

Раньше считалось, что мир в Европе может быть обеспечен только вместе с Россией, но не без нее, однако теперь это невозможно до тех пор, пока Россия не изменится, подчеркнул он. В документе критически рассматривается позиция партии последних лет и отмечается, что усилия по поддержанию основанного на правилах миропорядка не всегда были успешными.

В качестве основной предпосылки мира и порядка теперь в документе называется "собственная мощь" Германии, под которой понимаются сильные общественные и политические институты, устойчивая и привлекательная экономика, а также военная мощь. В соответствии с этим, необходимо усилить военный потенциал бундесвера, указывается далее.

"Германия должна играть ведущую роль в Европе"

По мнению социал-демократов, Германия должна взять на себя ведущую роль в Европе, а Европа, в свою очередь, "должна в большей степени рассматривать саму себя в качестве геополитического актера". В нынешней ситуации европейские страны рады поддержке США, но Европа должна стать более самостоятельной, подчеркнул Клингбайль. Одновременно СДПГ заявила о необходимости соблюдения требования НАТО, предусматривающего военные расходы всех стран альянса на уровне не менее 2 процентов ВВП.

При этом, выступая на пресс-конференции, Клингбайль не сделал четкого заявления по позиции своей партии в отношении поставок Украине основных боевых танков Leopard. Он напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в данном вопросе придерживается принципа тесной международной кооперации, и указал, что этот принцип полностью поддерживает СДПГ. Лидер партии подчеркнул, что следует не принимать решения под давлением, а тщательно их взвешивать. "Ни у кого не может быть сомнений в том, что мы поддерживаем Украину", - добавил он.

Большая независимость от Китая

СДПГ также считает необходимым достижение большей независимости от китайского сырья. По ее мнению, при сырьевом импорте в будущем необходимо всегда иметь, помимо Китая, и других поставщиков и руководствоваться принципом "Китай плюс один". Кроме того, немецкие социал-демократы уверены в необходимости укрепления партнерских отношений со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Таким странам как Бразилия, Чили и Аргентина следует предложить партнерства, чтобы удержать их от развития кооперации с Россией и Китаем, отмечается далее.

После начала войны в Украине социал-демократы, входившие также в состав двух предыдущих коалиционных правительств, подверглись резкой критике из-за их позиции в отношении Москвы и тесных связей с Россией. Весной федеральный президент Германии, экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) признал собственные ошибки и заблуждения в политике в отношении России. "Моя приверженность газопроводу "Северный поток - 2" была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры", - заявил он. Штайнмайер также признал неудачу "с созданием общеевропейского дома с участием России" и попыткой включить Россию "в общую архитектуру европейской безопасности".

Смотрите также:

Берлин пока не намерен передавать "Леопарды" Украине

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель?

Германия после выборов: что ждать Беларуси от преемника Меркель?

В ФРГ проходят выборы в бундестаг. Политологи из Германии, Беларуси и России - о том, как новое правительство и новый канцлер могут выстраивать внешнюю политику в отношении Беларуси. Будут ли они разговаривать с Лукашенко? Грозят ли Беларуси новые санкции? И действительно ли путь из Берлина в Минск лежит через Москву?
Политика25 сентября 2021 г.42:50 мин.
external

Кто хотел сбросить правительство Германии: арестованы главари госпереворота. DW Новости (07.12.2022)

Кто хотел сбросить правительство Германии: арестованы главари госпереворота. DW Новости (07.12.2022)

Правоохранительные органы в Германии сообщили о раскрытии заговора с целью совершения государственного переворота и свержения насильственным путем действующего правительства. Федеральная прокуратура заявляет, что арестованы 25 так называемых "рехсбюргеров", включая бывшего депутата бундестага ФРГ и лица благородного происхождения – принца Генриха XIII.
Общество7 декабря 2022 г.33:38 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Немецкий танк Leopard 2A7

Польша обратится к ФРГ по поводу поставок Leopard Украине

Конфликты18 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Солженицын говорит: "Жить не по лжи". Депутат-единоросс отвечает ему: "Но это может подорвать основы!"

Чем Солженицын единороссу не угодил

Чем Солженицын единороссу не угодил

Политика2 ч. назад
Памятник Аденауэру и де Голлю

Как смертельные враги стали друзьями

Как смертельные враги стали друзьями

Конфликты22 января 2023 г.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили (фото из архива)

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Как Грузии удается быть нейтральной в конфликте в Карабахе

Конфликты22 января 2023 г.
Головной завод BASF в Людвигсхафене - крупнейшая производственная площадка в мировой химической промышленности

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Кремль просчитался: в Германии нет экономического кризиса

Экономика и бизнес22 января 2023 г.
Танки Leopard 2 (фото из архива)

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Споры из-за танков Leopard и другие события 332-го дня войны

Конфликты21 января 2023 г.
Участники мининга в Берлине в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных в России

Российские активисты требуют освобождения Навального

Российские активисты требуют освобождения Навального

Политика21 января 2023 г.
На главную страницу