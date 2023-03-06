ФСБ утверждает, что предотвратила покушение на Малофеева

В Москве заявили о якобы предотвращенном покушении на основателя канала "Царьград" Константина Малофеева, который с 2014 года находится под европейскими и американскими санкциями.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ утверждает, что предотвратила покушение на российского бизнесмена, основателя канала "Царьград" Константина Малофеева, имеющего отношение к ряду российских ультрапатриотических и православных СМИ и организаций. Неудавшееся покушение якобы организовал основатель воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин. Об этом в понедельник, 6 марта, заявил центр общественных связей ФСБ.

Российская спецслужба также утверждает, что Капустин проживает в Украине и действует под контролем Службы безопасности Украины (СБУ). В качестве доказательства ФСБ распространила видео, на котором якобы под автомобилем Малофеева было закреплено взрывчатое вещество, а также видео разминирования. В ведомстве сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям о теракте, участии в деятельности террористической организации и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ инкриминирует Капустину нападение в Брянской области

Одновременно ФСБ обвиняет Капустина и его организацию в совершении нападения на села в Брянской области недалеко от границ с Украиной, которое было осуществлено 2 марта, а также организацию "диверсионно-террористического акта" на нефтегазовом объекте в Волгоградской области в августе 2022 года.

Между тем, по данным немецкого еженедельника Der Spiegel , лидер РДК Денис Капустин имеет вид на жительство в Германии. Он с семьей приехал в ФРГ в 2001 году по "еврейской линии", получил постоянный вид на жительство и известен в Германии под именем "Денис Никитин" как ведущий представитель правоэкстремистской сцены в сфере боевых единоборств MMA, написал еженедельник в 2019 году со ссылкой на секретные документы властей федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Бизнесмен Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями Евросоюза и США. Именно в его структурах работали деятели так называемой "Донецкой народной республики" Игорь Стрелков и Александр Бородай.

Инцидент в Брянской области

2 марта российские СМИ распространили противоречивую информацию о вторжении "украинских диверсионно-разведывательных групп" на территорию Брянской области. В частности, ТАСС заявило о боестолкновении с украинскими диверсантами в селах Любечане и Сушаны (села расположенные в непосредственной близости от российско-украинской границы на расстоянии чуть более 20 км друг от друга. - Ред.). Сообщалось об обстреле школьного автобуса, взятии заложников, подрыве электроподстанции и газовой станции, убитых и раненых, включая детей. Позднее часть сообщений была опровергнута местными властями.

РДК взял на себя ответственность за события в Брянской области. "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский добровольческий корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - заявила организация.

Президент России Владимир Путин, охарактеризовал инцидент "как очередной террористический акт". "Проникли на приграничную территорию, где открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это - гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная", - заявил он. В Киеве назвали провокацией заявления об "украинской ДРГ".

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