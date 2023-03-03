Ультраправые антипутинцы - с такими друзьями враги не нужны

Ультраправые националисты, позиционируемые в качестве чуть ли не единственной реальной оппозиции Путину, лишь помогают кремлевской пропаганде, считает Федор Крашенинников.

В два российских села в Брянской области, которые находятся практически на границе с Украиной, вошли вооруженные бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК), сняли там несколько видео и, как утверждают российские власти, обстреляли гражданские автомобили, убив двух мирных жителей. После чего покинули территорию РФ. Не принесшая никаких военных успехов акция от 2 марта стала настоящей медийной бомбой - прежде всего стараниями ее участников и организаторов.

Провокация - но чья?

Реакция воюющих сторон на случившееся была вполне предсказуема. Российская сторона принялась развивать тему украинских диверсантов-террористов, угрожающих мирным россиянам и убивающих детей. Путин даже отменил визит в Пятигорск и назначил заседание Совета Безопасности, на котором с явным удовольствием повторил свои любимые инвективы в адрес Украины и Запада.

Федор Крашенинников Фото: DW/P. Böll

Украинская сторона заняла более двусмысленную позицию: она одновременно и открестилась от какой-либо связи с рейдом РДК, объявив его провокацией российской стороны, и поприветствовало партизанское движение внутри России, проявлением которого и было предложено считать все эти события.

Версия о российской провокации действительно поначалу пришла в головы многим. Однако с ней есть серьезная проблема. Если случившееся в Брянской области было провокацией, устроенной российскими спецслужбами, то получается, что пресловутый "Русский добровольческий корпус", действующий в Украине и, как утверждают его члены, воюющий на стороне ВСУ, управляется российским спецслужбами или их агентами.

Токсичные союзники

По поводу статуса и места РДК в системе украинских вооруженных структур существуют разные версии. Несомненно лишь то, что в условиях войны граждане России могут находиться на территории Украины, тем более в приграничной ее зоне, да еще и с оружием в руках, только с согласия и под контролем украинских властей.

Готовность Киева использовать против России тех, кто может взять в руки оружие, в условиях жестокой войны вполне объяснима. Как и желание увидеть в тылу российской армии партизанское движение, наносящее реальный ущерб путинскому режимом. Проблема в том, что засветившиеся в медиа бойцы РДК - это ультраправые русские националисты, которые ранее состояли в различных одиозных группировках, занимавшихся отнюдь не борьбой за свободу и демократию.

Причем лидер РДК Денис Капустин, также известный как Никитин, опознанный на одном из опубликованных видео, имеет еще и постоянный вид на жительство в Германии, куда он в начале 2000-х эмигрировал как еврейский репатриант и где тоже успел "прославиться" как носитель опасных и неприемлемых взглядов.

"Полезные идиоты"

Едва ли бойцы РДК как-то связаны с Кремлем и работают на него. Скорее всего, мы видим тех, кого циничные политики прошлого называли "полезными идиотами". Никакого особого вреда Путину и его режиму своей акцией они не нанесли. Надеяться, что позирование у почты в приграничной деревне вызовет восстание против власти в России - наивно и странно. Позиционирование себя как освободителей России и вовсе выглядит комично, с учетом того, что спустя несколько часов "освободители" покинули территорию российского приграничья.

Зато козырей путинским пропагандистам и поводов для закручивания гаек добровольцы господина Капустина выдали предостаточно. Если раньше рассуждения об ужасных неонацистах, которые ворвались бы в мирные российские села, не начни Путин свою "спецоперацию", были лишь пустословием, то теперь получены доказательства: вот вам неонацисты, пришли с Украины, все как по писанному.

Отдельная тема - как воспринимается позирующий с оружием Никитин-Капустин в Германии, которая оказывает огромную помощь борющейся Украине, но при этом крайне нетерпима к любым проявлениям расизма и неонацизма.

"Оппозиционеры не брезгуют вообще ничем"

Но особенно пугающе выглядят рассуждения некоторых украинских и российских эмигрантских наблюдателей о том, что ультраправые боевики РДК - это, дескать, реальная оппозиция Путина, которая, в отличии от либералов, не языком болтает, а дело делает.

Ту же тему охотно развивает и путинская пропаганда. Вот, например, что можно было прочитать уже 2 марта в пропутинском таблоиде "Аргументы и факты" про господина Никитина-Капустина: "Был замечен в связях с российскими либералами, покинувшими страну. Видимо, эти "оппозиционеры" не брезгуют вообще ничем".

Много лет путинская пропаганда буквально на ровном месте выставляла всех своих противников и критиков, прежде всего политиков с демократическими, либеральными и проевропейскими взглядами, наследниками генерала Власова и неонацистами, готовыми с оружием в руках служить чужим правительствам.

И вот, в разгар очевидно неудачной войны с Украиной, пропагандистская карикатура буквально ожила: в приграничные российские деревни пришли одиозные персонажи, которые действительно считают Власова героем и охотно позируют с символикой РОА. Пришли, постреляли, сняли ролики и ушли. Породив огромное количество вопросов, на которые пока нет ответов.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork

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