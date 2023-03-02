РДК в Брянской области и другие события 372-го дня войны

На 372-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в четверг, 2 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Русский добровольческий корпус зашел на территорию Брянской области

Русский добровольческий корпус (РДК) - подразделение добровольцев из России, воюющих на стороне Украины с августа 2022 года, - взяло на себя ответственность за события, произошедшие в расположенных в непосредственной близости от российско-украинской границы селах Любечане и Сушаны на территории Брянской области РФ. "Прямо сейчас на всех интернет-ресурсах вы можете увидеть новости об "украинских ДРГ", которые убили детей, взяли заложников, но, одновременно, спешно ушли и так далее. Всё это ложь кремлевских пропагандистов. Русский Добровольческий Корпус пришел в Брянскую область, чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале РДК.

В России нервно отреагировали на эту акцию. Член комитета Госдумы РФ по обороне Виктор Соболев призвал объявить войну Украине. "Никаких красных линий по Украине у нас не осталось. И нам уже совершенно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну", - заявил он. Президент России Владимир Путин, охарактеризовал произошедшее в Брянской области "как очередной террористический акт, очередное преступление".

Как сообщил в своем Telegram-канале создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, действия РДК сорвали заранее спланированную российскими спецслужбами операцию "под чужим флагом", которую российская пропаганда намеревалась преподнести как террористическую атаку со стороны Украины.

В свою очередь в Офисе президента Украины назвали сообщения российских СМИ о якобы нападении "украинской ДРГ" на села в Брянской области провокацией. "История об украинских ДРГ в РФ - это классическая провокация. Абсолютно сознательная. Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хотя бы как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность", - написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Главы МИД G20 не согласовали итоговую декларацию

Главы МИД стран "большой двадцатки" (G20) не смогли согласовать итоговое заявление по результатам встречи, проходившей в индийской столице Нью-Дели. "По вопросу украинского конфликта были расхождения между разными участниками, были разногласия, которые мы не смогли урегулировать", заявил глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство AFP.

По информации газеты "Ведомости", проект итогового заявления содержал 24 пункта. Против третьего и четвертого из них совместно выступили Россия и Китай. В проекте осуждалась война России против Украины, содержалось требование о "полном и безоговорочном выводе (российских войск) с территории Украины", говорилось о негативном влиянии боевых действий на мировую экономику, необходимости соблюдать нормы международного права и недопустимости применения ядерного оружия.

Бундестаг отверг проект резолюции "Дипломатия вместо танков"

Бундестаг отверг проект резолюции "Дипломатия вместо танков" о немедленном прекращении огня в Украине, внесенный фракцией Левой партии. Депутаты от правящей коалиции, а также блока ХДС/ХСС проголосовали "против", политики от партии "Альтернатива для Германии" воздержались. Проект предполагал, что НАТО пообещает воздержаться от дальнейших поставок оружия Украине, если Россия согласится на прекращение огня, а также дипломатическую инициативу по мирным переговорам и увеличение гуманитарной помощи.

Тем врменем федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выступил решительно против переговоров с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. "Когда к горлу приставлен нож, переговоры не ведутся - разве только о собственном порабощении", - сказал Шольц, выступая в бундестаге с правительственным заявлением, посвященным годовщине российского вторжения в Украину. "Мир не может быть заключен за спиной Украины. Мы знаем, какая судьба ждет украинцев под российской оккупацией. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседом. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины", - подчеркнул канцлер. "Стремиться к миру означает и четко противостоять агрессии. Это именно то, что и делают более 40 миллионов украинцев уже более года. Это то, что делаем и мы, оказывая поддержку Украине ровно столько, сколько потребуется", - указал глава правительства ФРГ.

Россия использовала пыточные камеры в Херсонской области

В Херсонской области Украины Россия использовала по меньшей мере 20 пыточных камер, утверждает международная группа следователей. "Новые доказательства из недавно освобожденного Херсона показывают, что пыточные камеры были запланированы и напрямую финансировались российским государством", - утверждает "Мобильная группа правосудия", финансируемая ЕС, Великобританией и США. Группа, основанная фондом Global Rights Compliance, помогает украинским прокурорам в расследовании военных преступлений.

Пыточные камеры в регионе, из которого российские войска были выведены в ноябре, находились в ведении ФСБ и российского тюремного ведомства. Показания в качестве свидетелей международной группе дали уже более 1 000 свидетелей, пострадавших от пыток. Они рассказали об ударах электрическим током, удушениях и симуляции утопления. Как указывают следователи, в связи с пытками более 400 жителей Херсонской области числятся пропавшими без вести.

Российская ракета ударила в жилой дом в Запорожье

По меньшей мере 4 человека погибли в результате ночного ракетного удара российских войск по пятиэтажному жилому дому в Запорожье. Как сообщил в эфире общенационального телемарафона секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Еще 31 человек эвакуирован и семь человек - госпитализированы, из них трое находятся в очень тяжелом состоянии и четверо, в том числе беременная женщина, в состоянии средней тяжести. По состоянию на вечер, 2 марта, без вести пропавшими считаются 10 человек (6 женщин, 3 мужчин и 1 ребенок).

По словам Куртева, уже установлено, что удар был нанесен ракетой С-300. Сам дом почти полностью разрушен. Кроме того, в результате ночного обстрела пострадали еще два многоэтажных дома - там нарушено электро- и водоснабжение, выбиты окна.

"Государство-террорист хочет превратить каждый день для наших людей в день террора. Но зло не воцарится на нашей земле. Мы изгоним всех оккупантов, и они обязательно будут отвечать за все", - прокомментировал удар по Запорожью президент Украины Владимир Зеленский.

Еще одно военное преступление совершенно в Херсонской области. В Бериславском районе российский беспилотник сбросил взрывчатку на людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью. В результате травмированы 9 гражданских, среди которых несовершеннолетний ребенок.

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