Что известно о российских подразделениях в составе ВСУ

По разным данным, до нескольких сотен российских граждан могут воевать на стороне Украины против РФ. DW рассказывает о том, что о них известно на данный момент.

На стороне Киева против России сейчас воюют не только украинцы, но и сами россияне. На данный момент известно о двух подразделениях, сражающихся в рядах ВСУ, которые сформированы исключительно из граждан РФ - это так называемые легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус".

Оба они имеют политических представителей - соответственно, в лице экс-депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева и новой организации "Гражданский совет". Как агитируют российских граждан вступать в вышеназванные подразделения, чем они отличаются друг от друга и что мотивирует их бойцов - у DW.

Какие подразделения из россиян воюют в рядах ВСУ

О существовании легиона "Свобода России" стало известно в конце марта - в начале апреля. Против РФ в нем якобы воюют плененные российские солдаты, решившие перейти на сторону Украины, и добровольцы с российским паспортом.

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который публично представляет это подразделение, рассказал DW, что в его составе воюют около пятисот человек. Официально эта информация не подтверждена. За полгода существования некоторые бойцы раскрыли свои имена. Так, бывший вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев объявил об этом словами "Мечты сбываются! Я теперь в легионе "Свобода России". В Telegram-канале легиона публиковались данные и других российских военнослужащих, предположительно перешедших на сторону Украины.

Второе объединение - "Русский добровольческий корпус" (РДК). По словам его основателей, с которыми пообщался корреспондент DW, подразделение официально оформилось в августе, хотя идея создания появилась сразу после российского вторжения в Украину.

Сооснователь РДК, известный в праворадикальной среде бизнесмен Денис Капустин (использует псевдоним Денис Никитин) утверждает, что уже больше месяца подразделение сражается в составе ВСУ. Количество бойцов держится в секрете, но один из них, с позывным "Кардинал" (DW ознакомилась с его военным билетом), заверил DW, что РДК может выполнять задачи ротного уровня (рота комплектуется 30-150 бойцами. - Ред.).

Идеология подразделений

В своих соцсетях "Русский добровольческий корпус" сообщает о право-консервативных взглядах всех своих участников. "За восемь лет войны так и не появилось подразделение, которое бы состояло из граждан РФ, являющихся этнически русскими", - указывает "Кардинал".

Боец РДК с позывным "Кардинал" Фото: Sergey Satanovsky/DW

Будущую Россию он видит государством для русских: "Мы хотим действительно национального государства русских на тех территориях, которые являются исконно русскими с учетом территориальной целостности Украины и Белоруссии и сопредельных стран, - поясняет "Кардинал". - Притом мы хотим строить государство для русских, которое хочет жить в мире со всеми окружающими народами".

Между тем члены "Свободы России" публично не декларируют своих политических взглядов. Илья Пономарев указывает, что в подразделении нет преобладающей идеологии и оно является прототипом будущей армии РФ. Его преимущество в том, что оно не левое и не правое, не либеральное и не консервативное, а объединено только идеей противодействия агрессии, уточнил Пономарев.

Политические представители подразделений и их финансирование

И "Русский добровольческий корпус", и "Свобода России" имеют политическое предстваительство. РДК вошел в так называемый "Гражданский совет" (ГС). Это новая организация, международный секретарь которой Анастасия Сергеева до недавнего времени руководила польским фондом "За свободную Россию". "Кардинал", который представляет РДК в "Гражданском совете", называет обе эти организации "двумя частями одного пазла".

Анастасия Сергеева Фото: Zivilrat der russischen Opposition

Сергеева сказала DW, что в ГС входят активисты из национальных республик РФ, которые поддерживают право народов на самоопределение. На YouTube-канале ГС опубликованы обращения Сайхана Музаева из Чечни и Ибрагима Яганова из Черкесии. В видеообращениях они призывают чеченцев и черкесов сражаться за Украину и выступают за независимость своих республик. Финансирование для работы ГС, рекрутинга и обучения новых бойцов Анастасия Сергеева планирует получать от частных жертвователей.

В свою очередь, политическим представителем "Свободой России" является Илья Пономаревым. Как объяснил DW Пономарев, он занят политическими переговорами с представителями разных стран и взаимодействием со СМИ в интересах легиона. В противовес РДК, в котором допускают отделение регионов от РФ, в "Свободе России" декларируют своей целью "сохранение единой и неделимой России в границах 1991 года" с передачей регионам широких полномочий и сохранением самобытности национальных республик. На текущую деятельность подразделение собирает деньги в криптовалюте.

Как рекрутируют бойцов, и безопасно ли это

До начала сотрудничества с "Гражданским советом" РДК принимал в свои ряды только россиян, которые уже находились за границей. Многие из них, по их же словам, после 2014 года принимали участие в боевых действиях на стороне Украины в составе добровольческого полка "Азов". Теперь ГС берет на себя функцию рекрутингового центра - набирать будут и тех, кто сейчас находится в России, говорит Сергеева.

Потенциальным добровольцам на сайте совета предлагают заполнить анкету в Google-форме или написать на зашифрованный почтовый ящик Proton Mail. "Дальше, собственно, через безопасные системы, которые мы предлагаем использовать, уже происходит общение", - не вдаваясь в подробности, добавила Сергеева.

Алексей Арестович Фото: Office of the President of Ukraine

В "Свободу России" сначала, как уверял Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Зеленского, записывались изменившие свои взгляды российские военнопленные. Сейчас в подразделение принимают и тех, кто находится на территории РФ. При первом контакте от них требуют отправить на почту в Proton Mail не только некоторые данные биографии, включая наличие военного опыта и доступа к гостайне, но и фото целого пакета документов - паспорта гражданина РФ, загранпаспорта, СНИЛС и ИНН. На более поздних этапах кандидаты якобы проходят проверку на детекторе лжи, психологическую и аттестационную комиссию, сообщалось на пресс-конференции легиона в апреле.

После неудачной попытки в августе политически объединиться РДК и "Свобода России" сейчас критически настроены друг в отношении друга. В РДК с недоверием смотрят на лидерские амбиции Пономарева. Левый по взглядам Пономарев признается, что не симпатизирует "Русской освободительной армии" (РОА) генерала Власова, символику которой используют бойцы РДК. Впрочем, и те и другие отказываются критиковать друг друга публично.

Смотрите также: