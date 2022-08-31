Российская вооруженная оппозиция объединилась в Украине

Легион "Свободная Россия" и Национальная республиканская армия решили объединить усилия по освобождению России "от тирании Путина и скорейшему прекращению агрессивной войны против Украины".

Легион "Свободная Россия" и российская Национальная республиканская армия (НРА), оказывающие вооруженное сопротивление агрессии Москвы в Украине, в среду, 31 августа, подписали в Ирпене (Киевская область) декларацию об объединении усилий.

Как отмечается в документе, стороны разделяют общие задачи по освобождению России от "путинской тирании и скорейшему прекращению агрессивной войны против Украины". Было объявлено о формировании единого политического центра, который будет представлять интересы участников соглашения перед органами власти других стран, а также вести совместную информационную политику, объясняя российскому обществу цели и задачи оппозиционных сил. Координация деятельности центра поручается Илье Пономареву, который от имени НРА подписал декларацию с представителем легиона "Свободная России". Сохраняя символику своих подразделений стороны договорились принять как символ совместной борьбы общий бело-сине-белый флаг.

Вооруженная оппозиция Путину

Легион "Свободная Россия" - воинское подразделение в составе ВСУ, сформированное, главным образом, из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины. О формировании подразделения было объявлено в марте 2022 года в социальных сетях и украинской прессе. По собственной информации, легион состоит из двух батальонов, общая численность на июнь 2022 года составляла 250 человек.

О Национальной республиканской армии ничего не было известно до 21 августа 2022 года, когда российский оппозиционный политик Илья Пономарев, который с 2016 года проживает в Украине, не заявил, что НРА взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля, в результате которого погибла 30-летняя публицистка и активная сторонница войны РФ против Украины Дарья Дугина. Из манифеста НРА, зачитанного Пономаревым, следовало, что это организация объединяющая "российских активистов, военных и политиков", которые решил поставить вне закона "разжигателей войны, грабителей и угнетателей народов России".

23 августа в интервью украинскому изданию "Новое время" политик назвал НРА "активистской сетью на территории Российской Федерации". По его словам, ее численность "не меньше тысячи человек".

Смотрите также: