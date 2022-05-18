"Нас немного обманули": в чем пленные россияне раскаиваются в Украине

Второй этаж в следственном изоляторе выделен для военнопленных россиян. Их содержат отдельно от других заключенных ради безопасности самих же пленных. По этой же причине DW не может называть, где именно расположен изолятор.

В одной из камер семеро мужчин разного возраста выстраиваются в ряд, когда заходят охранники. Визиту журналистов пленные не удивляются, говорят, что к ним каждую неделю приходят представители ООН или Красного Креста. Россияне утверждают, что все они - контрактники, и охотно рассказывают свои истории.

"За доброе дело идем воевать"

"Честно говоря, нас немного обманули. Изначально было обещано, что мы будем заниматься гуманитаркой, - говорит Роман из города Выборг Ленинградской области. - Меня сразу бросили в темную на передовую". Роман получил ранение в бою в Харьковской области. По его словам, его забрали украинские военные и оказали первую помощь.

Другой военнопленный - рядовой танковых войск Артем - рассказывает, что сознательно решил принять участие в войне против Украины, по его словам, "спецоперации", после того, как увидел "рассылку в интернете". По приглашению в объявлении поехал в Донецк, там за два-три дня выучился на водителя танка Т-72 и был направлен под Запорожье. Танк подбили, Артем попал в плен к полку "Азов". Россиянин уверяет, что его кормили, давали сигареты и добавляет: "Не видел никаких фашистов".

На вопрос, зачем же уехал воевать в Украину, Артем отвечает: "Да насмотрелся… У нас, знаете, по телевизору очень красиво рассказывают, якобы мы за правое дело идем воевать, а на самом деле это совсем не так. Только здесь глаза открылись". Российскую армию он называет "мародерами и убийцами", говоря о российских военных отстраненно - "они".

Быт военнопленных

В камере пленных старая мебель, тесно, но чисто. На общем столе пластиковая посуда - у каждого своя, а ложки и вилки - металлические. Охранники объясняют: у обычных заключенных в СИЗО все столовые принадлежности - пластиковые, из соображений безопасности. Но с пленными проще: они неагрессивны, бежать им некуда, они просто ждут обмена.

Заключенный украинец раздает обед военнопленным россиянам

Пока мы общаемся с пленными, начинается обед: заключенный-украинец под наблюдением охранника разливает борщ и накладывает кашу в посуду, которую пленные протягивают через специальные проемы в двери каждой камеры. На завтрак была кукурузная каша с мясом, сообщают пленные. По распорядку, который висит в коридоре, питание в изоляторе - трехразовое. Также у военнопленных есть прогулки, ежедневное мытье в бане, личное время.

"Уходите отсюда, вам нечего здесь делать"

В еще одной камере - трое молодых парней, которым 20-21 год. На столике рядом с кроватями - стопка книг: Куприн, Тургенев, томик Джеймса Олдриджа на украинском. Пленные говорят, что в свободное время читают детективы и романы.

20-летний Дмитрий признается, что его моральное состояние "оставляет желать лучшего". Парень уверяет, что не заметил, как 24 февраля из Белгородской области России попал в Украину: "Нам не говорили, куда мы едем. Все уже узнали, что на территории Украины, когда увидели номерные знаки, флаги… Спросил командира, что мы здесь делаем? Получил соответствующий ответ: "Не задавай лишних вопросов, поезжай прямо". Дмитрий сложил оружие и сдался в плен 27 февраля под Прилуками на Черниговщине после того, как его танк подбили.

Распорядок дня для военнопленных такой же, как и для остальных заключенных в СОЗО

Олег из Карелии рассказывает, что возобновил контракт с Вооруженными силами РФ в марте. "Насмотревшись новостей, я верил, что мы едем помогать, что националисты здесь, идет война, своих убивают, мучают", - говорит молодой человек. Когда приехал на Харьковщину, его ожидания не оправдались: "Националистов здесь я не увидел ни одного. Люди, когда мы заходили в деревни, откровенно нам говорят: "Уходите, вам нечего здесь делать". Вот такое давление. Вроде ты им и гуманитарку завозишь...".

Олег рассказывает, что на момент подписания контракта ему обещали обучение и службу в тылу, но через три дня отправили брать в окружение Харьков. Он был командиром взвода и утверждает, что его подразделение пыталось вернуться из Харьковщины в Россию, но командование запретило. В какой-то момент Олег с подчиненными остался без связи с командованием. Впоследствии недалеко от села Веселое на Харьковщине их взяли в плен бойцы ВСУ.

Можно ли верить военнопленным?

Все военнопленные, с которыми пообщалась DW, уверяют, что раскаиваются в участии во вторжении на территорию Украины, что не обстреливали мирные села и города. Доказательств совершения военных преступлений ими следователи не обнаружили. Пленных проверяли на детекторе лжи.

Сотрудники СИЗО рассказывают историю сержанта Вадима Шишимарина - его держали в этом же изоляторе. Только на детекторе лжи россиянин признался, что стрелял в мирного жителя Сумщины и убил его. 23 мая Шишимарин был приговорен к пожизненному заключению.

Сколько стоит содержание военнопленных

В разговоре с DW ни один из военнопленных не пожаловался на плохие условия содержания или негуманное отношение. "Каждый день заходят, спрашивают, нужно ли что-то - без вопросов. Если есть возможность, нам это предоставляют. Питание сбалансированное", - говорит Роман из Выборга.

Быт военнопленных россиян: книги, собственная посуда, хлеб

По данным министерства юстиции Украины, только на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3000 гривен в месяц (около 6400 рублей в пересчете). Плюс расходы на медицинское оборудование, лекарства, зарплату персонала.

В то же время замминистра юстиции Елена Высоцкая заверила DW, что такие расходы оправданы, ведь условия содержания военнопленных должны соответствовать Женевской конвенции, а живые и здоровые российские пленные, по ее выражению, - необходимый обменный фонд для возвращения домой пленных украинцев из России и с подконтрольных ей территорий.

Отношение к пленным в Украине и России

По словам главы миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер, наблюдатели ООН располагают информацией о ненадлежащем отношении и пытках в отношении российских военных непосредственно после их взятия в плен. При этом Богнер подтверждает, что в СИЗО, где российские военнопленные содержатся вплоть до обмена, условия удовлетворительные.

Военнопленных россиян cодержат отдельно от других заключенных в СИЗО

В то же время представители миссии ООН говорят о нарушениях в обращении с украинскими военнопленными в России и на подконтрольных РФ ОРДЛО как сразу после взятия в плен, так и в местах их содержания: "Там они так же могут подвергаться пыткам. Насколько мы понимаем, условия могут быть плохими: недостаток пищи, антисанитария, грубое отношение со стороны тюремных надзирателей". В ООН призывают обе стороны гуманно относиться к военнопленным и сдерживать эмоции.

О том, сколько всего пленных российских военных в Украине, официальной информации нет. К тому же их число постоянно меняется из-за регулярных обменов. "Надежда умирает последней", - говорит 20-летний россиянин Дмитрий, также надеясь на обмен. После трех месяцев в плену он хочет вернуться домой и больше никогда не служить в армии.

Смотрите также:

Три месяца войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Три месяца войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Три месяца войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Три месяца войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Три месяца войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Три месяца войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Три месяца войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Три месяца войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Три месяца войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Три месяца войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные разрушения по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Три месяца войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Три месяца войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Три месяца войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Три месяца войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Три месяца войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Три месяца войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Три месяца войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Три месяца войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Три месяца войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Три месяца войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Три месяца войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Три месяца войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Три месяца войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Три месяца войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Три месяца войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Три месяца войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Три месяца войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Три месяца войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Три месяца войны в Украине К концу третьего месяца войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и грозит окружить украинские войска в районе Северодонецка. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Три месяца войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Три месяца войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

