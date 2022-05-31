97-й день войны России против Украины: главные события

На 97-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину - во вторник, 31 мая, - российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты на востоке страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ заявил об ожесточенных боях в Северодонецке

Согласно вечерней оперативной сводке Генштаба ВСУ, на Донецком направлении противник при поддержке огня артиллерии и минометов проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Российские войска пытаются установить полный контроль над Северодонецком и окружить действующие там подразделения Сил обороны. Они ведут также подготовку к наступлению в направлениях Северска и Райгородка.

На Слобожанском направлении группировки противника из состава частей и подразделений Западного военного округа РФ пробуют удержать занятые позиции и не допустить продвижения подразделений Сил обороны вглубь временно занятой местности. Продолжается подготовка ВС РФ к возобновлению наступления в направлениях Изюма и Славянска.

На других направлениях обстановка изменений не претерпела. В сводке сообщается также, что российские ВВС нанесли ракетный авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Отмечается, что продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов, находящихся на границе с Россией.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что в результате авиаудара по Северодонецку взорвалась цистерна с азотной кислотой на химзаводе. Он призывает жителей региона не выходить из укрытий и подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором. По его словам, большая часть Северодонецка контролируется россиянами, но город не окружен.

В Минобороны РФ заявили об обнаружении тел погибших на "Азовстали"

В свою очередь официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в утренней сводке заявил, что российские военные уничтожили в небе под Николаевом украинский штурмовик Су-25. По его словам, удалось поразить 69 районов сосредоточения украинских войск, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов ВСУ в ДНР. Ударами авиации уничтожены до 290 военнослужащих и 23 единицы вооружения и военной техники противника. Он заявил также, что на территории "Азовстали" обнаружен изотермический фургон с телами 152 военных.

Визит в Киев президента Словакии

Президент Словакии Зузана Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова в ходе своего визита в Украину выступила в Верховной раде. Словацкий лидер пообещала поставить Киеву гаубицы Zuzana 2. Кроме того, Братислава поддерживает скорейшее вступление Украины в Евросоюз. Чапутова также заверила, что Словакия позаботится об украинских женщинах и детях-беженцах.

Рада сместила омбудсмена Денисову

Верховная рада Украины уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение на пленарном заседании парламента поддержали 234 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Член фракции "Слуга народа" парламента Павел Фролов отметил, что Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности, а все эти вопросы фактически вынужденно решала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Новые приговоры пленным российским военным

Двух российских военнопленных, Александра Бобыкина и Александра Иванова, приговорили к 11 годам и 6 месяцам тюрьмы. Котелевский районный суд Полтавской области признал их виновными в обстреле из установки "Град" Харьковской области. Сначала они атаковали с российской, а затем и с украинской территории, что привело к разрушению гражданской инфраструктуры, жилых домов и лицея. Обвиняемые отрицать свою вину не стали.

Осужденные российские военные

Тем временем СБУ задержала ведущего инженера-конструктора авиапредприятия "Антонов" за поддержку действий РФ, сообщает прокуратура Киевской области. По данным следствия, житель Ирпеня, "имея пророссийские настроения, распространял в социальных сетях публикации, направленные на поддержку действий РФ и оправдание ее вооруженной агрессии против Украины".

Морские новости

Часть судов, оставшихся в порту Мариуполя, "перейдут в юрисдикцию" непризнанной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), Об этом, как передает ТАСС, заявил глава "республики" Денис Пушилин. Таким образом у "ДНР" появится "собственный торговый флот", сообщил Пушилин журналистам. По данным сервиса слежения за кораблями Marine Traffic, в порту оккупированного российскими войсками Мариуполя в настоящее время могут находиться несколько десятков судов различного типа.

Турция заявила, что в связи с положениями Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море отменила и отложила ряд военных учений НАТО.

Канцлер Шольц объявил о "круговых поставках" военной техники

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о новых "круговых поставках" военной техники: Германия передаст Греции свои боевые машины пехоты (БМП), а взамен Афины поставят в Киев технику советского производства. По словам Шольца, он заключил соответствующее соглашение с премьер-министром Греции.

О каких немецких БМП идет речь и сколько единиц техники Греция передаст Украине, канцлер не уточнил. На вооружении немецкого бундесвера сейчас находятся БМП Marder и Puma. "Министерства обороны проработают детали и быстро реализуют это соглашение", - сказал Шольц журналистам после двухдневного саммита ЕС в Брюсселе.

Компромисс по нефтяному эмбарго на саммите ЕС

На саммите Евросоюза лидерам стран ЕС удалось достичь компромисса по вопросу об эмбарго на российскую нефть. "Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России распространится на сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - говорится в итоговом заявлении саммита ЕС, который формально называется Европейским советом.

Саммит принял решение обсудить вопрос заключений по заявке на членство в ЕС Украины, а также Республики Молдова и Грузии на июньской встрече лидеров Евросоюза. В коммюнике саммита также отметили, что ЕС готов выделить Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи.

Тем временем вслед за прекращением поставок российского газа в Болгарию, Польшу, Финляндию и Нидерланды аналогичное решение принято в отношении датской энергетической компании Orsted и британско-нидерландской Shell Energy по контракту на поставку газа в Германию. Контрактный портфель "Газпрома" в Европе в результате отказа ряда потребителей платить в рублях сократится примерно на 27,7 млрд кубометров в год.

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