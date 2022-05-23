Украинского омбудсмена Людмилу Денисову сместили с должности

Верховная рада Украины во вторник, 31 мая, уволила Людмилу Денисову с должности своего уполномоченного по правам человека. Соответствующее решение на пленарном заседании парламента поддержали 234 народных депутата при минимально необходимых 226, сообщил член фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Член фракции "Слуга народа" заместитель главы Регламентного комитета парламента Павел Фролов отметил, что Денисова почти не выполняла свои полномочия по организации гуманитарных коридоров, защите и обмену пленных, противодействию депортации людей с оккупированных территорий, другой правозащитной деятельности, а все эти вопросы фактически вынужденно решала - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

К тому же Фролов отметил, что Денисова излишне концентрировала медийную работу на многочисленных деталях "сексуальных преступлений, совершенных неестественным способом" и изнасилованиях детей на оккупированных территориях, которые не подтверждались доказательствами, что лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ от реальных потребностей. Также депутат упрекнул Денисову в том, что она продолжительное время после 24 февраля провела за границей.

Людмила Денисова занимала должность уполномоченного по правам человека с 15 марта 2018 года.

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