Приговор в Украине военному России: эксперты предостерегают от спешки

Дело сержанта российской армии Вадима Шишимарина, которого суд в Киеве 23 мая приговорил к пожизненному заключению, признав виновным в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины), стало первым среди уголовных дел о военных преступлениях, расследуемых украинскими правоохранительными органами.

По словам министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского, в стране уже зарегистрировано около 20 тысяч военных преступлений, совершенных российскими военными. Как сообщила накануне генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, количество возбужденных дел, связанных с военными преступлениями армии РФ, составляет около 13 тысяч. 63 военнослужащим РФ уже сообщено о вынесении им подозрения, десять из них находятся на территории Украины, заявила Венедиктова во вторник, 24 мая, в эфире украинского телемарафона. "Мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного гуманитарного права", - подчеркнула она.

Ирина Венедиктова

Все эти уголовные дела рано или поздно будут переданы в суд. Рассматривая их, украинские судьи будут так или иначе ориентироваться на первое подобное дело, считает юрист Виталий Тытыч, адвокат родственников лиц, погибших в ходе акций протеста на Евромайдане, и управляющий партнер адвокатского объединения "Виталий Тытыч и партнеры".

Поэтому, по его словам, дело Шишимарина должно было быть идеально расследовано, а судебный процесс по нему проведен беспристрастно и прозрачно. "У нас нет прецедентного права. Впрочем, это дело неформально может быть прецедентным для судей и прокуроров, в нем Генпрокуратура показала свою стратегию и тактику по подобным делам", - добавил Тытыч.

Чрезмерная спешка?

При этом юрист убежден, что образцовым дело Шишимарина не стало. Расследование, по его мнению, было неполным, экспертизы - поспешными, свидетели - странными. Так, Тытыч указывает на то, что свидетелем со стороны обвинения почему-то выступил еще один российский военный - рядовой Иван Матисов, находившийся в том же автомобиле, что и Вадим Шишимарин, когда тот убил 62-летнего жителя поселка Чупаховка Сумской области Александра Шелипова.

"Были определенные процессуальные нарушения. Почему Матисов - не на скамье подсудимых вместе с Шишимариным? Ведь они были вместе в момент совершения преступления? - спрашивает Виталий Тытыч. - Очевидно, что обвинение не рассматривало их как преступную группу или (происшедшее как. - Ред.) эксцесс исполнителя. А это важно для квалификации преступления".

Суд в Киеве рассматривает дело сержанта Шашимарина

Юрист предполагает, что дело рассматривалось в спешке: "Не было никакой необходимости устраивать этот цирк срочности рассмотрения дела. Следовало исследовать все тщательно и сосредоточиться на том, кто отдавал приказы". По мнению Тытыча, следствием поспешного рассмотрения подобных дел могут стать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В то же время эксперт Регионального центра прав человека Юрий Усманов пока не видит перспектив для обжалования в ЕСПЧ приговора Шишимарину. Он указывает на то, что военный РФ признал свою вину в суде и заявил, что выполнял приказ и действовал под давлением старших по званию военных, которые на момент убийства находились вместе с ним в автомобиле.

"В условиях вооруженного конфликта умышленное нападение на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Такие действия являются военным преступлением. У украинского суда была опция назначать наказание в виде пожизненного заключения, исходя из квалификации преступления", - говорит Усманов.

Правильная квалификация противоправных деяний

Адвокат осужденного Виктор Овсянников после вынесения приговора заявил журналистам, что готов его обжаловать. И подчеркнул, что Шишимарин "выполнял приказ", а приговор, по мнению Овсянникова, "не учитывает несколько ключевых моментов". В то же время прокурор Ярослав Ущаповский не видит оснований для обжалования приговора. В комментарии DW он выразил уверенность в том, преступление, совершенное Шишимариным, было правильно квалифицировано.

Владимир Яворский

"Конечно, все это новое для нас, новое для правоохранительной и судебной системы Украины. Но перед предъявлением обвинения мы консультировались с международными экспертами, и все они подтвердили, что именно нарушение правил и обычаев войны является вполне оправданной формулировкой (данного. - Ред.) преступления", - сказал прокурор.

Убийство гражданского лица не всегда является нарушением законов и обычаев войны, уточнил в интервью DW эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский. Чтобы доказать совершение этого преступления, нужно было в первую очередь допросить того, кто отдал приказ, чтобы выяснить причину убийства, полагает Яворский. Генпрокуратура Украины, по его словам, сосредоточила свое обвинение именно на том лице, кто выполнил приказ. Эксперт добавляет, что один из тех, кто отдавал приказ Вадиму Шишимарину стрелять в безоружного мужчину, убит, а другого украинская сторона уже обменяла.

"Здесь есть пограничный момент"

"Очень важно определить, почему российские военные решили убить мужчину с телефоном в руках. Из показаний следует, что они боялись, что этот человек может сообщить другим об их местоположении. Они не убили ни одного другого гражданского в результате своих передвижений. Здесь есть пограничный момент, когда нужно четко определить - это гражданское лицо или лицо в гражданском, которое выполняет военные задания. Для этого нужно было допрашивать тех, кто отдавал приказ", - убежден Владимир Яворский.

По его мнению, в случае с Шишимариным речь может идти, скорее всего, об умышленном убийстве, совершенном группой лиц, или о превышении полномочий, повлекшем за собой смерть человека. А такая квалификация содеянного не предусматривает пожизненного заключения для обвиняемого. "Ему должны были дать 10-12 лет заключения, - считает эксперт. - Ведь как тогда судить тех, кто умышленно совершал зверства, насиловал и расстреливал гражданских?".

Правозащитник призывает уже сейчас более четко прописать ст. 438 УК Украины, за нарушение которой осудили Шишимарина, во избежание исков в ЕСПЧ против Украины по подобным делам в будущем.

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