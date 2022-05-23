Немецкая пресса о суде в Киеве: На скамье подсудимых должен быть Путин

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Обозреватели СМИ Германии уделили большое внимание первому вынесенному судом в Украине приговору российскому солдату, которого признали виновным в совершении военного преступления.
Российский военнослужащий, представший перед судом в Киеве, признал свою вину, пишет обозреватель немецкого издания Die Welt, наблюдавший за процессом. Он задает риторический вопрос: допустимо ли сочувствие сержанту российской армии Вадиму Шишимарину, приговоренному 23 мая к пожизненному заключению за убийство мирного украинца?
"Тот, кто видел этого 21-летнего юнца в зале суда - подавленного, с дрожащими от страха коленками, - не мог оставаться равнодушным. Его детское лицо, его взгляд, словно в прострации, блуждающий по залу - это производит впечатление. Вполне вероятно, что он - один из тех солдат-призывников, которых Владимир Путин бросил на фронт под предлогом, что они якобы едут только на учения. Которые лишь впоследствии поняли, что оказались в мясорубке войны, - рассуждает журналист Die Welt. - Тем не менее ничто не оправдывает те страдания, которые они приносят в Украину - речь идет не об отдельных солдатах, а о сотнях тысяч украинцев". Хуже насилия со стороны российских военных в Украине была бы только капитуляция перед этим насилием, заключает автор публикации.
Издание Ludwigsburger Kreiszeitung обращает внимание на попытки россиянина оправдать в суде свои действия тем, что он убил мирного украинца не по своей инициативе, а выполняя приказ.
"Военное преступление остается военным преступлением, даже если оно совершается во исполнение приказа. Этот важный сигнал первого приговора российскому солдату адресован всем его товарищам по оружию, которые убивают и насилуют. Он напоминает им о том, что они не смогут спрятаться за преступными приказами.
Кроме того, это сигнал в противовес преступным действиям хозяина Кремля Путина, который на пике волны возмущения массовыми военными преступлениями в Буче демонстративно отметил соответствующее подразделение, потому что якобы все (!) продемонстрировали "героизм и доблесть, решительность и смелость". Таким образом, военные преступления совершаются в соответствии с наставлениями из Москвы", - констатирует обозреватель Ludwigsburger Kreiszeitung.
Его коллега из Frankfurter Allgemeine Zeitung также убежден, что значение приговора, вынесенного судом в Киеве, выходит далеко за рамки одного конкретного преступления. "Произволу и террору противопоставляется этот - хочется надеяться - справедливый судебный процесс. В этом Украина имеет большой интерес, ведь страна собралась в Европейский Союз. Тот, кто защищает свободу и права человека, отказываясь от мести и возмездия, тем самым еще больше возвышается над тем разрывом с цивилизованным миром, который совершил Путин.
Обмен пленного был бы понятным шагом, однако важно, чтобы в справедливом процессе была установлена индивидуальная вина. Важно также, чтобы в правовом поле установление ответственности за военные преступления не остановилось на исполнителях приказов", - читаем на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Безусловно, война - не пространство, на которое не распространяются нормы права", - продолжает Wiesbadener Kurier, указывая на Женевскую конвенцию (от 12 августа 1949 года. - Ред.), содержащую ряд важных положений о том, как в условиях войны обращаться с мирными жителями или военнопленными. В то же время обозреватель издания выражает скепсис, указывая на скорость судебного процесса.
"В судебном процессе российский солдат - насколько об этом можно судить из Германии - имел возможность высказаться, был представлен адвокатом и сможет обжаловать приговор. Разве что сжатые сроки киевского процесса оставляют пространство для осторожных сомнений в том, были ли соблюдены при сборе доказательств и вынесении решения все нормы правового государства", - отмечает обозреватель издания из Висбадена. И предполагает, что в ответ на приговор в Киеве Москва устроит пленным бойцам "Азова" "показательный процесс по стандартам старой советской школы".
Комментатор издания Südkurier не сомневается в соблюдении норм правового государства в судебном процессе по делу российского военного, указывая на признание подсудимого. "Ответ на военное преступление - не месть, а справедливость - дает надежду. Тем не менее остается чувство горечи. Этому убийству нет оправдания, даже несмотря на особые обстоятельства войны. И все же перед судом предстал подавленный молодой человек откуда-то из Сибири, которого командование послало под открытый огонь", - пишет Südkurier.
Берлинская газета Tagesspiegel в своем комментарии подчеркивает: "Прежде всего перед судом должен был бы предстать главный агрессор. Однако пока неясно, дойдет ли до этого когда-нибудь. Владимир Путин знает, почему он называет войну "спецоперацией".
В войне Путин был бы главнокомандующим своей армии, ответственным за ход боевых действий, включая соблюдение норм международного гуманитарного права. С этим правом никак не согласуются цели и методы, к которым прибегает Путин, когда он отдает приказы бомбить дома и больницы, школы или театры, когда награждает орденами убийц гражданского населения".
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