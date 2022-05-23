 Немецкая пресса о суде в Киеве: На скамье подсудимых должен быть Путин | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.05.2022

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Германия

Немецкая пресса о суде в Киеве: На скамье подсудимых должен быть Путин

Обозреватели СМИ Германии уделили большое внимание первому вынесенному судом в Украине приговору российскому солдату, которого признали виновным в совершении военного преступления.

Cержант российской армии Вадим Шишимарин во время судебного процесса, 23 мая 2022 года

Cержант российской армии Вадим Шишимарин во время судебного процесса, 23 мая 2022 года

Российский военнослужащий, представший перед судом в Киеве, признал свою вину, пишет обозреватель немецкого издания Die Welt, наблюдавший за процессом. Он задает риторический вопрос: допустимо ли сочувствие сержанту российской армии Вадиму Шишимарину, приговоренному 23 мая к пожизненному заключению за убийство мирного украинца?

"Тот, кто видел этого 21-летнего юнца в зале суда - подавленного, с дрожащими от страха коленками, - не мог оставаться равнодушным. Его детское лицо, его взгляд, словно в прострации, блуждающий по залу - это производит впечатление. Вполне вероятно, что он - один из тех солдат-призывников, которых Владимир Путин бросил на фронт под предлогом, что они якобы едут только на учения. Которые лишь впоследствии поняли, что оказались в мясорубке войны, - рассуждает журналист Die Welt. - Тем не менее ничто не оправдывает те страдания, которые они приносят в Украину - речь идет не об отдельных солдатах, а о сотнях тысяч украинцев". Хуже насилия со стороны российских военных в Украине была бы только капитуляция перед этим насилием, заключает автор публикации.

Военное преступление по приказу сверху

Издание Ludwigsburger Kreiszeitung обращает внимание на попытки россиянина оправдать в суде свои действия тем, что он убил мирного украинца не по своей инициативе, а выполняя приказ.

"Военное преступление остается военным преступлением, даже если оно совершается во исполнение приказа. Этот важный сигнал первого приговора российскому солдату адресован всем его товарищам по оружию, которые убивают и насилуют. Он напоминает им о том, что они не смогут спрятаться за преступными приказами.

На процессе по делу сержанта Вадима Шашимарина

На процессе по делу сержанта Вадима Шашимарина

Кроме того, это сигнал в противовес преступным действиям хозяина Кремля Путина, который на пике волны возмущения массовыми военными преступлениями в Буче демонстративно отметил соответствующее подразделение, потому что якобы все (!) продемонстрировали "героизм и доблесть, решительность и смелость". Таким образом, военные преступления совершаются в соответствии с наставлениями из Москвы", - констатирует обозреватель Ludwigsburger Kreiszeitung.

Его коллега из Frankfurter Allgemeine Zeitung также убежден, что значение приговора, вынесенного судом в Киеве, выходит далеко за рамки одного конкретного преступления. "Произволу и террору противопоставляется этот - хочется надеяться - справедливый судебный процесс. В этом Украина имеет большой интерес, ведь страна собралась в Европейский Союз. Тот, кто защищает свободу и права человека, отказываясь от мести и возмездия, тем самым еще больше возвышается над тем разрывом с цивилизованным миром, который совершил Путин.

Обмен пленного был бы понятным шагом, однако важно, чтобы в справедливом процессе была установлена индивидуальная вина. Важно также, чтобы в правовом поле установление ответственности за военные преступления не остановилось на исполнителях приказов", - читаем на страницах Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Соблюдение правовых норм во время судебного процесса

"Безусловно, война - не пространство, на которое не распространяются нормы права", - продолжает Wiesbadener Kurier, указывая на Женевскую конвенцию (от 12 августа 1949 года. - Ред.), содержащую ряд важных положений о том, как в условиях войны обращаться с мирными жителями или военнопленными. В то же время обозреватель издания выражает скепсис, указывая на скорость судебного процесса.

"В судебном процессе российский солдат - насколько об этом можно судить из Германии - имел возможность высказаться, был представлен адвокатом и сможет обжаловать приговор. Разве что сжатые сроки киевского процесса оставляют пространство для осторожных сомнений в том, были ли соблюдены при сборе доказательств и вынесении решения все нормы правового государства", - отмечает обозреватель издания из Висбадена. И предполагает, что в ответ на приговор в Киеве Москва устроит пленным бойцам "Азова" "показательный процесс по стандартам старой советской школы".

Комментатор издания Südkurier не сомневается в соблюдении норм правового государства в судебном процессе по делу российского военного, указывая на признание подсудимого. "Ответ на военное преступление - не месть, а справедливость - дает надежду. Тем не менее остается чувство горечи. Этому убийству нет оправдания, даже несмотря на особые обстоятельства войны. И все же перед судом предстал подавленный молодой человек откуда-то из Сибири, которого командование послало под открытый огонь", - пишет Südkurier.

"Перед судом должен был предстать главный агрессор"

Берлинская газета Tagesspiegel в своем комментарии подчеркивает: "Прежде всего перед судом должен был бы предстать главный агрессор. Однако пока неясно, дойдет ли до этого когда-нибудь. Владимир Путин знает, почему он называет войну "спецоперацией".

В войне Путин был бы главнокомандующим своей армии, ответственным за ход боевых действий, включая соблюдение норм международного гуманитарного права. С этим правом никак не согласуются цели и методы, к которым прибегает Путин, когда он отдает приказы бомбить дома и больницы, школы или театры, когда награждает орденами убийц гражданского населения".

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    Автор: Михаил Бушуев


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