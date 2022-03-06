Экс-депутат Думы Пономарев: Кащеева игла Путина находится в Украине

После вторжения российских войск в Украину бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев вступил в ряды украинской территориальной обороны. В интервью DW Пономарев рассказал о том, что он делает в Киеве, как относятся к войне в Украине представители российских элит и каким, на его взгляд, может стать в будущем Россия без Владимира Путина.

DW: Поддерживаете ли вы связь с депутатами Государственной думы, политиками, бизнесменами в России? Что они на самом деле думают о войне в Украине?

Илья Пономарев: Подавляющего большинства моих коллег по Государственной думе, с которыми стоило общаться, там больше нет. Их выдавили из Думы. Но, конечно, я поддерживаю максимально плотные контакты со многими представителями российской элиты - и членами правительства, и в парламентской сфере, и с отдельными людьми в силовых структурах. И в целом можно сказать, что именно государственная элита, особенно, правительственные круги, в шоке от того, что сейчас происходит.

Илья Пономарев

Они себя называют технократами, людьми, которые не могут ни на что повлиять, честно выполняют свою работу. И в этом смысле есть, конечно, серьезная параллель между тем, что было во время Второй мировой войны в Германии. Но то, что в этой среде уровень недовольства происходящим выше, чем в среднем по российскому обществу, это, на мой взгляд, безусловно.

- Какой, на ваш взгляд, будет Россия после Путина? Есть ли шансы у либеральной оппозиции?

- Ответ на этот вопрос полностью зависит от того, какие именно произойдут перемены. Возможности либеральной части российского общества поучаствовать в этих переменах я, честно скажу, не вижу. Но я не причисляю себя к либеральной оппозиции. Я считаю, что, скорее всего, перемены будут результатом двухстороннего движения: с одной стороны, действующих элит, которые будут действовать под давлением снизу, с другой стороны, прежде всего, сторонников левых взглядов и сторонников националистических взглядов.

Какое из этих течений приобретет больший вес и станет в итоге правительством? Мне очень трудно сказать. Конечно, я сделаю все возможное для того, чтобы это было правительство современное, проевропейское, настроенное интернационалистски. Но за это предстоит бороться.

- Вы оставались в Киеве все время после вторжения России в Украину? Чем вы занимаетесь?

- Да, я был здесь с самого начала. Я сначала вступил в ряды территориальной обороны. Потом мы решили, что сейчас самая главная задача - это работа с российской аудиторией, и мы сделали большой медиапроект, который называется "Утро февраля". Февраль, потому что в феврале началась война в Украине и потому что в феврале случилась революция 1917 года.

С помощью этого телевизионного канала и канала в Telegram мы общаемся с аудиторией внутри России, рассказываем правду про эту ужасную войну. И очень гордимся тем, что мы единственное русскоязычное СМИ, которое работает непосредственно из Киева из гущи событий, и сохраняет при этом контакт именно с российской аудиторией. Не с русскими эмигрантами, с которыми общаются многие, а именно с россиянами в России - больше трех четвертей нашей аудитории находятся внутри страны.

- Что вы чувствуете сейчас, находясь в Украине?

- Самое важное сейчас - это остановить эту войну, разбить путинские орды, освободить Украину. Я считаю, что кащеева игла Путина, ключ к поражению путинского режима находится именно здесь, в Киеве, и эта война это только доказывает. Наша задача сейчас этот ключ найти, крепко держать и, в конечном счете, повернуть его для того, чтобы этот античеловеческий кровавый и преступный режим пал.

- Планируете ли вы и дальше оставаться в Украине?

- Конечно, я здесь, потому что я борюсь, я продолжаю бороться и все больше и больше россиян приезжают сюда для того, чтобы тоже бороться. Таких людей здесь встречают с распростертыми объятиями, не без бюрократических проволочек, конечно, но, тем не менее, никаких межнациональных проблем у меня в этом смысле нет. Я с вами говорю на русском языке, наш телеканал работает на русском языке, и поэтому я уверен, что мы вместе, плечом к плечу с украинцами, победим в этой войне. И место Путина будет не просто на свалке истории - он эту войну не переживет.

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