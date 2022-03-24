Под санкции США подпали глава "Сбербанка", депутаты Госдумы и сама Дума

США на фоне российского вооруженного вторжения в Украину ввели санкции против главы "Сбербанка" Германа Грефа, депутатов российской Госдумы, а также самой Госдумы как учреждения. Штрафной список был обнародован на сайте министерства финансов США в четверг, 24 марта.

Президент США Джозеф Байден написал в своем микроблоге Twitter, что санкции вводятся в отношении более чем 400 "представителей российской элиты, законодателей и оборонных компаний". Они "лично получают выгоду от политики Кремля, и должны разделить боль", - пояснил Байден.

В новом перечне фигурируют, в частности, 328 депутатов Госдумы, 48 российских оборонных компаний и предприятий, в том числе ремонтные технические заводы, а также яхта Lena, связанная, как заявляют в Минфине США, с близким к Путину олигархом Геннадием Тимченко. Эта яхта зарегистрирована на Британских Виргинских островах.

Санкции против сделок с золотом

В сообщении, выложенном на сайте Белого дома, отмечается, что новые ограничения затрагивают и сделки с золотом, осуществляемые российским Центробанком. "Любая сделка с золотом, связанная с Центральным банком Российской Федерации, подпадает под действие существующих санкций", - указано в документе.

Кроме того, лидеры стран "большой семерки" и Евросоюза объявили об инициативе, направленной на противодействие уклонению от санкций. Она касается обмена информацией и координации ответных мер на попытки обхода ограничений. "Вместе мы не допустим уклонения", - подчеркивается в сообщении Белого дома.

Уже не первый пакет санкций

США и ранее вводили санкции против депутатов Госдумы России. 12 марта ограничения были введены в отношении 12 депутатов, в том числе спикера палаты Вячеслава Володина и главы фракции КПРФ - за "усилия по признанию" "Донецкой и Луганской народных республик". С учетом того, что в американский санкционный список отныне включена и Госдума как организация, ограничения распространяются на всех ее 450 депутатов.

Санкции предусматривают визовые запреты, а также запрет на заключение сделок с фигурантами списка.

24 марта новые санкции ввела и Великобритания. В ограничительные списки попали 59 российских чиновников, предпринимателей, банков и компаний, в том числе глава Герман Греф, бизнесмен Олег Тиньков, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и компания "Алроса", "Совкомфлот", "Русгидро", РЖД, "Оборонные инициативы", СМП Банк и ЧВК Вагнера.

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