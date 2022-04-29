 В России наказывают за любую критику войны в Украине | Новости из Германии о России | DW | 29.04.2022

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Россия

В России наказывают за любую критику войны в Украине

Центр защиты прав СМИ и фонд "Общественный вердикт" проанализировали правоприменение новой статьи - о "дискредитации ВС РФ".

Антивоенный протест в Москве

Антивоенный протест в Москве (24 февраля)

Центр защиты прав СМИ и фонд "Общественный вердикт" подготовили краткий обзор судебной практики за первый месяц применения статьи о "дискредитации Вооруженных сил РФ" (20.3.3. КоАП РФ). Отчет, составленный по итогам анализа 180 судебных решений, обнародован в пятницу, 29 апреля.

Как следует из документа, в 51,4% случаев суды считали признаками подобной "дискредитации" митинги, пикеты и антивоенную символику. При этом при выходе на митинг или пикет содержание плакатов зачастую не имело значения: на транспарантах в ряде случаев были нанесены звездочки вместо букв или же вообще отсутствовали надписи.

За публикации в интернете

В 23% дел поводом послужили публикации в интернете. Из них почти половина (45%) была сделана в соцсети "В контакте".  Есть также наказания за посты в "Одноклассниках", Instagram, Facebook, Telegram, за сообщения в чатах WhatsApp.

Авторы обзора напоминают, что Meta Platforms Inc. - владелец социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp - объявлена российскими властями экстремистской организацией.

В подавляющем большинстве (73,8%) штрафы назначались за сами записи, в 26,2% случаев - за комментарии. 

При этом несколько человек были оштрафованы "задним числом" - за посты, сделанные еще до вступления в силу статьи о "дискредитации".

Только в одном случае наложили штраф на сотрудника печатного СМИ - главного редактора газеты "Парма-Новости" Яну Яновскую в Пермском крае - за колонку в рубрике "Мнения", где высказывалась антивоенная позиция автора.

Высказывания в вузах, школах и... в церкви

В 15% всех дел поводом для их возбуждения послужили устные высказывания - на публичных акциях, во время занятий в вузах и школах, в общественных местах.

Особое внимание привлек судебный процесс в Костроме, где священника Русской православной церкви (РПЦ) оштрафовали на 35 тыс. рублей за рассказ "об обстрелах городов Украины" во время службы.

По статье 20.3.3. КоАП РФ предусмотрен административный штраф - в зависимости от пункта, для граждан - до ста тысяч рублей, для должностных лиц - до трехсот тысяч рублей, для юрлиц - до одного миллиона рублей.

Закон о "фейках" об армии РФ

Роскомнадзор предупредил 25 февраля, что при освещении ситуации в Украине СМИ должны использовать только официальные российские источники. За публикацию "ложной", по версии ведомства, информации регулятор пригрозил наказанием в виде блокировок и штрафа в размере до 5 млн рублей. Кроме того, был принят закон о распространении "фейков" о российской армии и ее дискредитации, грозящий наказанием, в том числе гражданам, публично высказывающим несогласие с войной.

В России после начала войны в Украине заблокировано множество независимых СМИ под предлогом распространения ложной информации о "специальной военной операции".

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    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 05:22

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