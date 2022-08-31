В Украине объявили о новом объединении российской оппозиции

Декларацию об объединении совместных действий в среду, 31 августа, подписали в Ирпене Легион "Свободная Россия" (ЛСР) и российская Национальная республиканская армия (НРА). Еще одним подписантом стал Российский добровольческий корпус (РДК). Основой объединения они назвали "общую задачу по освобождению России от путинской тирании… и скорейшему прекращению агрессивной войны России против Украины". Все подписанты уверены, что выполнить поставленную задачу возможно только вооруженным путем. Они призвали представителей российской оппозиции и простых граждан "отринуть все сомнения и разногласия" и присоединиться к их борьбе.

Детективное начало

Информация о подписании декларации объединения радикальной российской оппозиции не распространялась обычным путем, и журналисты могли узнать об этом либо случайно, либо по частным каналам связи. Для аккредитации на событие необходимо было предоставить фотокопию редакционного удостоверения и аккредитации в Минобороны Украины. Только после ответного письма пресс-службы каждый журналист получал информацию о времени и точке сбора, но не о месте церемонии подписания декларации.

В указанном месте сбора журналистов ждал комфортабельный автобус, путь которому прокладывал автомобиль полиции. Слухи, что все произойдет в освобожденном в марте от российских захватчиков пригороде Киева Ирпене, оправдались, когда автобус остановился у элитного квартала "Ирпенские липки", разрушенного жестокими обстрелами. После высадки журналистов прозвучали сирены воздушной тревоги, поэтому церемония была задержана. Избранный координатором политического центра нового объединения российской оппозиции экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев использовал это время для пространных ответов на вопросы журналистов.

После отбоя тревоги на фоне руин многоэтажных домов был установлен столик у которого произошло подписание объединительной декларации при участии четырех подошедших парней в военной форме в балаклавах, с шевронами ЛСР и двумя бело-сине-белыми флагами нового объединения. Этот флаг, по словам подписантов, заменил традиционный российский триколор "как символ совместной борьбы".

Кто с кем объединился

Хотя декларация провозглашала трехстороннее объединение, в Ирпене ее подписали только представитель ЛСР с позывным "Цезарь" и Илья Пономарев от НРА. Представители РДК, как сообщил Пономарев, были вынуждены "выехать на фронт для отражения вертолетной атаки, в связи с чем возникли проблемы с логистикой". Он пообещал их присутствие на круглом столе в Киеве, который был запланирован после церемонии подписания объединительной декларации от их имени самим Пономаревым.

ЛСР и РДК являются, по словам их представителей, подразделениями в составе ВСУ. Однако ЛСР состоит главным образом из российских военнопленных и добровольцев, перешедших на сторону Украины, а РДК - из кадровых бойцов различных украинских вооруженных формирований, в том числеполка украинской Нацгвардии "Азов" и украинского добровольческого корпуса "Правый сектор", входящего в состав ВСУ. Эти военные с российскими паспортами либо уже принимали участие в отражении российской агрессии в Донбассе начиная с 2014 года, либо взяли в руки оружие с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля нынешнего года.

О НРА стало известно лишь 21 августа этого года, когда Пономарев, который с 2016 года проживает в Украине, заявил, что организация взяла на себя ответственность за взрыв автомобиля, в котором погибла 30-летняя публицистка и активная сторонница войны РФ против Украины Дарья Дугина. 23 августа в интервью украинскому изданию "Новое время" политик назвал НРА "активистской сетью на территории Российской Федерации". По его словам, ее численность "не меньше тысячи человек".

Представители украинских властей не пришли на круглый стол

После короткой церемонии подписания в Ирпене журналистов снова усадили в автобус и повезли обратно в Киев, где ожидался круглый стол с представителями украинских властей. Он был запланирован на символической улице в центре столицы Украины, которая, несмотря на всю декоммунизацию и дерусификацию страны, все еще носит имя "Московская". На это мероприятие были приглашены советник офиса президента Украины Алексей Арестович, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, лидер крымских татар, депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, экономист и политический деятель Андрей Илларионов, а также другие чиновники и депутаты. Однако никто из них туда так и не пришел.

Как сообщила, открывая круглый стол, основатель белорусского движения "Хватит бояться!" Татьяна Мартынова, организаторы не вполне учли тот факт, что собрание было ограничено "соображениями опасности ракетной атаки". Мартынова приветствовала новое российское объединение и отметила, что в рядах защитников Украины воюют не только россияне, но и два батальона белорусов, а в составе как ЛРС, так и РДК есть русскоговорящие граждане третьих стран.

Позже к присутствующим присоединились двое парней в военной форме с шевронами РДК, лица которых были закрыты балаклавами. Они подтвердили версию Пономарева о вынужденном отъезде из Киева на позиции своего подразделения "на Донецком направлении" и сказали, что временно вернулись для участия в круглом столе из уважения к созданию нового оппозиционного российского объединения. Как координатор новосозданного политического центра оппозиции Илья Пономарев заявил о необходимости налаживания контактов с украинским и российским обществом, а также представительства в контактах с украинскими властями. Он подверг жесткой критике либеральную российскую оппозицию и заявил, что свержение путинского режима возможно только насильственным вооруженным путем.

Смотрите также: