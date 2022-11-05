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Оппозиционер Илья Пономарев
Один из организаторов съезда - оппозиционер Илья ПономаревФото: Serg Glovny/Zuma Wire/imago images
ПолитикаРоссия

В Польше проходит "съезд народных депутатов России"

Анна Неверова
27 мин. назад

К участию в мероприятии пригласили политиков, не поддерживающих аннексию Крыма и войну РФ против Украины. Среди организаторов - Илья Пономарев, Геннадий Гудков и Марк Фейгин.

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В субботу, 5 ноября, в польском селе Яблонна открылся "съезд народных депутатов России". Мероприятие в конце октября анонсировал в своем Telegram-канале экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Помимо него в оргкомитет "съезда" входят депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, юристы Елена Лукьянова и Марк Фейгин, известный как один из адвокатов по делу группы Pussy Riot, депутат Красносельского района Москвы Петр Царьков и экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.

Как отмечается на сайте "съезда", в мероприятии пригласили принять участие политиков, которые не поддерживают аннексию Крыма и войну России против Украины. Ожидается, что участники рассмотрят ряд документов, в числе которых - "Декларация о конституционных принципах свободной России", "Акт о люстрации", "Акт о национальном сопротивлении", "Акт об освобождении СМИ".

Вместе с тем депутат Нина Беляева во второй день "съезда" заявила в своем Telegram-канале, что хотя она формальна включена в оргкомитет, "фактически к участию в принятии решений" ее не допустили". Политик также заявила, что в проект документа о люстрации были внесены не согласованные с авторами правки. Кроме того, один из докладов был принят якобы единогласно, однако присутствующие на мероприятии в режиме онлайн не принимали участия в голосовании, написала Беляева. Согласно программе "съезда народных депутатов", он будет проходить до 7 ноября включительно.

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