В Польше проходит "съезд народных депутатов России"

В субботу, 5 ноября, в польском селе Яблонна открылся "съезд народных депутатов России". Мероприятие в конце октября анонсировал в своем Telegram-канале экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Помимо него в оргкомитет "съезда" входят депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, юристы Елена Лукьянова и Марк Фейгин, известный как один из адвокатов по делу группы Pussy Riot, депутат Красносельского района Москвы Петр Царьков и экс-депутат Госдумы РФ Аркадий Янковский.

Как отмечается на сайте "съезда", в мероприятии пригласили принять участие политиков, которые не поддерживают аннексию Крыма и войну России против Украины. Ожидается, что участники рассмотрят ряд документов, в числе которых - "Декларация о конституционных принципах свободной России", "Акт о люстрации", "Акт о национальном сопротивлении", "Акт об освобождении СМИ".

Вместе с тем депутат Нина Беляева во второй день "съезда" заявила в своем Telegram-канале, что хотя она формальна включена в оргкомитет, "фактически к участию в принятии решений" ее не допустили". Политик также заявила, что в проект документа о люстрации были внесены не согласованные с авторами правки. Кроме того, один из докладов был принят якобы единогласно, однако присутствующие на мероприятии в режиме онлайн не принимали участия в голосовании, написала Беляева. Согласно программе "съезда народных депутатов", он будет проходить до 7 ноября включительно.

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