Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

В результате ракетных ударов 31 октября, которые, по некоторым данным являются еще более мощными, чем те, что имели место 10-11 сентября, когда многие объекты критической инфраструктуры были повреждены, в этот раз пострадали энергообъекты в Днепре, Павлограде, Запорожье, Киеве, Харькове, Черкасской области и других городах. Часть населенных пунктов осталась без воды и света.