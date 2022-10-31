  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
7 фото
КонфликтыУкраина
Наталья Позднякова
31 октября 2022 г.
https://p.dw.com/p/4ItTx
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Разрушенная ракетным ударом гимназия в Николаеве

251-й день войны: переселение жителей Херсонщины

Конфликты6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Флаг Польши, прикрепленный к скульптуре в Сопоте

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Хочешь работать - сдай карту поляка. Чего хотят власти РБ?

Права человека22 ч. назад
Киев после ракетного удара

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

250-й день войны: массированные ракетные удары по Украине

Конфликты31 октября 2022 г.
Teaser Resp Nowosti Show

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Обстрелы Украины. Зерновая сделка без РФ. DW Новости Шоу

Политика31 октября 2022 г.58:29 мин.
Люди в Киевском метро спасаются от ракетных ударов, 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года

Конфликты31 октября 2022 г.7 фото
Астана, 31 октября 2022 года. Главы МИД ФРГ и Казахстана Анналена Бербок и Мухтар Тлеуберди

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

СМИ ФРГ о визите Бербок в Казахстан: энергетика сближает

Торговля31 октября 2022 г.
Прохожие фотографируют логотип чемпионата мира по футболу в Катаре

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Глава МВД Германии полетела в Катар: почему ей там не рады

Политика31 октября 2022 г.
На главную страницу