Ракетные удары войск России по Украине 31 октября 2022 года
31 октября российские войска вновь нанесли массированные ракетные удары по украинским городам. В результате были повреждены объекты критической инфраструктуры. Пострадало мирное население.
Ракетные удары по украинским городам
Утром 31 октября войска РФ нанесли массированые удары по территории Украины. Местные власти сообщили о взрывах в Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской областях и в Кривом Роге. По данным Генштаба РФ, было нанесено 4 ракетных, 5 авиационных ударов и более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Страдают мирные жители
Утром 31 октября во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. Несмотря на то, что РФ заявляет о ракетных ударах "по объектам военного управления и системам энергетики Украины", страдает мирное население. В Киевской области пострадали 2 человека. В Днепропетровской, по данным властей, погибла женщина, еще одна ранена. Всего, по предварительной информации, пострадали 13 человек.
Цель ракетных ударов - критическая инфраструктура
В результате ракетных ударов 31 октября, которые, по некоторым данным являются еще более мощными, чем те, что имели место 10-11 сентября, когда многие объекты критической инфраструктуры были повреждены, в этот раз пострадали энергообъекты в Днепре, Павлограде, Запорожье, Киеве, Харькове, Черкасской области и других городах. Часть населенных пунктов осталась без воды и света.
Киев остался без водоснабжения
В Киеве около 80 процентов жителей остались без водоснабжения из-за удара, нанесенного российскими войсками по энергообъекту, расположенному недалеко от украинской столицы, сообщил 31 октября мэр города Виталий Кличко. Кроме того, по его словам, около 350 тысяч квартир в Киеве остались без электричества. Специалисты работают над тем, чтобы возобновить работу инфраструктуры.
Метро как укрытие
"Два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", - сообщил утром 31 октября мэр города Игорь Терехов. В результате ракетных ударов российских войск в Харькове был остановлен общественный транспорт, в том числе метро. Часть железнодорожных веток оказалась обесточена из-за обстрелов. На этом фото - харьковское метро, которое служит укрытием.
Ракетные удары наносят не только с воздуха
С 7 до 9 утра 31 октября, по данным ВС ВСУ, украинские военные сбили 44 ракеты, которые были запущены РФ. Как говорится в сообщении украинских военных, российские самолеты выпустили 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из Ростовской области. В сводке Минобороны РФ говорится, что удары были нанесены "высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования".
Сбитые ракеты упали на гражданские объекты
В Винницкой и Хмельницкой областях сбитые российские ракеты упали на гражданские объекты. Кроме того, одна ракета упала на севере Молдовы, заявило МВД в Кишиневе: "Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславча Республики Молдова, расположенного на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет, были выбиты окна в нескольких домах в Наславче".