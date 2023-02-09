Они выжили: истории жителей разрушенного дома в Днепре

Удар российской ракеты по многоэтажке в Днепре, в результате чего погибли 46 человек, стал одной из самых масштабных трагедий за все время войны России против Украины. DW пообщалась с теми, кто выжил после этого удара.

Российский ракетный удар по Днепру в январе, во время которого одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом, стал одним из самых кровавых за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Попадание крылатой ракеты Х-22, по данным Днепропетровской ОВА, тогда унесло жизни не менее 46 человек, 80 получили травмы. Пятеро пострадавших почти через месяц после российской атаки находятся на стационарном лечении. Десятки людей до сих пор переживают последствия трагедии, потеряв жилье, родных и друзей.

Девушка из новостей после днепровской трагедии

24-летнюю Анастасию Швец иногда узнают на улице, а в описании ее страницы в соцсети Instagram до сих пор указано, что она - та самая "девушка, которая сейчас во всех новостях о Днепре". Настя - одна из выживших после ракетной атаки14 января. В этой трагедии она потеряла маму, папу, кота, квартиру и привычную жизнь. Возвращаться в разрушенный дом Насте до сих пор сложно - психическая травма от пережитого сказывается, поэтому мы встречаемся на набережной Днепра. Девушка признается, что хочет говорить о пережитом: "Если каждый раз это проговариваешь, становится легче… Ничего не изменить и с этим нужно жить дальше".

Анастасия вместе с родителями жила на улице Набережная Победы в Днепре с самого детства. Ее мама Наталья работала в банке, папа Максим - механиком на станции техобслуживания автомобилей. Как рассказывает Настя, вместе с мамой они помогали бездомным котам: кормили и лечили животных, искали для них приют. Отец с началом полномасштабной войны потерял постоянную работу, но занимался волонтерством, помогал строить блокпосты в городе.

Российская ракета полностью разрушила одну часть многоквартирного жилого дома в Днепре Фото: DW

После обеда в субботу, 14 января, говорит Настя, родители делали на кухне окопные свечи для военных, а сама она ушла отдыхать, потому что ночью должна была ехать на работу в пекарню. "Буквально минут через десять, когда я отложила телефон рядом с собой, легла, укуталась, чтобы засыпать уже, я услышала какой-то грохот… Это было как землетрясение", - вспоминает девушка момент ракетного удара.

"Родители были на кухне, кухни нет"

Снаряд уничтожил один из подъездов девятиэтажки практически до основания. От квартиры на шестом этаже, где жила Настя, остался только островок коридора и часть комнаты, где стояла кровать, в которой лежала девушка. "Я начинаю звать родителей, понимаю, что кухни вообще нет", - говорит Настя.

Девушка отползла на край того, что осталось от комнаты, и пыталась звать спасателей. В таком виде, с голыми ногами, девушка осталась на фото, которое разлетелось в соцсетях. Тогда она еще надеялась, что родители уцелели, но на следующий день их тела нашли среди завалов.

После трагедии Анастасия живет с бабушкой и тетей. Девушка до сих пор на больничном, но надеется вскоре вернуться на работу. Она признается, что нервничает из-за громких звуков, грохота дверей и воздушных тревог, иногда принимает успокаивающие таблетки.

В сентябре во время контрнаступления в Харьковской области погиб любимый Насти Владислав. "Я еще не смирилась с этой потерей, и здесь уже нет родителей, - едва сдерживая слезы говорит девушка. - Поэтому мое горе всегда со мной. Его надо переживать и двигаться дальше, потому что если я остановлюсь, будет гораздо хуже".

Выжила в доме в Днепре: "Я не собиралась умирать"

Лицо психолога Ольги Ботвиновой, когда она слышит "Добрый день", расцветает искренней улыбкой. Она вместе с мужем Евгением жила в том же доме на Набережной Победы. "В этот день 14 января, как ни странно, мы строили планы на полгода вперед. Было просто удивительное настроение… И это был один из знаков, что я не собиралась умирать", - уверена женщина.

Ольга выжила после ракетного удара Фото: DW

Ольга считает день ракетного удара своим вторым днем рождения, а свое спасение называет чудом. "Я сидела в комнате, которой уже нет, работала за ноутбуком. И тут муж меня зовет в соседнюю комнату. Я иду к нему, мы берем одеяло, накрываемся и буквально через десять минут произошло то, что произошло", - рассказывает она. Эта случайность спасла ей жизнь.

Когда Ольга с мужем пришли в себя, то сперва хотели спуститься по лестнице из своей квартиры на девятом этаже, но за дверью уцелевшей комнаты увидели пропасть. Из виска у Ольги шла кровь, поэтому Евгений - хирург по профессии - перевязал ей голову футболкой, схватил фонарик и начал подавать сигналы спасателям из окна. Через несколько часов супругов спустили вниз.

Донецк, Херсон, Днепр: "обнулиться" в третий раз

Российская агрессия в очередной раз коренным образом изменила жизнь Ольги. Она родом из Донецка. В 2014 году, когда началась война в Донбассе, вместе с мужем и парой чемоданов Ольга выехала в Херсон. После оккупации и этого города весной 2022 года снова им пришлось искать новый дом. Супруги поселились в том самом доме в Днепре. 15 января, на следующий день после ракетной атаки, Ольга и Евгений узнали, что их квартиру в Херсоне тоже разрушил российский снаряд. "Наша семья "обнуляется" уже в третий раз, - с горькой улыбкой говорит Ольга. - Но у нас есть возможность жить, есть мы. А материальное, думаю, со временем придет".

В результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре погибло 46 человек, 80 ранено Фото: DW

Ольга с мужем живут в квартире, которую им предоставили незнакомые супруги: пострадавшим написали в соцсетях и предложили помощь. Женщина говорит, что всю одежду и вещи, которые сейчас имеет, тоже подарили знакомые и незнакомые люди. "Люди, такое впечатление, объединились в большую суперсилу, которой делились с нами", - говорит Ольга. Ее муж уже вернулся на работу в больницу, а она в ближайшее время намерена провести психологический мастеркласс.

Новая жизнь после попадания ракеты

И Анастасия, и Ольга говорят, что не сосредотачиваются на мыслях и отношении к тем, кто запустил ракету, попавшую в их дом. Ольга объясняет, что пытается думать о позитиве, чтобы "не чувствовать себя всю жизнь жертвой", придумывает новые проекты психологической помощи пострадавшим от войны. Анастасия Швец говорит, что злоба "родителей уже не вернет", но девушка конвертирует негативные эмоции в донаты ВСУ, "чтобы у наших ребят было больше возможностей всю эту дрянь уничтожать на нашей территории".

Обе уцелевшие после обстрела девушки уверены, что жизнь продолжается. "Я должна жить дальше не только за себя, но и за своих родителей, чтобы их дела были не зря", - говорит Настя. Выжив после ракетного удара, говорит Ольга, она осознала, что не имеет морального права опускать руки: "Каждый день - это большое чудо. Это возможность идти дальше и жить. И она у меня есть, в отличие от людей, находившихся в этом доме, которые также строили планы, которые растили детей, планировали жизнь на долгие годы, но не выжили. Эта возможность есть у меня! И я думаю, что правильно не упускать ее".

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