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На месте удара по жилому дому в Днепре
На месте удара по жилому дому в Днепре (фото из архива)Фото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance
ПолитикаУкраина

Генсек ООН: Удар по Днепру - возможное военное преступление

Екатерина Венкина
43 мин. назад

Удар по жилому дому в Днепре - одна из самых смертоносных атак в войне России против Украины, подчеркнули в ООН.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января, в результате которого погибли минимум 40 человек, и заявил, что речь идет о возможном военном преступлении. Слова генсека привела журналистам в понедельник, 16 января, заместительница официального представителя Гутерриша Стефани Трембле.

"В субботу вечером в Днепре был нанесен удар по жилому дому, это стало одной из самых смертоносных атак с начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года, - констатировала Трембле. - Генеральный секретарь осудил это нападение, заявив, что это - еще один пример предполагаемого нарушения законов войны".

Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун "призвала к эффективному расследованию предполагаемых военных преступлений и надлежащему судебному преследованию подозреваемых", добавила Трембле.

Боррель: Бесчеловечная агрессия России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 15 января в Twitter подчеркнул, что "бесчеловечная агрессия России направлена непосредственно против гражданского населения, включая детей". "Эти преступления не останутся безнаказанными. ЕС продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - добавил он.

В Брюсселе произошедшее назвали военным преступлением. После того, как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил официальный представитель Еврокомиссии Петер Стано в ответ на вопрос DW. "Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - указал представитель ЕК.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям привела данные на 21.00 по местному времени (22.00 мск) 16 января: погибли 40 человек (из них - три ребенка), травмы получили 77 человек (из них - 14 детей). Всего спасены 39 человек (из них - 6 детей), получено 47 сообщений о без вести пропавших лицах (из них - 18 человек установлены погибшими, четверо найдены живыми у родственников и в больницах, еще 25 разыскиваются). Психологами оказана помощь 174 пострадавшим. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструкций.

СБУ идентифицировала российских военных

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру. По предварительным данным следствия, к нему причастны несколько десятков россиян, в том числе - командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Олег Тимошин, командир авиационного отряда этого полка майор Алексей Иваненко, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го полка Денис Григорьев и Динар Назыров, а также инженер по авиационному вооружению Евгений Поцелуев.

СБУ возбудила уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны.

В Воздушных силах Украины заявили, что у них нет огневых средств, способных сбивать Х-22

В украинских Воздушных силах указывают, что у ВС Украины нет огневых средств, способных сбивать сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракеты воздушного базирования большой дальности Х-22, которой, по их данным, и был нанесен удар по Днепру из района Курска.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что российские вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам. "Эта трагедия стала следствием действия контрракеты и противовоздушной обороны", -  заявил он.

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