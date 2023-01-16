События 327-го дня войны: ЕС и ООН осудили удар РФ по Днепру

Удар по жилому дому в Днепре является военным преступлением, заявили в ЕС. Число его жертв возросло до 40. Украинские военные проходят подготовку в Германии. Глава МИД ФРГ призвала создать спецтрибунал по Украине.

На 327-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в понедельник, 16 января, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Глава МИД ФРГ предложила создать спецтрибунал по Украине

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) предложила создать "спецтрибунал для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины". Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой была обсуждена возможность создания спецтрибунала, который бы начал "расследование в отношении руководства России и привлек его к суду", заявила Бербок, выступая в Академии международного права в Гааге.

До 40 выросло число жертв ракетного удара по Днепру

Число погибших в результате совершенного 14 января ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 40, сообщила ГСЧС Украины. В числе погибших - три ребенка, заявило ведомство в Telegram. При этом спасены 39 человек (из них 6 детей), травмированы 75 человек (из них 14 детей), судьба еще 30 человек неизвестна. Спасательные работы продолжаются.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру, нанесенному 14 января. По предварительным данным следствия, к нему причастны несколько десятков россиян, в том числе командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Олег Тимошин, командир авиационного отряда этого полка майор Алексей Иваненко, начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, штурманы 52-го полка Денис Григорьев и Динар Назыров, а также инженер по авиационному вооружению Евгений Поцелуев.

В ЕС назвали военным преступлением российский удар по Днепру

В Брюсселе назвали военным преступлением . После того, как Россия решила атаковать критическую инфраструктуру, необходимую для выживания людей в Украине, она пошла на дальнейшее обострение конфликта, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в ответ на вопрос DW. "Россия продолжает демонстрировать свое бесчеловечное лицо и без разбора применяет жестокий ракетный террор. Такие действия представляют собой военные преступления и должны быть немедленно прекращены. Как сказал верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель, безнаказанности не будет", - указал представитель ЕК.

"Преднамеренные нападения на гражданское население являются военными преступлениями. Виновные в военных преступлениях будут привлечены к ответственности", - заявил в свою очередь премьер-министр председательствующей в ЕС Швеции Ульф-Яльмар Кристерссон на совместной пресс-конференции с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем в Стокгольме. Он подчеркнул, что Евросоюз и Швеция будут продолжать широкую поддержку Украины столько, сколько потребуется, назвав победу Украины "экзистенциальным вопросом для Европы".

Генсек ООН осудил удар по жилому дому в Днепре

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российский ракетный удар, сообщила пресс-служба главы всемирной организации. "В субботу вечером в Днепре был нанесен удар по жилому дому, это стало одной из самых смертоносных атак с начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года, - заявила журналистам заместитель официального представителя генсека Стефани Трембле. - Генеральный секретарь осудил это нападение, заявив, что это еще один пример предполагаемого нарушения законов войны". Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Дениз Браун призвала к эффективному расследованию предполагаемых военных преступлений и надлежащему судебному преследованию подозреваемых.

Российские обстрелы украинских городов

В понедельник российская армия продолжила обстрелы украинских городов. Российские силы нанесли ракетный удар по Запорожью и пригороду, заявил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух. Разрушен ряд объектов гражданской, жилищной и промышленной инфраструктуры, добавил Старух. В результате удара госпитализированы три человека, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

В результате обстрела города Купянска Харьковской области ранена 65-летняя женщина, сообщил в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Кроме того, по его данным повреждены частные домовладения и многоквартирный дом.

За сутки россияне совершили 90 обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков по Херсонской области, глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. "Херсон россияне обстреляли 21 раз - атаковали жилые кварталы города. Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", - указал он. По данным Янушевича, в результате обстрелов 3 человека погибли, 14 ранены.

По данным ВСУ, за минувшие сутки российские войска 134 раза обстреляли Соледар Донецкой области. "На самом Бахмутском направлении состоялись 259 обстрелов различными калибрами артиллерии ствольной и реактивной, состоялись 38 боестолкновений.

Словакия поставила Украине батарею САУ Zuzana 2

Словакия завершила поставки Украине самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 в соответствии с заключенным в 2022 году контрактом, передав последнюю, восьмую гаубицу словацкого производства, сообщило Минобороны в Братиславе. "На сегодняшний день мы передали Украине полную батарею качественных артиллерийских систем производства нашего военно-промышленного комплекса", - заявил министр обороны Ярослав Надь. Он выразил уверенность, что с помощью этих вооружений "украинские защитники смогут как можно больше жизней и приблизить свою Родину к безоговорочной победе над врагом". "Словакия твердо стоит на стороне Украины, которая продолжает бороться с незаконной агрессией", - написал Надь в Twitter.

Начались российско-белорусские летно-тактические учения

В Беларуси начались анонсированные несколькими днями ранее летно-тактические учения, в которых, помимо белорусских авиационных подразделений, участвуют и российские. В их ходе "будут отрабатываться вопросы ведения воздушной разведки, отражения ударов средств воздушного нападения, авиационного прикрытия важных объектов и коммуникаций", - заявил накануне первый заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко. Для учений будут задействованы "все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО страны", заявили до этого в пресс-службе балорусского Минобороны. Маневры завершатся 1 февраля.

Американцы обучают украинских военных в Германии

Американские вооруженные силы 15 января начали расширенную боевую подготовку украинских военных на территории Германии, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, около 500 военнослужащих, прибывших из Украины несколько дней назад, вернутся на поле боя в ближайшие пять-восемь недель. "Мы хотим, чтобы украинцы имели возможность успешно защищать свою страну", - сказал Милли журналистам, добавив, что "Украина делает не что иное, как защищает себя", а ВСУ "пытаются освободить оккупированные Россией" территории.

ISW: Россия готовится к "решительным стратегическим действиям"

Кремль, вероятно, готовится к "решительным стратегическим действиям" в течение предстоящих 6 месяцев, чтобы вернуть инициативу и положить конец череде оперативных успехов Украины, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war, ISW). Аналитики видят несколько вариантов таких действий, не исключающих друг друга. Так, армия РФ может попытаться провести крупное наступление в районе Луганской области, считают эксперты ISW. В то же время российские войска едва ли будут проводить наступление в Херсонской или Запорожской областях и скорее отдадут приоритет оборонительным операциям в этих регионах, отмечают аналитики.

Еще одним "решительным стратегическим действием" авторы обзора называют возможную попытку российской стороны отразить украинское контрнаступление и лишить Украину инициативы, уничтожив значительную часть ее механизированных сил. Это может позволить российским военным развить контрнаступление, добавляют эксперты ISW.

При этом наступление армии РФ на север Украины в настоящее время остается маловероятным, считают аналитики. По их словам, на данный момент нет доказательств того, что российские силы в Беларуси создали структуры управления и контроля, необходимые для оперативной ударной группы.

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